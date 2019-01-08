İYİ Parti 7 belediye başkan adayını daha açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a, "Gözünüzün içine baka baka, tüyü bitmedik yetim hakkıyla sefa sürenlerden hesap sorun" diyerek seslendi.

Akşener, partisinin grup toplantısında 7 belediye başkan adayını da açıkladı. Akşener'in açıkladığı isimler şöyle:

Aksaray Belediye Başkan adayı - Özhan Türemiş

Karaman Belediye Bşakan adayı - Zühtü Bahadır Bahraç

Ardahan Belediye Başkanı adayı - Mete Özdemir

Bayburt Belediye Başkanı adayı- Yunus Özyıldırım

Kilis Belediye Başkanı adayı - Ahmet Nalçacıoğlu

Siirt Belediye Başkanı adayı - Ahmet Özgür

Düzce Belediye Başkanı adayı - Ömer Küçük

Akşener konuşmasında ekonomik kötü gidişata da değinerek, “Hatalı kararlarla, yanlış politikalarla, ekonomimiz krize sürüklendi. 16 yıl aradan sonra, enflasyon yine %20’lerin üstüne çıktı. İşsizlik maalesef rekor kırıyor. Ekonomimiz artık yerinde bile sayamıyor. Krizi durdurmak için, ne yazık ki, ciddi bir çalışma ve program da yok. Ekonomiyi yöneten damat efendiler, “Atlattık, dengelendik, hedeflere ulaştık” diyorlar ama, çarşıya, pazara her çıktığımızda, durum hiç de anlatıldığı gibi değil. Gel bakalım benimle pazara..N’oluyor, gör! Bir pazardan kaça çıkılıyor, bil. Emekliye bir huzur yok.. Çalışan mutsuz.. Ev hanımı analarımız, artık gün yapıp konu komşuyu çağırmaya cesaret edemiyor.. Esnaf siftahsız.. Ben size söyleyeyim; Damat ekonomiden zerre anlamıyor ama, bu şartlarda ayakta kalabildiği için, milletimizin her ferdi, vallahi de billahi de bunların hepsinden daha iyi ekonomist. Bu pahalılıkta, üç kuruş parayla ev geçindirmek neymiş, nasıl olurmuş, çocuk nasıl okutulurmuş, o maliye ve hazine bakanı damat efendi, gelsin de milletimden öğrensin. Millet ne yaşadığını biliyor ama, damat efendi iddialı, diyor ki; yok efendim atlattık, yok efendim" ifadelerini kullandı.

Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenerek "Gözünüzün içine baka baka, tüyü bitmedik yetim hakkıyla sefa sürenlerden hesap sorun" dedi ve "Hani ekonomimiz dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girecekti? Türkiye gire gire, enflasyonda ilk 10’a girdi. Şampiyonluk vadedip, bitime iki hafta kala, “Kesin küme düşeriz” diyorsunuz.. Ayıptır ayıp.. Azıcık utanmanız olsun" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)