Muhalif gazetelere THY ambargosuna 'hassasiyet kriteri' savunmasÄ±

Evrensel'le birlikte Cumhuriyet, BirGÃ¼n, SÃ¶zcÃ¼ gibi gazetelerin THY uÃ§aklarÄ±na alÄ±nmamasÄ±, TBMM'de tartÄ±ÅŸma konusu oldu.

Meclis DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonunda iktidar yanlÄ±sÄ± gazetelerin dÄ±ÅŸÄ±nda kalan gazetelere uygulanan THY ambargosu tartÄ±ÅŸma konusu oldu. Gazetemiz Evrensel ile birlikte Cumhuriyet, BirGün, Sözcü gibi pek çok gazetenin THY uçaklarÄ±na alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan CHP milletvekilleri, bu ambargonun kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Ambargoyu savunan AKP’li Ahmet Berat Çonkar ise gazeteleri “Türkiye’nin iktidarÄ±nÄ± hedef alan ve haksÄ±zca birtakÄ±m operasyonlarÄ±n parçasÄ± olan eylemlerin” parçasÄ± olmakla suçladÄ±.

Çonkar’a tepki gösteren CHP EskiÅŸehir Milletvekili Utku ÇakÄ±rözer, “Hangi gazete iÅŸte SayÄ±n Çonkar’Ä±n kriterlerine giriyor, girmiyor yani o uçaÄŸÄ±n pilotu mu, daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapan hostes mi, UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki bürokrat mÄ±, kim karar verecek?” diye sordu.

NÄ°YE SANSÜR KOYUYORUZ?

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, THY uçaklarÄ±nda herkesin istediÄŸi gazeteyi okuyamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Koç ardÄ±ndan, “Türk Hava YollarÄ± gibi bu kadar geliÅŸim saÄŸlamÄ±ÅŸ bir hava yolunda isimlerini de söylüyorum: Cumhuriyet gazetesi, Sözcü gazetesi, AydÄ±nlÄ±k gazetesi, YeniçaÄŸ gazetesi, Evrensel gazetesi, BirGün gazetesi, yahu okumak isteyen alsÄ±n kardeÅŸim ya, bundan çekinecek bir ÅŸey yok. Ben, AkÅŸam ve GüneÅŸ gazetesi okumak mecburiyetinde deÄŸilim. Niye sansür koyuyoruz, ne gerek var? Bizi eleÅŸtiren iki üç ÅŸeye katlanamayacak mÄ±yÄ±z?” ifadelerini kullandÄ±.

AKP’LÄ° VEKÄ°L YASAKLARI SAVUNDU

Koç’un ardÄ±ndan söz alan AKP Ä°stanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, ambargoyu ve yasaklarÄ± savundu. Gazetelerde “Türkiye’yi hedef alan, Türkiye’nin iktidarÄ±nÄ± hedef alan ve haksÄ±zca birtakÄ±m operasyonlarÄ±n parçasÄ± olan eylemlerin, giriÅŸimlerin olduÄŸu” iddiasÄ±nda bulunan Çonkar, THY’nin ise ‘bazÄ± hassasiyetleri gözettiÄŸini’ söyledi.

Çonkar’a yanÄ±t vermek için yeniden söz alan CHP’li Koç, partilerinin ve kendisinin de sÄ±k sÄ±k ‘terörist’ gibi ifadelerle hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Koç, “Burada bir ÅŸey yok ki çok seslilik var, ölçüler var, BasÄ±n Kanunu var ama siz kendinize göre bir tasnif yapÄ±yorsunuz. Yani ÅŸÄ±k deÄŸil, efendim siz istediÄŸini gazeteyi alÄ±rsÄ±nÄ±z, ben de istediÄŸim gazeteyi alÄ±rÄ±m veya almam, bulmaca çözerim, o bana ait bir ÅŸey” dedi.

NEYE GÖRE EVRENSEL’Ä° CUMHURÄ°YET’Ä° YASAKLIYORSUNUZ?

Daha sonra söz alan CHP’nin gazeteci kökenli Milletvekili Utku ÇakÄ±rözer ise “Kim karar verecek yani hangi gazete iÅŸte SayÄ±n Çonkar’Ä±n kriterlerine giriyor, girmiyor yani o uçaÄŸÄ±n pilotu mu, daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapan hostes mi, UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki bürokrat mÄ±, kim karar verecek?” diye sordu.

ÇakÄ±rözer, “Buradan yani bir ÅŸey sonucu çÄ±karmak yani onun sunumu iÅŸte devlete zarar verir ya da iÅŸte bahsedilen uluslararasÄ± iÅŸte dÄ±ÅŸ güçlerin operasyonlarÄ±na katkÄ± saÄŸlar anlamÄ± çÄ±karmak bence bir zorlama. Neye göre mesela Cumhuriyet’i yasaklayacaksÄ±n, neye göre Sözcü’yü, neye göre YeniçaÄŸ’Ä± yasaklayacaÄŸÄ±nÄ±z ya da Evrensel’i, Birgün’ü, AydÄ±nlÄ±k’Ä± almÄ±yorsunuz diye sorulduÄŸunda yani buna her gün ayrÄ± bir kriter koymanÄ±z lazÄ±m” dedi.

BASIN NASIL YAÅžAMALI TARTIÅžMASI

TartÄ±ÅŸmalar üzerine yeniden söz alan AKP’li Çonkar, THY’nin “Kendi kalite standartlarÄ± çerçevesinde, kendi hassasiyetleri ve bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ± da dikkate alarak burada ÅŸirketin, kurumun menfaatlerini, ülkenin menfaatlerini gözeterek bir politika belirler ve o çerçevede dengeli bir karar” aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Çonkar’a yanÄ±t veren CHP’li ÇakÄ±rözer ise ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bize, partimize, bazen ÅŸahÄ±slarÄ±mÄ±za öyle ifadeler kullanÄ±lÄ±yor ki bÄ±rakÄ±n aÅŸÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ± yani iÅŸte, “terörist” ya da iÅŸte, aklÄ±nÄ±za gelen birçok ÅŸey. Yani eÄŸer bu ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa gidersek bunu kim yapacak? Yani bugün Berat Bey kendisi iktidar ya da partisi iktidarda olduÄŸu için ona göre yapÄ±yor. O zaman yarÄ±n biz geldiÄŸimizde diÄŸerlerini yasaklayÄ±p sadece bize daha objektif olduÄŸunu düÅŸündüÄŸümüz gazetelere mi yapacaÄŸÄ±z?”

Konunun ekonomik boyu olduÄŸunun da altÄ±nÄ± çizen ÇakÄ±rözer ÅŸunlarÄ± söyledi: “Türk Hava YollarÄ±nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± gazeteler, örneÄŸin bin sefer varsa ve her sefere 20 tane gazete konuluyorsa 20 bin tane gazete demek, eÄŸer 2 bin sefer yapÄ±yorsa günde ve 50 tane koyuyorsa 100 bin gazete alÄ±mÄ± demek. Gazete alÄ±mÄ±, yani toplu bir ÅŸekilde alÄ±m tabii ki o gazeteye ekonomik katkÄ± saÄŸlÄ±yor ama yine geçmiÅŸte hasbelkader gazetecilik yapan bir üyeniz olarak ÅŸunu söyleyeyim, kamunun bir de verdiÄŸi ilanlar var. Bu ilanlarÄ± verirken BasÄ±n Ä°lan Kurumu, tirajÄ±na bakÄ±yor gazetenin. Sadece neden Sözcü yok, neden AkÅŸam var tartÄ±ÅŸmasÄ± deÄŸil bu; basÄ±n nasÄ±l yaÅŸamalÄ±, basÄ±n emekçisi görevini nasÄ±l yapmalÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ± olduÄŸu için de önemli.”

KAMU KURUMLARINDA BAZI GAZETELER NEDEN AMBARGOLU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidar yanlÄ±sÄ± medya dÄ±ÅŸÄ±nda kalan gazetelere uygulanan ambargo ve yasaklarÄ± Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±. AralarÄ±nda gazetemiz Evrensel ile birlikte Birgün, Cumhuriyet, Sözcü, YeniçaÄŸ ve Korkusuz gibi gazetelerin bulunduÄŸu birçok gazetenin kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na neden alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay’a sordu.

Cezaevinde mahkumlara bazÄ± gazetelerin verilmediÄŸini de hatÄ±rlatan Gürer, Adalet BakanÄ± Abdülhamit Gül’e de “Yasal satÄ±ÅŸÄ±na izin verilmiÅŸ gazeteyi talep eden mahkuma gazete yasaÄŸÄ± uygulanmasÄ±nÄ±n sebebi nedir? Bu konuda alÄ±nan bir karar var mÄ±dÄ±r?” diye sordu. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 16:17

www.evrensel.net