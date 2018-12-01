Åžair Refik DurbaÅŸ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Bir sÃ¼redir diyaliz ve akciÄŸer tedavisi gÃ¶ren Åžair Refik DurbaÅŸ, 74 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Åžair Refik DurbaÅŸ 74 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti. BirGün gazetesi acÄ± haberi "Türk ÅŸiirinin yaÅŸayan en büyük ÅŸairlerinden ve BirGün yazarÄ± Refik DurbaÅŸ bu gece yaÅŸama veda etti" ifadeleriyle duyurdu.

AkÅŸam saatlerinde Medeniyet Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde yoÄŸun bakÄ±ma kaldÄ±rÄ±lan DurbaÅŸ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Bir süredir diyaliz ve akciÄŸer tedavisi gören ÅŸair, son olarak zatürreye yakalanmÄ±ÅŸ, bu akÅŸam (30 KasÄ±m 2018) fenalaÅŸarak Medeniyet Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

ÅžÄ°Ä°R, ÅžÄ°Ä°RDEN BAÅžKA BÄ°R ÅžEY DEÄžÄ°LDÄ°R

Refik DurbaÅŸ, 2014'te Dünya Åžiir Bildirgesini kaleme almÄ±ÅŸtÄ±.

Åžiir, ÅŸiirden baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildir

REFÄ°K DURBAÅž KÄ°MDÄ°R?

10 Åžubat 1944'te Erzurum'un Pasinler ilçesinde doÄŸdu.

Liseyi Ä°zmir'de bitirdi. Ä°stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve EdebiyatÄ± Bölümü'ndeki öÄŸrenimini bitirmeden ayrÄ±ldÄ±. 1965-1968 arasÄ±nda çeÅŸitli iÅŸlerde çalÄ±ÅŸtÄ±. Yeni Ä°stanbul ve Cumhuriyet gazetelerinde düzeltmenlik yaptÄ±.

Ä°lk ÅŸiiri Ä°zmir'de Ege Ekspres gazetesinin sanat sayfalarÄ±nda yayÄ±nlandÄ±. Devinim, Gösteri, Sanat OlayÄ±, Soyut, Papirüs gibi dergilerdeki ÅŸiirleriyle dikkat çekti. ArkadaÅŸlarÄ±yla birlikte 1962-1964 arasÄ±nda Evrim dergisini, 1967'de de Alan 67 dergisini yayÄ±nladÄ±. 1971'de ilk ÅŸiirlerini KuÅŸ TufanÄ± adlÄ± ÅŸiir kitabÄ±nda topladÄ±. 1972-1974 yÄ±llarÄ±nda Yeni A dergisinin yazÄ± iÅŸleri müdürlüÄŸünü yaptÄ±. Gazetelerde sanat sayfalarÄ± hazÄ±rladÄ±. 1992 yÄ±lÄ±nda Cumhuriyet gazetesinden emekli oldu. KöÅŸe yazarÄ± olarak deÄŸiÅŸik gazetelerde çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürmektedir.

Ä°kinci Yeni esintisi ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ÅŸiir yaÅŸamÄ±, zamanla toplumcu yönelim kazandÄ±. Kendine özgü dili ve benzetmeleriyle, baÅŸtan beri tavrÄ±nÄ± ve varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± keskinleÅŸtiren, anlam kadar biçime de önem veren ÅŸiirler yazdÄ±. ÇarÅŸÄ±larÄ±n, iÅŸçi kÄ±zlarÄ±n, pazar yerlerinin, çay evlerinin dünyasÄ±nÄ± yansÄ±tan ÅŸair olarak tanÄ±ndÄ±. Åžiirinde günlük konuÅŸma dili içine ustaca serpiÅŸtirilmiÅŸ eski sözcükler de kullandÄ±.

ESERLERÄ°

Åžiir:

KuÅŸ TufanÄ± (1971)

Hücremde AyÄ±ÅŸÄ±ÄŸÄ± (1974)

ÇÄ±rak AranÄ±yor (1978)

Ä°kinci BaskÄ± (1979)

Çaylar Åžirketten (1980)

Denizler SincabÄ± (çocuklar için ÅŸiirler, 1982)

KÄ±rmÄ±zÄ± KanatlÄ± Kartal (çocuklar için ÅŸiirler, 1982)

Nereye Uçar Gökyüzü (1983)

Siyah Bir AcÄ±da (1984)

Bir Umuttan Bir Sevinçten (1984, toplu ÅŸiirler 1)

Yeni Bir Defter-Åžiirler-Meçhul Bir AÅŸk (1985)

Adresi Uçurum (1986, toplu ÅŸiirler 2)

Geçti mi Geçen Günler (1989)

Menzil (1992)

Kimse HatÄ±rlamÄ±yor (1994, toplu ÅŸiirler 1)

Nereye Uçar Gökyüzü (1994, toplu ÅŸiirler 2)

Ä°ki Sevda ArasÄ±nda Kara Sevda (1994)

Tilki Tilki Saat Kaç (1995)

DüÅŸler Åžairi (1997)

Ä°stanbul HatÄ±rasÄ± (1998)

Röportaj:

Ahmet Arif AnlatÄ±yor: Kalbim Dinamit Kuyusu (1990)

Ä°nceleme:

Åžair Cezaevi KapÄ±sÄ±nda (1992)

Galata Köprüsü (1995)

Ä°lhami Bekir'den Mektup Var (1997)

AnÄ±larÄ±mÄ±n KardeÅŸi Ä°zmir (2001)

Deneme:

YazÄ±lmaz Bir Ä°stanbul (1988)

Ä°ki Sevda ArasÄ±nda Karasevda (1994)

Yasemin ve MartÄ± (1997)

Antoloji:

Türk YazÄ±nÄ±nda Cezaevi Åžiirleri (1993)

Öykülerle Ä°stanbul (1995)

YenileÅŸtirme:

Yedi Ä°klim Dört Bucak (1977, Evliya Çelebi'den çocuklar için)

Åžakaname (1983, Evliya Çelebi'den çocuklar için)

Mavi AlacalÄ± Baston (1983, Muallim Naci'den çocuklar için)

(KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 AralÄ±k 2018 01:54

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