'5 yÄ±l sonraki Sur iÃ§i, mevcut durumdan Ã§ok uzak olacak'

Åžehir PlancÄ±sÄ± Dilan Kaya: Sur bundan sonra lÃ¼ks maÄŸazalar, lÃ¼ks kafeler gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bir yer haline dÃ¶necek. Yerel, tasfiye edilecek

UNESCO Dünya Kültür MirasÄ± Listesi’de bulunan DiyarbakÄ±r’Ä±n tarihi Sur ilçesi CevatpaÅŸa, FatihpaÅŸa, DabanoÄŸlu, HasÄ±rlÄ±, Cemal YÄ±lmaz ve SavaÅŸ Mahallelerinde 2 AralÄ±k 2015’te ilan edilen sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±, üçüncü yÄ±lÄ±nÄ± tamamlamak üzere. 6 mahallede zorla yerinden edilen insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± maÄŸduriyetin tespit edilmesi için Dicle Toplumsal AraÅŸtÄ±rma Merkezi (DÄ°TAM) tarafÄ±ndan “DiyarbakÄ±r Ä°li Sur Ä°lçesinde Yerinden Edilen Ailelerin Temel Haklara ve Kamu Hizmetlerine EriÅŸim Projesi” çalÄ±ÅŸmalarÄ± yürütüldü.

Mezopotamya AjansÄ±ndan (MA) Lezgin Akdeniz’e konuÅŸan Projenin Koordinatörü Dilan Kaya, Sur’da devam eden kent politikalarÄ±nÄ±n, hatÄ±rlatmaya karÅŸÄ± unutturma çalÄ±ÅŸmasÄ± olduÄŸunu dile getirdi.

FotoÄŸraf: MA

SUR’A DÖNMEK Ä°STÄ°YORLAR

AKP hükümetinin üç yÄ±l önce yerinden edilmiÅŸ insanlarÄ±n ailelerin maÄŸduriyetini gidermek için Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± eliyle proje baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve mülk sahiplerine üç seçenek sunduÄŸunu aktaran Kaya, bunlarÄ±n maddi tazminat, TOKÄ°’nin herhangi bir baÅŸka bölgede veya Sur’da yapacaÄŸÄ± evlerden bir ev verme seçeneÄŸi olduÄŸunu, ancak bugüne kadar mülk sahipleri maÄŸduriyetinin giderilmediÄŸini kaydetti.

Ä°lçe sakinlerinin, kendilerini hayatta tutan tüm materyallerini kaybettiÄŸini söyleyen Kaya, “EÅŸya tazminatÄ± konusuna gelince durum çok trajik. Hasar tespit komisyonunun 2 bin ve 11 bin arasÄ±nda eÅŸyalara biçtiÄŸi deÄŸerin, maalesef realitede bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yok. Evlerde durum daha da fena. Evlere, ederinin çok altÄ±nda deÄŸer biçildi. BazÄ± ailelere daha yazÄ± gitmemiÅŸ. BazÄ± ailelerle uzlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ, birçok aile de uzlaÅŸmayÄ± reddetmiÅŸ. BazÄ±larÄ±na teklif dahi gitmemiÅŸ. Önce ÅŸunu görmek lazÄ±m, bu ailelerin hepsi Sur’a yakÄ±n yerlere taÅŸÄ±ndÄ±lar. Ve ÅŸunu net bir ÅŸekilde gördük, Sur’da yerinden edilen aileler Sur’a dönmek istiyor” dedi.

FotoÄŸraf: MA

ADALET MEKANÄ°ZMASI KAPALI

Devletin Sur’da bundan sonrasÄ± için açÄ±k bir politika yürütmediÄŸini ifade eden Kaya, “Sur’da bir muÄŸlaklÄ±k hakim, bundan sonra ne olacaÄŸÄ± bilinmiyor. UzlaÅŸÄ± komisyonlarÄ± kÄ±smÄ± çok sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±. Devletin Sur’a dair ne yapacaÄŸÄ± çok açÄ±k deÄŸil. Bir öngörü var ama bu çok büyük bir ekonomi gerektiriyor. Büyük bir mülkiyet sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± var. Acele kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ± alÄ±ndÄ± ama yasa olarak bu kararÄ±n uygulanmasÄ± gerekiyor. Bundan dolayÄ± uzlaÅŸma komisyonunun istediÄŸi ile yaptÄ±ÄŸÄ± çok da bir araya gelemiyor. Çünkü büyük bir mülkiyet sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± var ve ailelerden uzlaÅŸmak istemeyenler var. UzlaÅŸma komisyonu açÄ±k bir politika gütmüyor. Hukuk sürecinde adalet mekanizmalarÄ± kapalÄ± olduÄŸu için aileler çaresiz kaldÄ±. AçÄ±klanan bir proje yok, proje üzerinde de konuÅŸamÄ±yoruz. AçÄ±klanan metrekare birim fiyatlarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Sur’un gerçek sahiplerinin Sur’da ev sahibi olmasÄ± mümkün deÄŸil.”

BÜYÜK RANT ALANI

Sur’da yapÄ±lanlarÄ±n “kentsel dönüÅŸüm” olarak ele alÄ±namayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Kaya, “Kentsel dönüÅŸüm çok fazla boyutlu. Sadece evin yÄ±kÄ±lÄ±p ev yapÄ±lmasÄ± olarak gösterilebilir, ancak kentsel dönüÅŸüm toplumsal bir olgu. Ekonomisini, toplumsal boyutunu, sosyolojik boyutunu düÅŸünmelisiniz. Bundan dolayÄ± Sur’da yapÄ±lanÄ± kentsel dönüÅŸüm diye adlandÄ±rmak ne kadar doÄŸru bilmiyorum. Türkiye’de süregelen neoliberal politikalarÄ±n kentteki yansÄ±malarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda aslÄ±nda birçok yerde görülen dönüÅŸümlerde aynÄ± ÅŸey görülüyor. Özellikle kentin merkezinde kalan kültür ve turizmin gözdesi olan bu yerler büyük rant alanÄ± olarak deÄŸerlendiriliyor. Mülkiyeti olan ailelerin orada neler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konusunda bir bilgileri yok” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 16:13

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