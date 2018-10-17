KaÅŸÄ±kÃ§Ä± iÃ§in oluÅŸturulan inceleme heyeti ikinci aramayÄ± bitirdi

Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n kaybolmasÄ±yla ilgili oluÅŸturulan ortak inceleme heyetinin ikinci arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da sona erdi

Washington Post yazarÄ± Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra kaybolmasÄ±yla ilgili oluÅŸturulan ortak çalÄ±ÅŸma grubunda yer alan Türkiyeli yetkililer, BaÅŸkonsolosluk binasÄ±ndaki çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlayarak bölgeden ayrÄ±ldÄ±.

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girmesinin ardÄ±ndan kaybolmasÄ±yla ilgili oluÅŸturulan ortak çalÄ±ÅŸma grubundaki Türkiyeli yetkililerin ve olay yeri inceleme ekiplerinin konsolosluk binasÄ±ndaki çalÄ±ÅŸmalarÄ± sona erdi. BaÅŸkonsolosluk binasÄ± ve bahçesinde incelemelerde bulunan ekipler, delil çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Toplanan deliller özel poÅŸetlere ve kutulara konularak olay yeri inceleme aracÄ±na yüklendi.

Suudi yetkililerin de eÅŸlik ettiÄŸi olay yeri inceleme ekibinin çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ortak çalÄ±ÅŸma grubundaki tüm görevliler, konsolosluk binasÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±.

Öte yandan dün (17 Temmuz) ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra kendisinden haber alÄ±namayan gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek üzere Türkiye'ye geldi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Pompeo ile bir araya geldi. GörüÅŸmeye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, MÄ°T BaÅŸkanÄ± Hakan Fidan ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n da katÄ±ldÄ±.

Fransa Ekonomi BakanÄ± Bruno Le Maire, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek ‘GeleceÄŸe YatÄ±rÄ±m GiriÅŸimi' yatÄ±rÄ±m konferansÄ±na katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

KaÅŸÄ±kÃ§Ä± olayÄ± dÄ±ÅŸ politikadaki â€˜rehine siyasetiâ€™nin sonucu

'KONSOLOSUN NE ZAMAN GELÄ°P GELMEYECEÄžÄ° BENÄ°M Ä°ÅžÄ°M DEÄžÄ°L'

ÇavuÅŸoÄŸlu, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin Türkiye'den ayrÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin bir soru üzerine ise ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"BaÅŸkonsolos ülkesine gidebilir. Kendisi sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmiÅŸ deÄŸil. Ne zaman gelip gelmeyeceÄŸi konusu da benim iÅŸim deÄŸil. Kendisiyle bu konuda Suudi yetkililer karar verecek. Ama baÅŸkonsolosun özellikle bu olay gerçekleÅŸtikten sonra yani KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±ndan sonra bazÄ± yaklaÅŸÄ±mlarÄ± tabii ki tepki topladÄ±. Özellikle dalga geçer gibi dolaplarÄ± açÄ±p da 'Bak iÅŸte burada yok' demesi, saygÄ±sÄ±zca davranmasÄ± doÄŸru bir yaklaÅŸÄ±m deÄŸildi, tüm dünyanÄ±n tepkisini topladÄ±. Ama baÅŸkonsolosla ilgili kararÄ± tabii ki Suudiler verecek." Pompeo görüÅŸmelerinin ardÄ±ndan Türkiye'den ayrÄ±ldÄ±.

'YAPTIRIMLARI KISA SÜRE Ä°ÇERÄ°SÄ°NDE KARAR BAÄžLAYACAÄžIZ'

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Heather Nauert, Bakan Mike Pompeo'nun ErdoÄŸan ve Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmelerde, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±yla ilgili soruÅŸturmaya destek sözü verdiÄŸini bildirdi.

Pompeo'nun Türkiye temaslarÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapan Nauert, Pompeo'nun ErdoÄŸan'a Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±yla ilgili ABD'nin kaygÄ±larÄ±nÄ± ilettiÄŸini kaydetti. Pompeo'nun Türk mevkidaÅŸÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ile de bir araya geldiÄŸini ifade eden Nauert, ikilinin Suriye, Ä°ran ve terörle mücadele konusunda görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduÄŸunu bildirdi.

Heather Nauert, görüÅŸmede Pompeo'nun ÇavuÅŸoÄŸlu'na Rahip Brunson'Ä±n serbest kalmasÄ±ndan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdiÄŸine ve Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±yla ilgili yürütülen soruÅŸturmaya her türlü desteÄŸi verme sözünü yinelediÄŸine iÅŸaret etti.

ABD'li Bakan'Ä±n, ÇavuÅŸoÄŸlu ile Türkiye'de tutuklu bulunan Dr. Serkan Gölge ve diÄŸer ABD vatandaÅŸlarÄ± ile Türkiye'deki ABD misyonlarÄ±nda görevli personelin durumunu da görüÅŸtüÄŸü kaydedildi.

Türkiye ziyaretini tamamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klama yapan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo ise ABD tarafÄ±nÄ±n Türkiye'ye karÅŸÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarla ilgili kÄ±sa sürede karar vereceklerini açÄ±kladÄ±. Pompeo, "OnlarÄ±n ÅŸu anda kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n bir mantÄ±ÄŸÄ± var fakat henüz nihai karar verilmedi. Bu konu hakkÄ±nda BaÅŸkan ile görüÅŸmem lazÄ±m" dedi.

KAÅžIKÇI'NIN Ä°ÇÄ°N VERÄ°LEN ÖNERGE AKP'NÄ°N OYLARI Ä°LE REDDEDÄ°LDÄ°

Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± için CHP tarafÄ±ndan TBMM’ye verilen araÅŸtÄ±rma önergesi AKP'nin oylarÄ± ile reddedildi. TBMM Ä°nsan HaklarÄ± Ä°nceleme Komsiyonu’nun bugünkü toplantÄ±sÄ±nda komisyon baÅŸkanvekili ve CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± da dahil olmak üzere bugüne kadar gerçekleÅŸen tüm zorla kaybedilme vakalarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için önerge verdi.

ToplantÄ±da CHP Ä°stanbul Milletvekili Mahmut Tanal da komisyonun baÅŸkonsolosluÄŸa giderek yerinde inceleme yapabileceÄŸini, böylelikle henüz Türkiye'den ayrÄ±lmamÄ±ÅŸ olan görevlilerle görüÅŸebileceklerini bildirdi. CHP’lilerin bu yöndeki talepleri AKP’li üyeler tarafÄ±ndan reddedildi.

Sezgin TanrÄ±kulu, Twitter hesabÄ±ndan “Suudi asÄ±llÄ± gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± ve bugüne kadar gerçekleÅŸen tüm zorla kaybedilme vakalarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve önlenmesi amacÄ±yla TBMM Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu bünyesinde alt komisyon kurulmasÄ± yönündeki önergemiz AKParti çoÄŸunluk oylarÄ± ile reddedildi” dedi.

TanrÄ±kulu’nun komisyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na verdiÄŸi dilekçe ÅŸu ÅŸekilde:

“Herkesin Zorla KayÄ±p Edilmeye KarÅŸÄ± KorunmasÄ±na Ä°liÅŸkin UluslararasÄ± SözleÅŸmesi 23 AralÄ±k 2010’da yürürlüÄŸe girmiÅŸ ve sözleÅŸmeyi 19 Nisan 2011 itibarÄ±yla 88 devlet imzalamÄ±ÅŸ, 25 devlet taraf olurken, Türkiye o tarihte sözleÅŸmeyi imzalamamÄ±ÅŸ ve sözleÅŸmeye taraf olmamÄ±ÅŸtÄ±r.

‘Türkiye’de CezasÄ±zlÄ±k MevzuatÄ±’ Raporu’nda yer alan verilere göre 1980 - 1990 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda zorla kaybetme suçuna maruz kalan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 33 olup, gözaltÄ±nda kayÄ±plar en yoÄŸun olduÄŸu yÄ±llar sÄ±rasÄ±yla 1994 (518), 1995 (232) ve 1996 (170) yÄ±llarÄ±dÄ±r.

Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n Suudi Arabistan Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu’na girdikten sonra kendisinden haber alÄ±namamasÄ± akabinde, Türkiye’de ‘zorla kaybettirilme’ iddialarÄ± tekrar gündeme gelmiÅŸtir. ‘KayÄ±p’lar karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan en önemli insan hak ihlallerinden biridir.

Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± baÅŸta olmak üzere Türkiye’de zorla kaybettirilen herkesin bulunarak akÄ±beti hakkÄ±nda yakÄ±nlarÄ±na ve kamuoyuna bilgi verilebilmesi amacÄ±yla ivedilikle bir alt komisyon kurulmasÄ±nÄ± talep ederiz.”

Ä°LNUR ÇEVÄ°K: TÜRKÄ°YE OLAYI FAZLA DEÅžELEMÄ°YOR

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n baÅŸdanÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan olan Ä°lnur Çevik, Suudi Arabistan’Ä±n Ä°stanbul’daki baÅŸkonsolosluÄŸuna girdiÄŸinden beri kendisinden haber alÄ±namayan gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± için dikkat çekici ifadeler kullandÄ±. Çevik, Türkiye’nin ‘olayÄ± fazla eÅŸelemediÄŸini’ söylerken “Türkiye iyi niyetle adÄ±mlar atarak Kral Selman’a yardÄ±mcÄ± oluyor” ifadesini kullandÄ±. Çevik, konsoloslukta öldürüldüÄŸü ifade edilen KaÅŸÄ±kçÄ± için “Birileri Kral Selman’Ä±n bilgisi dÄ±ÅŸÄ±nda bir ÅŸeyler yapmÄ±ÅŸ…” ifadesini de kullandÄ±.

SOYLU KONUTUN NEDEN ARANAMADIÄžINI AÇIKLADI

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, Anadolu AjansÄ± (AA) Editör MasasÄ±'nda, gündeme iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu, sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

Soylu, "Rezidansla ilgili savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bir karar var. O talebe olumlu cevap verebilmek ve bunu saÄŸlayabilmek ilgili ülkenin onayÄ±yla mümkündür. Ä°lgili ülke bu onayÄ± gösterdiÄŸi andan itibaren orada da bu soruÅŸturmaya yönelik adÄ±mlar atÄ±lacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

"Henüz böyle bir onay yok mu?" sorusuna Soylu, "Bir kabul var ama baÅŸlamasÄ±na yönelik adÄ±mda ortak bir mutabakat gerekir. Bu ortak mutabakat bekleniyor. Ortak mutabakat saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± andan itibaren bu adÄ±m da gerçekleÅŸir." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

YENÄ°ÅžAFAK SES KAYDI YAYIMLADI: PARMAKLARI KESÄ°LDÄ°, KAFASI KOPARILDI

Yeni Åžafak, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±na dair ses kaydÄ± yayÄ±nladÄ±. Haberde "Önce parmaklarÄ± koparÄ±ldÄ±, sonra kafasÄ± kesildi" ifadeleri yer aldÄ±.

Yeni Åžafak, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± olayÄ±na dair ses kaydÄ± yayÄ±nladÄ±

TRUMP: SUUDÄ° ARABÄ°STAN'DAN UZAKLAÅžMAK Ä°STEMÄ°YORUZ

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, "KaÅŸÄ±kçÄ± meselesi yüzünden Suudi Arabistan'dan uzaklaÅŸmak istemiyoruz" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Trump ayrÄ±ca, Türkiye'den varsa olayla ilgili olarak video ya da ses kaydÄ±nÄ± istediÄŸini belirtti. Beyaz Saray'da kabine toplantÄ±sÄ±na girmeden önce gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, “Türkiye'den, eÄŸer varsa KaÅŸÄ±kçÄ± ile ilgili ses ve görüntü kayÄ±tlarÄ±nÄ± istedik. Böyle bir kayÄ±t var mÄ± emin deÄŸilim, muhtemelen var. EÄŸer varsa biz de bu kayÄ±tlarÄ± istedik” dedi.

‘Ses ve görüntü kayÄ±tlarÄ± varsa ÅŸaÅŸÄ±rÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z?’ yönündeki baÅŸka bir soruya ise, “HayÄ±r. Emin deÄŸilim olup olmadÄ±ÄŸÄ±na ama muhtemelen var. Mike Pompeo geri döndüÄŸü zaman kendisinden kapsamlÄ± bir rapor alacaÄŸÄ±m” diye konuÅŸtu.

Suudi Arabistan'Ä±n OrtadoÄŸu'da en iyi müttefiklerden biri olduÄŸunu vurgulayan ve Suudi Arabistan'Ä±n ABD'den aldÄ±ÄŸÄ± mal ve askeri malzemelere iliÅŸkin rakamlarÄ± dile getiren Trump, "Suudi Arabistan'Ä± korumaya mÄ± çalÄ±ÅŸÄ±yorsunuz?" sorusuna "Ben hiçbir ÅŸeyi örtmeye çalÄ±ÅŸmÄ±yorum. Ne olduÄŸunu öÄŸrenmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorum" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'nun, konuyla ilgili olarak Suudi Arabistan ve Türkiye'yi ziyaret ettiÄŸine deÄŸinen Trump, "Pompeo, bu gece ya da yarÄ±n sabah dönmüÅŸ olacak. Kendisi, Veliaht Prens ile görüÅŸtü. DöndüÄŸünde bu konuyla ilgili kapsamlÄ± bir rapor verecek. Ä°lk soracaÄŸÄ±m soru bu olacak" diye konuÅŸtu.

IMF BAÅžKANI LAGARDE RÄ°YAD’A GÄ°TMEYECEK

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’Ä±n himayesinde gelecek hafta Riyad’da düzenlenecek yatÄ±rÄ±m konferansÄ±na katÄ±lmaktan vazgeçenlerin sayÄ±sÄ± gün geçtikçe artÄ±yor. IMF BaÅŸkanÄ± Christine Lagarde, ‘Çöldeki Davos’ olarak nitelendirilen konferanstan çekildiÄŸini açÄ±klayan son isim oldu.

YapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, “IMF BaÅŸkanÄ± Christine Lagarde’Ä±n planlanan OrtadoÄŸu ziyaretini ertelediÄŸi” bildirildi.

ABD’nin en büyük finansal kuruluÅŸlarÄ±ndan Chase’in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, Blackrock’un CEO’su Larry Fink, Blackstone’un CEO’su Stephen Schwarzman, Google Cloud’Ä±n CEO’su Diane Greene ve Londra BorsasÄ± CEO’su David Schwimmer, hafta baÅŸÄ±ndan bu yana, Riyad’da 23-25 Ekim’de gerçekleÅŸtirilmesi planlanan konferansa katÄ±lmaktan vazgeçtiklerini duyurmuÅŸtu.

AyrÄ±ca, Dünya BankasÄ± Grubu BaÅŸkanÄ± Jim Yong Kim, Uber’in CEO’su Dara Khosrowshahi, Ford’un Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Bill Ford, AOL’nin kurucusu Steve Case, Viacom’un CEO’su Bob Bakish ve Google’Ä±n eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee konferansa katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± geçen hafta açÄ±klayanlar arasÄ±nda yer aldÄ±.

BASIN DA GÄ°TMÄ°YOR

New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post ve Bloomberg konferanstan sponsorluÄŸunu çeken ya da katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan kurumlar arasÄ±nda bulunuyor. AyrÄ±ca, The Economist dergisinin Genel YayÄ±n Yönetmeni Zanny Minton Beddoes ve Los Angeles Times gazetesinin sahibi Patrick Soon-Shiong da konferansa katÄ±lmaktan vazgeçen basÄ±n temsilcileri olarak öne çÄ±kÄ±yor. Hala sponsorlar arasÄ±nda kalmaya devam eden AmerikalÄ± basÄ±n kuruluÅŸu Fox ise KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n durumunu yakÄ±ndan takip ettiklerini açÄ±kladÄ±.

ÇÄ°N: BATI’NIN ÇÄ°FTE STANDARTI

Çin’den ise BatÄ±lÄ± ülkelerine, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n kaybolmasÄ±na yönelik çifte standartlÄ± bir yaklaÅŸÄ±m benimsedikleri eleÅŸtirisi geldi. Çin Komünist Partisinin resmi yayÄ±n organlarÄ±ndan Global Times gazetesinde “KaÅŸÄ±kçÄ± vakasÄ± Washington’un insan haklarÄ±na yönelik tutumunu test ediyor” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan baÅŸyazÄ±da, “Kriz diplomatik arenada insan haklarÄ± konularÄ±nÄ±n nasÄ±l konumlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdi” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Ä°ngiltere’nin baÅŸÄ±nÄ± çektiÄŸi BatÄ±lÄ± ülkelerin, eski Rus ajanÄ± Sergei Skripal’in zehirlenmesi vakasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ederek Rusya’ya karÅŸÄ± hemen harekete geçmesine raÄŸmen, Suudi Arabistan konusunda daha az tepkili olduÄŸuna iÅŸaret edildi.

BatÄ± kamuoyunun Suudi Arabistan’a karÅŸÄ± daha öfkeli olduÄŸu ve hÄ±zlÄ±ca eÅŸ zamanlÄ± boykotlar yaptÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, “Ancak bunun aksine BatÄ±lÄ± hükümetlerden daha az kÄ±nama geldi. Hiçbir ülke Suudi Arabistan’Ä± cezalandÄ±rmaya ön ayak olmuyor. KaÅŸÄ±kçÄ± vakasÄ±, BatÄ±’nÄ±n insan haklarÄ± diplomasisi için çifte hatta daha fazla standardÄ±nÄ±n olduÄŸunu gösteriyor” denildi.

ALMANYA BASINI: ABD ÇIKARINDAN VAZGEÇMEZ

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, “Ankara, Washington, Riyad üçgenindeki iliÅŸkilerde hareketlenme baÅŸladÄ±. AynÄ± zamanda KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±nÄ±n büyük krize yol açmasÄ±nÄ± önlemek amacÄ±yla da her düzeyde yoÄŸun görüÅŸmeler yapÄ±lmasÄ± bekleniyor. Olay ÅŸimdiden Suudi-ABD iliÅŸkilerinde sÄ±kÄ±ntÄ± yaratmaya baÅŸladÄ±. AralarÄ±ndaki iliÅŸki son derece sÄ±kÄ± olduÄŸu için her ikisi de haklÄ± olarak savunma baskÄ±sÄ± altÄ±na giriyor” dendi.

Süddeutsche Zeitung’un yorumunda ise, “Donald Trump Suudi Arabistan’Ä±n öldürüldüÄŸü tahmin edilen KaÅŸÄ±kçÄ± ile ilgili olaydaki sorumluluÄŸuyla ilgili soruya, Riyad’dan gelen yalanlamalarÄ±n arkasÄ±na saklanarak karÅŸÄ±lÄ±k verdi. BaÅŸkanÄ± kendi çÄ±karÄ±na uygun gördüÄŸü zaman dünya otokratlarÄ±nÄ±n basÄ±n sözcülüÄŸünü üstleniyor. Trump’Ä±n ulusal çÄ±karlarÄ± ahlaki deÄŸerlerin üzerinde tutan geleneksel Amerikan politikasÄ±ndan ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da teslim etmek gerekir. Washington insan haklarÄ±nÄ±n ihlal edilmesini, Suudi AraplarÄ±n 11 Eylül saldÄ±rÄ±larÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± ya da Ä°slamcÄ± radikalizmi yaymaya çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± af edebiliyor. Bir gazetecinin öldürülmüÅŸ olmasÄ± da Washington’un tutumunu deÄŸiÅŸtirmeyecektir” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

NYT’DEN CEMAL KAÅžIKÇI VE SUUDÄ° ARABÄ°STAN MAKALESÄ°

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin yayÄ±n kurulu, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ± hakkÄ±nda ‘Suudi örtbasÄ± paramparça oluyor’ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla makale yayÄ±mladÄ±. Makalede “ArtÄ±k (Suudi Arabistan için) inkar etmek bir seçenek deÄŸil. Türkiye, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Suudi Arabistan'dan gelen haydutlar tarafÄ±ndan öldürüldüÄŸüne dair oldukça somut kanÄ±tlara ulaÅŸmÄ±ÅŸ gibi duruyor” ifadelerine yer verildi.

NYT: KAÅžIKÇI'YI ÖLDÜREN 5 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N KÄ°MLÄ°ÄžÄ° TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

New York Times (NYT) gazetesi, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi için Türkiye'ye geldiÄŸi belirtilen kiÅŸilerden 5'inin kimliÄŸinin tespit edildiÄŸini iddia etti. Gazetenin iddiasÄ±na göre, Türkiyeli yetkililer olaya karÄ±ÅŸan bazÄ± kiÅŸilerin kimliÄŸini belirledi. Buna göre ÅŸüphelilerden biri Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yolculuklarÄ±nda eÅŸlik eden bir diplomat, bir diÄŸeri ise Suudi Arabistan Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve tÄ±p kurumlarÄ±nda yüksek rütbeli görevlerde bulunan bir adli tÄ±p uzmanÄ±. NYT, diÄŸer üç ÅŸüphelinin de Suudi Arabistan güvenlik yetkilileri olduÄŸunu ileri sürdü

NYT haberinde, "Türk yetkililerin söylediÄŸi gibi bu adamlar, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n 2 Ekim'de ortadan kaybolduÄŸu Suudi konsolosluÄŸunda bulundularsa, orada o gün ne olduÄŸuna ve Prens Muhammed'e doÄŸrudan bir baÄŸlantÄ± saÄŸlayabilirler. Bu, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Veliaht Prens'ten habersiz bir ÅŸekilde, serserilerin düzenlediÄŸi bir operasyonda öldüÄŸü iddiasÄ±nÄ± da ortadan kaldÄ±rÄ±r. Böyle bir baÄŸ, Beyaz Saray ve ABD Kongresinin bu tür bir açÄ±klamayÄ± kabul etmesini de daha zor bir hale getirir." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'yÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ÅŸahÄ±slarÄ±n pasaportlarÄ± yayÄ±nlandÄ±

AKP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã‡elik: DokunulmazlÄ±ÄŸÄ± var, engelleyemeyiz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 12:05

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