KaÅŸÄ±kÃ§Ä± olayÄ± dÄ±ÅŸ politikadaki â€˜rehine siyasetiâ€™nin sonucu

Muhalefet partileri, Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±â€™nÄ±n kaybolmasÄ±yla yaÅŸanan sÃ¼rece iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼mete eleÅŸtiriler yÃ¶neltti.

Buse VURDU

Ankara

2 Ekim’de Suudi Arabistan’Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuna gittikten sonra kaybolan gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n akÄ±betine iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar devam ediyor. ÇeÅŸitli gazetelerde yayÄ±nlanan ses kayÄ±tlarÄ± sonrasÄ± ise KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n kaybolmasÄ± olayÄ±nda sürecin, ülkelerin çÄ±karlarÄ± nedeniyle, “Suudi yönetimi dÄ±ÅŸÄ±nda mÄ± tutuluyor? Olay yalnÄ±zca eylemi gerçekleÅŸtirenlerle mi sÄ±nÄ±rlÄ± kalacak?” sorularÄ±nÄ± gündeme getirdi.

KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n konsoloslukta öldürüldüÄŸüne iliÅŸkin iddialar daha yüksek sesle gündeme getirilirken, HDP ve CHP temsilcileri iktidara yönelik eleÅŸtiriler sÄ±raladÄ±, ilk gün yapÄ±lmasÄ± gereken arama faaliyetleri için geç kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Türkiye’nin Suudi yönetimine herhangi bir yaptÄ±rÄ±mda bulunmamasÄ±nÄ± eleÅŸtiren muhalefet, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’nun ‘ÅŸeffaf davranÄ±yoruz’ iddiasÄ±nÄ±n aksine, kamuoyuna aktarÄ±lan bilgilerin saÄŸlÄ±ksÄ±z olduÄŸunu ifade etti. Evrensel’e konuÅŸan HDP’li Ayhan Bilgen, yaÅŸanan olayÄ±n dÄ±ÅŸ politikada rehine-pazarlÄ±k siyasetinin sonucu olduÄŸunu söylerken, CHP’li Faik Öztrak OrtadoÄŸu KrallarÄ±nÄ±n Türkiye topraklarÄ± üzerinde böyle bir operasyon gerçekleÅŸtirmesinin kabul edilemez olduÄŸunu ifade etti.

KaÅŸÄ±kÃ§Ä± iÃ§in oluÅŸturulan inceleme heyeti baÅŸkonsolosluk konutuna geldi

‘KONSOLOSLUÄžUN DOKUNULMAZLIÄžI VAR’A ELEÅžTÄ°RÄ°

HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin kamuoyuna yansÄ±tÄ±lan bilgilerin saÄŸlÄ±ksÄ±z olduÄŸunu belirtti. Bu sürecin böyle iÅŸlemesinin sadece Suudi ve ABD yönetiminden deÄŸil, Türkiye bürokrasisinden ve siyasi iradesinden de kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Bilgen, “Ne olursa olsun bir gazetecinin bir ülkede konsolosluÄŸa girip geri çÄ±kamamasÄ± çok daha ciddi, ikna edici bir çalÄ±ÅŸmayÄ±, çabayÄ± ve açÄ±klamayÄ± gerektirir. Yani konsolosluk diplomatik alandÄ±r, dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± var gibi bir yaklaÅŸÄ±mla izah edilebilir bir durum deÄŸil. Bizim açÄ±mÄ±zdan ÅŸu önemli Türkiye’de bir süredir dÄ±ÅŸ politika ne yazÄ±k ki rehine siyasetiyle ve kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda pazarlÄ±klarla yürüyor. Ne ÅŸeffaflÄ±k var, ne hesap verme var, ne diplomasinin, evrensel hukukun kurallarÄ±nÄ± ciddiye alan, önemseyen bir yaklaÅŸÄ±m var. Bunun sonuçlarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Türkiye, Suudi Arabistan’a yönelik Suriye politikasÄ±ndaki tavrÄ±nÄ±n galiba sonuçlarÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor” dedi.

Ä°lk günden itibaren yapÄ±lmasÄ± gereken müdahalenin henüz yapÄ±labildiÄŸini söyleyen Bilgen, ÅŸöyle devam etti:

“Tabi ki burada KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n kimliÄŸinden baÄŸÄ±msÄ±z olarak bir durumdan bahsediyoruz. Yani nasÄ±l bir gazeteci olduÄŸu, kime çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kimlerle baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu bizim gündemimiz olamaz. Bizim açÄ±mÄ±zdan sonuç itibariyle bir ülkenin topraklarÄ±nda adeta egemenlik haklarÄ± hiçe sayÄ±larak bir kiÅŸinin yaÅŸam hakkÄ±na yönelik büyük bir riskten, tehlikeden bahsediyoruz. OlayÄ±n diÄŸer ayrÄ±ntÄ±larÄ±, nasÄ±l çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ±, parçalandÄ± mÄ±, öldürüldü mü, kaçÄ±rÄ±ldÄ± mÄ± gibi kÄ±sÄ±mlar doÄŸrudan Türkiye’de güvenlik ve istihbarat birimlerinin görev ve sorumluluk alanÄ±ndadÄ±r. Bu doÄŸrudan doÄŸruya Türkiye’de insanlarÄ±n ne kadar güven içerisinde olup olmadÄ±ÄŸÄ±yla ilgili bir konseptte tartÄ±ÅŸÄ±lmalÄ±dÄ±r. Yani oranÄ±n konsolosluk olmasÄ± ya da o kiÅŸinin Türkiye vatandaÅŸÄ± olmamasÄ± bu durumu normalleÅŸtirmez.”

Yeni Åžafak, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± olayÄ±na dair ses kaydÄ± yayÄ±nladÄ±

‘ORTADOÄžU’NUN KRALLARI ÜLKEMÄ°Z ÜZERÄ°NDEN OPERASYON YAPIYOR’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, OrtadoÄŸu krallarÄ±nÄ±n Türkiye topraklarÄ± üzerinde operasyon yapabiliyor olmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu söyledi. Öztrak “Bir ülkedeki muhalif bir yazarÄ±n kaldÄ±rÄ±lÄ±p bir baÅŸka ülke topraklarÄ±nda öldürülmüÅŸ olmasÄ±, öldürüldüÄŸü söyleniyor çünkü, bu da gerçekten çok ciddi bir problem. Bununla ilgili gerekli her ÅŸey yapÄ±lmalÄ±. BM kararlarÄ± uygulanmalÄ±... DolayÄ±sÄ±yla burada sert bir tepki gösterilmesini mutlaka hükümetten bekliyoruz. EÄŸer bu ülkede demokrasi deÄŸerleri varsa bu evrensel demokratik deÄŸerlerimizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan uygulamayÄ± hükümet muhakkak yapmalÄ±dÄ±r. Benim görebildiÄŸim kadarÄ±yla tepki vermekte geç kalÄ±yoruz. Ve bu kabul edilebilir bir ÅŸey deÄŸil.”

KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'yÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ÅŸahÄ±slarÄ±n pasaportlarÄ± yayÄ±nlandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 17:59

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