AKP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã‡elik: DokunulmazlÄ±ÄŸÄ± var, engelleyemeyiz

AKP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik, partisinin MYK toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸtu, Suudi BaÅŸkonsolosun Ã¼lkesine dÃ¶nmesini deÄŸerlendirdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. ToplantÄ±nÄ±n gündemine iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulunan Çelik, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesiyle ilgili soruÅŸturma devam ederken Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosunun ülkesine dönmesine iliÅŸkin soruyu yanÄ±tladÄ±. Çeli, "Seyahatinin engellenmesi söz konusu olamaz. BunlarÄ±n faaliyetleri Viyana SözleÅŸmesi'yle garanti altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Bahçeli arasÄ±ndaki ittifak görüÅŸmesine iliÅŸkin “Her iki parti de, Cumhur ittifakÄ± konusunda hassastÄ±r” deÄŸerlendirmesinde bulunan Çelik, “Bu ittifakÄ±n ortaya koyduÄŸu siyasal tutumun milletimize daha büyük hizmetler gerçekleÅŸtireceÄŸi konusunda kesin mutabakat vardÄ±r” dedi. MHP’nin af teklifine iliÅŸkin de konuÅŸan Ömer Çelik”Kimsenin kiÅŸisel olarak uÄŸradÄ±ÄŸÄ± haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ± affetme yetkisine biz sahip deÄŸiliz, bu yaklaÅŸÄ±mÄ± gözeterek bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lÄ±yor” dedi.

AKP Sözcüsü Çelik'in açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kan bölümler ÅŸöyle:

Her iki parti de, Cumhur ittifakÄ± konusunda hassastÄ±r. Bu ittifakÄ±n ortaya koyduÄŸu siyasal tutumun milletimize daha büyük hizmetler gerçekleÅŸtireceÄŸi konusunda kesin mutabakat vardÄ±r.

AF TEKLÄ°FÄ°

Kimsenin kiÅŸisel olarak uÄŸradÄ±ÄŸÄ± haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ± affetme yetkisine biz sahip deÄŸiliz, bu yaklaÅŸÄ±mÄ± gözeterek bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lÄ±yor.

‘TAYYÄ°PLER ALEMÄ°’ PANKARTI AÇAN ÖÄžRENCÄ°LER

ODTÜ'lü öÄŸrencilere karÅŸÄ± açÄ±lan dava CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n avukatlarÄ± tarafÄ±ndan geri çekilecektir.

CEMAL KAÅžIKÇI'NIN KAYBOLMASI

Bütün kurumlarÄ±mÄ±z olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± için etkili bir çalÄ±ÅŸma yürütüyor. Åžundan herkesin emin olmasÄ± gerekir, bu mesele net bir ÅŸekilde açÄ±ÄŸa çÄ±kacaktÄ±r. Herhangi bir ÅŸekilde bu meselenin örtülmesi, kapatÄ±lmasÄ±, zamana bÄ±rakÄ±lmasÄ± gibi bir ÅŸey söz konusu deÄŸildir. Bunun tam olarak açÄ±ÄŸa çÄ±kmasÄ± için her ÅŸeyin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve dünya ile açÄ±k ÅŸekilde paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade edebilirim.

BAÅžKONSOLOSUN ÜLKESÄ°NE DÖNMESÄ°

Suudi KonsolosluÄŸun dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± var. BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyi sözcüsü bu ÅŸahsÄ±n dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Seyahatinin engellenmesi söz konusu olamaz. BunlarÄ±n faaliyetleri Viyana SözleÅŸmesi'yle garanti altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°lk andan itibaren biz kendi soruÅŸturmamÄ±zÄ± yürütmek adÄ±na, konsolosluÄŸa girilmesi için talepte bulunduk. KarÅŸÄ± taraftan anÄ±nda olumlu karÅŸÄ±lÄ±k verilmedi. Daha sonra verildi. Türkiye baÄŸÄ±msÄ±z soruÅŸturmasÄ±nÄ± yürütüyor. Bu egemenlik haklarÄ±mÄ±z içerisinde, baÅŸkonsolosluk binasÄ± baÅŸka ülkenin topraÄŸÄ± sayÄ±lsa da Türkiye Cumhuriyeti’nde olmuÅŸtur. Bir baÅŸsavcÄ± vekili bu soruÅŸturmanÄ±n baÅŸÄ±ndadÄ±r. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 21:17

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