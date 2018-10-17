FotoÄŸraf: Onur Çoban/AA
Yeni Åžafak, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± olayÄ±na dair ses kaydÄ± yayÄ±nladÄ±
Yeni Åžafak, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± olayÄ±na dair ses kaydÄ± yayÄ±nladÄ±. Haberde "Ã–nce parmaklarÄ± koparÄ±ldÄ±, sonra kafasÄ± kesildi" ifadeleri yer aldÄ±.
Yeni Åžafak gazetesi, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±na dair ses kaydÄ± yayÄ±nladÄ±.
Yeni Åžafak gazetesi tarafÄ±ndan "Yeni Åžafak vahÅŸetin ses kaydÄ±na ulaÅŸtÄ±: Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± iÅŸkenceyle katledildi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±nlanan haberde "Sorgu sÄ±rasÄ±nda Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n önce parmaklarÄ± koparÄ±ldÄ± ardÄ±ndan kafasÄ± kesilerek öldürüldü." ifadeleri yer aldÄ±.
Haberde, BaÅŸkonsolos Muhammed Uteybi'nin “Bu olayÄ± dÄ±ÅŸarÄ±da yapÄ±n. Benim baÅŸÄ±mÄ± belaya sokacaksÄ±nÄ±z” dediÄŸi ve cevap olarak “Arabistan'a geldiÄŸinde yaÅŸamak istiyorsan sus!” denildiÄŸi ifadeleri yer aldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)
Cemal kaÅŸÄ±kçÄ± iÅŸkenceyle katledildi: Yeni Åžafak, Suudi Arabistan’Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu’ndaki vahÅŸi cinayetin kayÄ±tlarÄ±na ulaÅŸtÄ±. https://t.co/aTuxtmGey6— Yeni Åžafak (@yenisafak) 17 Ekim 2018
KaÅŸÄ±kÃ§Ä± iÃ§in BaÅŸkonsolosun aracÄ±nda ve rezidansÄ±nda arama yapÄ±lacak
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 12:59
KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'yÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ÅŸahÄ±slarÄ±n pasaportlarÄ± yayÄ±nlandÄ±