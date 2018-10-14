22 mÃ¼ltecinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi kazada gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 7'ye Ã§Ä±ktÄ±

Ä°zmir'de mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan kamyonun dere yataÄŸÄ±na devrilmesi sonucu 22 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi kazaya iliÅŸkin 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°zmir'de dün kasasÄ±nda mültecileri taÅŸÄ±yan kamyonun devrilmesi sonucu aralarÄ±nda çocuklarÄ±nda olduÄŸu 22 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Kazada 13 kiÅŸi de yaralandÄ±. Bugün kazayla ilgili ÅŸoför Mustafa YÄ±lmaz dahil 2'si Suriyeli 7 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Adreslerinde gözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheliler iÅŸlemleri için emniyete götürüldü. SoruÅŸturmanÄ±n devam ettiÄŸi belirtildi.

FotoÄŸraf: AA

Ä°zmir'de, 14 Eylül günü sabah saatlerinde kasasÄ±nda mültecilerin bulunduÄŸu kamyon, havalimanÄ± yolu Menderes kavÅŸaÄŸÄ±nda DeÄŸirmençay'a devrildi. Kamyonun ters döndüÄŸü kazada, aralarÄ±nda çocuk ve bebeklerin de olduÄŸu 22 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 9'u çocuk 13 kiÅŸi de yaralandÄ±.

DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre kazada yaralanan ve tedavileri sürdürülen 9 çocukla ilgili Ä°l Göç Ä°daresi ve Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler Ä°l MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Anne- babalarÄ±nÄ± kazada kaybeden çocuklarÄ±n, yakÄ±nlarÄ±nÄ±n ortaya çÄ±kmamasÄ± durumunda yurtlara yerleÅŸtirileceÄŸi açÄ±klandÄ±.



Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu'nda bulunan 22 kiÅŸinin kimliklerinin belirlenmesi için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdürüldüÄŸü, DNA örnekleri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bu incelemeler tamamlandÄ±ktan sonra yakÄ±nlarÄ±nÄ±n çÄ±kmasÄ± durumunda onlara teslim edileceÄŸi, aksi halde kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedileceÄŸi belirtildi.

FotoÄŸraf: AA

KAMYON SÜRÜCÜSÜ: ÖNÜME BEYAZ ARAÇ ÇIKTI

Kazadan yaralÄ± kurtulan kamyon sürücüsü Mustafa YÄ±lmaz, hastane polisine verdiÄŸi ilk ifadede, '09' AydÄ±n plakalÄ± kamyonu ile saat 03.00'te Söke'den yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, SazlÄ±köy'ü geçtikten sonra mültecileri kamyona aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yakÄ±tÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için Selçuk otobanÄ±na girdiÄŸini, kazanÄ±n olduÄŸu KÄ±sÄ±kköy bölgesinde ise önüne beyaz aracÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çarpmamak için ani hareket yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kavÅŸakta kontrolü kaybederek, dereye uçtuÄŸunu söyledi.

KazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± karayolunda herhangi bir fren izine rastlanmazken, kamyonun bariyerlere çarptÄ±ktan sonra dere yataÄŸÄ±na uçtuÄŸu belirlendi. Sürücü YÄ±lmaz'Ä±n ilk ifadesinde söylediÄŸi, “Önüme beyaz bir araç çÄ±ktÄ±, çarpmamak için direksiyonu kÄ±rdÄ±m” sözleri üzerine ise bu etkenin kazaya neden olup olmadÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

Öte yandan kazanÄ±n görgü tanÄ±ÄŸÄ± Mehmet Eker, ifadesi alÄ±nmak üzere emniyete götürüldü. Eker, kaza sonrasÄ±nda yoldan geçerken yaralÄ± bir kiÅŸinin önüne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sadece kendisinin yaralÄ± olduÄŸunu söylediÄŸini ifade etmiÅŸti. KazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yerde trafik tek ÅŸeritten veriliyor devam ediyor. Kamyon sürücüsü Mustafa YÄ±lmaz'Ä±n çeÅŸitli suçlardan poliste suç kaydÄ±nÄ±n bulunduÄŸu da inceleme sonrasÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Sürücünün kamyon kullanabilmek için gerekli 'C sÄ±nÄ±fÄ±' ehliyeti yerine de otomobil kullanabildiÄŸi 'B sÄ±nÄ±fÄ±' ehliyeti olduÄŸu belirlendi.

ÅžOFÖR KAMYONU DÖRT GÜNLÜÄžÜNE KÄ°RALAMIÅž

KazanÄ±n ardÄ±ndan yeni detaylar da ortaya çÄ±ktÄ±. Kazada yaralanan kamyonun sürücüsü Mustafa YÄ±lmaz'Ä±n taksiyle gittiÄŸi Bozyaka EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi Acil Servisi’nde kaza yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸil, yüksekten düÅŸerek yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi belirlendi. Yalan beyanda bulunan YÄ±lmaz'Ä±n kamyonu Söke’de K.D. isimli kiÅŸiden günlüÄŸü 1000 liradan 4 günlüÄŸüne iki gün önce kiraladÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

FotoÄŸraf: DHA

Kamyonun dere yataÄŸÄ±ndan çÄ±karÄ±lmasÄ± ve cesetlerin Adli TÄ±p Kurumu'na kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan katliam gibi kazanÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi dere yataÄŸÄ±nda mültecilerden geriye kalan malzemeler yürekleri burktu. Suyun üzerinde ayakkabÄ± ve kÄ±yafetlerin yanÄ± sÄ±ra bebek bezleri, bebek kÄ±yafetleri ve yemek için yanlarÄ±nda giterdikleri ekmekler yer aldÄ±.

FotoÄŸraf: AA

Ä°ZMÄ°R BAROSU: KAZA DEÄžÄ°L, CÄ°NAYET

KazanÄ±n ardÄ±ndan dün açÄ±klama yapan Ä°zmir Barosu, birkaç gün önce Karaburun’da göçmenleri taÅŸÄ±yan bir teknenin battÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatarak, yaÅŸananlarÄ±n kaza deÄŸil cinayet olduÄŸunu vurguladÄ±. AçÄ±klamada “SavaÅŸ, baskÄ± ve zulümden kaçarak daha iyi bir hayata sahip olmak için çÄ±ktÄ±klarÄ± bu yolculukta yaÅŸamlarÄ±nÄ± yitirenlere Allah’tan rahmet, uzaklardaki acÄ±lÄ± ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz. DileÄŸimiz mültecilerin bizlere ihtiyaç duymayacaÄŸÄ±, ülkelerine özgürce dönebilecekleri barÄ±ÅŸ ve huzur dolu günlerin gelmesi, yahut insanca yaÅŸayacaklarÄ± kalÄ±cÄ± çözümler üreten, dünyada adil bir daÄŸÄ±lÄ±mÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yeni yurtlar bulmalarÄ±dÄ±r. Daha fazla insanÄ±n bu tehlikeli yolculuklarda yaÅŸamlarÄ±nÄ± yitirmemesi için Ä°zmir Barosu olarak bir kez daha savaÅŸa ve ÅŸiddete yol açan devletlere, bu savaÅŸ ortamÄ±nÄ± sonlandÄ±rmalarÄ±, temel insan hakkÄ± olan iltica hakkÄ±na saygÄ±nÄ±n geliÅŸtirilerek sürdürülmesi, pratikte karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan zorluklarÄ±n ve özellikle avukatlarÄ±n mültecilere eriÅŸiminde karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan uygulamadaki engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz.” denildi.

CHP'LÄ° TUNCAY ÖZKAN OLAY YERÄ°NE GELDÄ°

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±, Ä°zmir Milletvekili Tuncay Özkan, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldÄ±. Daha sonra basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klama yapan Özkan, mülteci kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ±na yönelik önlemlerin arttÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirterek "Ä°nsan kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± dünya üzerinde en alçak suçlardan biri. Ne yazÄ±k ki ÅŸuanda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tablo büyük bir insanlÄ±k dramÄ±. Bunun zengin ülkelere açÄ±lÄ±ÅŸÄ± noktasÄ±nda zengin ülkelerin oturup bir çözüm bulmasÄ± gerekiyor. Yoksa bizim geçiÅŸ güzargahÄ±nÄ± oluÅŸturan ülkeler bunu önleyemezler. Ekmek, iÅŸ, aÅŸ ve huzur içinde yaÅŸama insanlara tanÄ±nmalÄ±dÄ±r" dedi.

'BUNA KAZA DEMEK MÜMKÜN DEÄžÄ°L, DOÄžRUDAN CÄ°NAYETTÄ°R'

DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Seyit Aslan, kazaya iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. Aslan, "Yedi yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir devam eden Suriye savaÅŸÄ± sonucunda yüz binlerce insan yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, milyonlarca insan göç etmek zorunda kaldÄ±. Göç yollarÄ±nda daha güvenli yerler arayan Suriyeli mülteciler, AB ve diÄŸer emperyalist ülkelerin Ä±rkçÄ± ve faÅŸizan politikalarÄ±, ülkemizdeki iÅŸbirlikçi tutum ve anlayÄ±ÅŸ sonucunda yollarda hayatÄ±nÄ± kaybetmeye devam ediyor. Ä°zmir’de balÄ±k istifi gibi kamyon kasasÄ±na doldurulan mülteciler, kamyonun devrilmesi sonucunda içinde çocuklarÄ±n bulunduÄŸu 22 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Buna kaza demek mümkün deÄŸil. DoÄŸrudan bir cinayettir. Bölgede yaÅŸanan emperyalist paylaÅŸÄ±m savaÅŸÄ±, AKP iktidarÄ±nÄ±n iÅŸbirlikçi politikalarÄ± bölgede yaÅŸayan halklarÄ±n göçüne ve ölümlerine neden olmaya devam ediyor. BaÅŸta ABD ve Rusya olmak üzere tüm emperyalist güçler bölgeden çekilmeli, Türkiye iÅŸbirlikçi politikalardan vazgeçerek, Suriye ve diÄŸer OrtadoÄŸu’daki halklarÄ±n barÄ±ÅŸ içinde yaÅŸamasÄ±na çaba göstermelidir. Demokratik bir Suriye ve demokratik bir OrtadoÄŸu, tüm halklar barÄ±ÅŸ ve eÅŸitlik içinde yaÅŸarsa mümkün olabilecektir." dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 19:13

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