10 Ekim 2018 03:00
Son Düzenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 17:28

Son Nefesine Kadar Evrimi Savunmaya Adanan Bir Yaşam

Aykut Kence, 1974 yılında ODTÜ’de öğretim görevlisi oldu. Emekli olduğu 2013 yılına kadar çalışmalarını sürdüren Kence, 2014 yılında hayatını kaybetti

Son Nefesine Kadar Evrimi Savunmaya Adanan Bir Yaşam

Görsel: Pixabay

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    Çok başarılı bir bilim insanı olan Aykut Kence, toplum için çalışmalarını da sürdürdü ve Çernobil faciasından sonra ülkeyi radyasyona karşı uyaran ODTÜ’lü akademisyenler arasında yer aldı. Yaşamı boyunca bilimsel düşünceyi savunan Kence, bilime ve evrime karşı saldırılarla sürekli olarak savaştı. Bilim düşmanlarının uzun süre hedefinde bulunan Kence, mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmedi ve gençleri de bu konuda destekledi.

    1985 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Vehbi Dinçerler’in talimatıyla ABD’de yayınlanan yaratılışçı düşünce kitapları ilk defa Türkçeye çevrilmeye başlanmış ve yaratılış biyoloji müfredatına dahil edilmiştir. Vehbi Dinçerler konu ile ilgili yaptığı bir açıklamada evrimin müfredattan kaldırılmadan yaratılışın getirilmesi gerektiğini, bu sayede yanlış olanın da görüleceğini ve yaratılış düşüncesinin değerinin anlatacağını belirtmiştir. Bilim ve Gelecek dergisinde “Yaratılışçılar nereden nereye… ABD’de olmadı Türkiye’de yapalım” başlıklı bir makale kaleme alan Prof. Dr. Aykut Kence, konu ile ilgili olarak, “ABD’de yaratılışçıların inançlarını değişik maskeler altında okullara sokma mücadelesi defalarca dava konusu olmuş ve her seferinde yaratılışçılar yargı önünde kaybetmişlerdir. Bir kuramın doğru olup olmadığına tabii ki yargı karar veremez. ABD’de de yargı bu görüşün doğru olup olmadığına değil, fakat bu görüşün dinsel mi, yoksa bilimsel mi olduğu ve bu görüşün okullarda okutulmasının laikliğe aykırı olup olmadığı konusunda karar vermiştir.” şeklinde yazmıştır. Yazının devamında Kence, “Laikliğe aykırı olduğu defalarca mahkeme kararları ile belirlenmiş olan bu görüşün ülkemizde biyoloji öğretim programına sokulmasından sorumlu olan Bakan Vehbi Dinçerler bana gönderdiği e-postada: “Yaratılış teorisini müfredata ekleyenler sizin gibi akademisyenlerdir. Bakanın takdiri sadece tekelciliğin kaldırılmasının daha hür, daha bilimsel, daha tartışmacı bireylerin yetişmesindeki ‘tekilci ve tekelci’ engelleri ortadan kaldırmak olmuştur… Yoksa siz Darwin kuramının veya herhangi bir kuramın sorgulanmasını istemeyenlerden misiniz?” şeklinde aktarım yaparak, “Yazınızda birçok bilim adamının ve propagandistin yapamadığını -ya da bilinçli olarak yapmadığını- yapıp son derece objektif olarak bir ‘gerçeği’ tespit etmişsiniz, teşekkür ederim: Dinçerler’in Millî Eğitim Bakanlığı sırasında <…evrime seçenek olarak yaratılış görüşü eklenmiştir...> diyorsunuz. İşte bu tesbitiniz ‘teori’ değil gerçeğin ta kendisidir” demektedir. Bu sözler üzerine yorum yapma gereğini duymuyorum.”* yazmıştır. Aykut Kence’nin yaratılışçılığa vermiş olduğu mücadele, Türkiye’de evrim karşıtı birçok eser yayınlamış olan Adnan Oktar grubunun hedefi haline gelmiş ve Aykut Kence bu ve benzeri gruplar tarafından zaman zaman tehdit edilmişti. Tüm bunlara rağmen o, yaptığı işlerden hiçbir zaman vazgeçmedi.

    EVRİMİN IŞIĞI

    Evrim teorisine olan saldırılar ilk olarak Vehbi Dinçerler döneminde yaygınlaşmaya başlamış olsa da günümüzde de durumun çok farklı olmadığını söylemek mümkün. Gerici gruplar tarafından evrime karşı bir saldırının ve evrim karşıtı propagandanın oldukça yaygın olduğu ve evrimin müfredattan kaldırıldığı bugünlerde gençler evrimi öğrenmek için Aykut Kence’nin açtığı yoldan devam etmeli ve evrimi savunmalıdır.

    Prof. Dr. Aykut Kence, Türkiye’nin ilk evrimsel biyologlarından biri olmanın ve Türkiye’de evrimsel düşüncenin yaygınlaşmasında payı olmasının yanı sıra, bu alanda mücadele eden, evrimi ve bilimsel düşünceyi hayatının sonuna kadar savunan önemli bir aydındı. Verdiği mücadelelerde yanına diğer akademisyenleri aldı ve öğrencilerini de kendi izinde yetiştirmeye çalıştı. Bugün ODTÜ’de Prof. Dr. Aykut Kence’nin öğrencileri, kendisine adanan Aykut Kence Evrim Konferansı’nı düzenleyerek onun izinden gittiklerini gösteriyor ve bilimsel düşünceyi her ne olursa olsun savunacaklarının müjdesini veriyor.

    * https://bilimvegelecek.com.tr/index.php/2007/05/01/27845/

     

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