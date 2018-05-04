Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl verilmeyecek

Nobel Edebiyat Ödülü, ödülü veren İsveç Akademisi'nde yaşanan cinsel saldırı ve sızıntı skandalı nedeniyle bu yıl verilmeyecek.

Nobel Edebiyat Ödülü, İsveç Akademisi'ndeki cinsel saldırı skandalı nedeniyle yaşanan istifalar sebebiyle bu yıl verilmeyecek.



Akademi üyelerinden Şair Katarina Frostenson’un eşi Fransız fotoğrafçı Jean-Claude Arnault’a, 18 kadın tarafından cinsel taciz suçlaması yapılmıştı. Arnault’un 6 ödülün kazananını resmi açıklamadan önce sızdırdığı da ileri sürüldü. Skandalın ardından İsveç Akademisi'nin 18 üyesinden 6'sı istifa etti, Frostenson ile birlikte 7 üye atıl duruma geçti.



Ödülü 1901'den bu yana dağıtan İsveç Akademisi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ödülün gelecek yıl iki kez verileceğini duyurdu.



Akademi'nin geçici başkanı Anders Olsson'un yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Uzun ve yoğun görüşmelerin ardından bir ödülü vermemeye karar verdik. Adakemi'ye olan güven, bu ödülü bu yıl veremeyeceğiz kadar düşük. Ancak ödülü bir yıl kadar erteleyerek gelecek sene iki ödül vermeyi planlıyoruz. Bu durum daha önce beş kez gerçekleşti."



Son olarak 1943'te iptal edilen Nobel Edebiyat Ödülü'nü 2017'de Kazuo Ishiguro, 2016'de ise ABD'li ozan Bob Dylan kazandı.

Akademinin 18 üyesi ömür boyu bu göreve getiriliyor ve istifa edemiyor. Ancak isteyen üyeler toplantılara katılmamayı seçebiliyor. Akademiye yeni üye seçilmesi için ise 12 üyenin oyu gerekiyor. İsveç Kralı 16. Gustaf, akademinin varlığını sürdürebilmesi için üyelerin istifa etmesi ve yerlerine başkalarının getirilmesinin önünü açacak değişiklikleri yapmayı kabul etmişti. (MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 11:15

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