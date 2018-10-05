2018 Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼, Denis Mukwege ve Nadia Murad'a verildi

Görsel: Niklas Elmehed/Norveç Nobel Komitesi

2018 Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼, Denis Mukwege ve Nadia Murad'a verildi

    • 05 Ekim 2018 12:20

    2018 Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼, tecavÃ¼ze karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Ã§alÄ±ÅŸmalar nedeniyle Doktor Denis Mukwege ve Ezidi insan haklarÄ± savunucusu Nadia Murad'a verildi.

    2018 Nobel BarÄ±ÅŸ Ödülü, tecavüzün savaÅŸlarda bir silah olarak kullanÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla yürüttükleri çalÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± Kongolu jinekolog doktor Denis Mukwege ve Ezidi insan haklarÄ± savunucusu Nadia Murad'a verildi.

    DENIS MUKWEGE KÄ°MDÄ°R?

    1955 yÄ±lÄ±nda doÄŸan Mukwege, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doÄŸusunda bulunan Bukavu kentindeki Panzi Hastanesini kurdu. Bu hastanede, toplu tecavüze uÄŸrayan kadÄ±nlarÄ±n tedavisi yapÄ±lÄ±yor.

    Mukwege, kÄ±sa bir süre önce düzenlenen bir ödül töreninde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Tüm kurbanlar çok vahÅŸi ÅŸekilde tecavüze uÄŸramÄ±ÅŸ halde geliyor. Hastaneye ulaÅŸabilecek kadar hayatta kalabinelerde olaÄŸanüstü fiziksel ve psikolojik yÄ±kÄ±m olduÄŸu görülüyor. Gelenlerin büyük bir bölümünün jenital bölgelerinde kurÅŸun ya da sivri cisimlerle yaralanmalar mevcut oluyor. Bu, bu bölgenin tarihinde görülmemiÅŸ düzeyde bir vahÅŸilik" demiÅŸti.

    NADÄ°A MURAD KÄ°MDÄ°R?

    2014'te IÅžÄ°D tarafÄ±ndan Irak'taki köyünden kaçÄ±rÄ±lan Nadia Murad, esir kaldÄ±ÄŸÄ± süre boyunca cinsel ve fiziksel ÅŸiddete maruz kalmÄ±ÅŸ binlerce Ezidi kadÄ±ndan biri. 25 yaÅŸÄ±ndaki Nadia Murad, IÅžÄ°D'in Musul'daki kampÄ±ndan kaçarak kurtulmuÅŸtu.

    IÅžÄ°Dâ€™in kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± Nadya Murad: Ezidi kadÄ±nlarÄ± kurtarÄ±n!

    (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 12:29
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