2018 Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼, Denis Mukwege ve Nadia Murad'a verildi

2018 Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼, tecavÃ¼ze karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Ã§alÄ±ÅŸmalar nedeniyle Doktor Denis Mukwege ve Ezidi insan haklarÄ± savunucusu Nadia Murad'a verildi.

2018 Nobel BarÄ±ÅŸ Ödülü, tecavüzün savaÅŸlarda bir silah olarak kullanÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla yürüttükleri çalÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± Kongolu jinekolog doktor Denis Mukwege ve Ezidi insan haklarÄ± savunucusu Nadia Murad'a verildi.

DENIS MUKWEGE KÄ°MDÄ°R?

1955 yÄ±lÄ±nda doÄŸan Mukwege, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doÄŸusunda bulunan Bukavu kentindeki Panzi Hastanesini kurdu. Bu hastanede, toplu tecavüze uÄŸrayan kadÄ±nlarÄ±n tedavisi yapÄ±lÄ±yor.

Mukwege, kÄ±sa bir süre önce düzenlenen bir ödül töreninde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Tüm kurbanlar çok vahÅŸi ÅŸekilde tecavüze uÄŸramÄ±ÅŸ halde geliyor. Hastaneye ulaÅŸabilecek kadar hayatta kalabinelerde olaÄŸanüstü fiziksel ve psikolojik yÄ±kÄ±m olduÄŸu görülüyor. Gelenlerin büyük bir bölümünün jenital bölgelerinde kurÅŸun ya da sivri cisimlerle yaralanmalar mevcut oluyor. Bu, bu bölgenin tarihinde görülmemiÅŸ düzeyde bir vahÅŸilik" demiÅŸti.

The physician Denis Mukwege, awarded the Nobel Peace Prize, has spent large parts of his adult life helping the victims of sexual violence in the Democratic Republic of Congo. Dr. Mukwege and his staff have treated thousands of patients who have fallen victim to such assaults. pic.twitter.com/9CrNWfj7zu — The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 Ekim 2018

NADÄ°A MURAD KÄ°MDÄ°R?

2014'te IÅžÄ°D tarafÄ±ndan Irak'taki köyünden kaçÄ±rÄ±lan Nadia Murad, esir kaldÄ±ÄŸÄ± süre boyunca cinsel ve fiziksel ÅŸiddete maruz kalmÄ±ÅŸ binlerce Ezidi kadÄ±ndan biri. 25 yaÅŸÄ±ndaki Nadia Murad, IÅžÄ°D'in Musul'daki kampÄ±ndan kaçarak kurtulmuÅŸtu.

Nadia Murad, awarded the 2018 Nobel Peace Prize, is the witness who tells of the abuses perpetrated against herself and others. She has shown uncommon courage in recounting her own sufferings and speaking up on behalf of other victims.#NobelPrize pic.twitter.com/NeF70ig09J — The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 Ekim 2018

IÅžÄ°Dâ€™in kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± Nadya Murad: Ezidi kadÄ±nlarÄ± kurtarÄ±n!

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 12:29

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