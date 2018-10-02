Nobel Fizik Ödülü, A. Ashkin, G. Mourou ve D. Strickland'e verildi

İllüstrasyon: Nikalas Eimehed/İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi

Nobel Fizik Ödülü, A. Ashkin, G. Mourou ve D. Strickland'e verildi

    • 02 Ekim 2018 14:03

    Nobel Fizik Ödülü, ABD'li Arthur Ashkin, Fransız Gerard Mourou ve Kanadalı Donna Strickland'e verildi. Strickland Fizik Nobeli alan üçüncü kadın oldu.

    Nobel Fizik Ödülü, 'lazer fiziğini kökten değiştiren icatlarından' dolayı ABD'li Arthur Ashkin, Fransız Gerard Mourou ve Kanadalı Donna Strickland'e verildi. A. Ashkin atom, virüs gibi küçük cisimleri yakalayabilen optik cımbızın; Mourou ve Strickland ise bugün göz ameliyatlarında da kullanılan lazer teknolojisinin keşfi için ödüle layık görüldü.

    DONNA STRICKLAND FİZİK NOBELİ ALAN ÜÇÜNCÜ KADIN OLDU

    Ödülü alan Donna Strickland, "Kadın fizikçileri kutlamamız gerekir, çünkü varlar" diye konuştu. Donna Strickland, bugüne kadar Nobel Fizik Ödülü'nü alan üçüncü kadın oldu. Daha önce Maria Goeppert-Mayer (1963) ve Marie Curie (1903) ödüle layık görülmüştü.

    Bu yılki Nobel Ödülü'nün bir kadın fizikçi tarafından paylaşılması dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde (CERN) yapılan sunumda İtalyan Bilim İnsanı Alessandro Strumia, "Fizik erkekler tarafından icat ve inşa edildi" demişti. Strumina daha sonra CERN tarafından görevden alındı. Bugün ödülü alan üç fizikçiden birinin kadın olması "O cinsiyetçi açıklamaya karşı iyi bir yanıt" şeklinde yorumlandı.

    CERN'de 'Fiziği erkekler icat etti' diyen bilim insanı görevden alındı

    NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ NEDİR?

    Nobel Fizik Ödülü, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından her yıl Stokholm'de Alfred Nobel'in ölüm günü olan 10 Aralık'ta verilir. Bu ödül, Alfred Nobel'in 1895 yılında isteği ile başlatılan ve 1901 yılından beri devam eden 5 Nobel Ödülü'nden birisidir. Diğer kategoriler; Nobel Kimya Ödülü, Nobel Edebiyat Ödülü, Nobel Barış Ödülü, Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'dür. İlk Nobel Fizik Ödülü, x-ışını keşfinden dolayı sunduğu üstün hizmetlerden dolayı Alman Wilhelm Conrad Röntgen'e verilmiştir.

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    Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl verilmeyecek

    Bugüne kadarki 111 Nobel Fizik Ödülü’nün 64'ü birden fazla bilim insanı tarafından paylaşıldı. John Bardeen 2 adet Nobel Fizik Ödülü alan tek bilim insanı. En genç Nobel Fizik Ödüllü bilim insanı ise Lawrence Bragg. (HABER MERKEZİ)

    Son Düzenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 15:28
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