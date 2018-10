Nobel Fizik Ödülü, A. Ashkin, G. Mourou ve D. Strickland'e verildi

Nobel Fizik Ödülü, ABD'li Arthur Ashkin, Fransız Gerard Mourou ve Kanadalı Donna Strickland'e verildi. Strickland Fizik Nobeli alan üçüncü kadın oldu.

Nobel Fizik Ödülü, 'lazer fiziğini kökten değiştiren icatlarından' dolayı ABD'li Arthur Ashkin, Fransız Gerard Mourou ve Kanadalı Donna Strickland'e verildi. A. Ashkin atom, virüs gibi küçük cisimleri yakalayabilen optik cımbızın; Mourou ve Strickland ise bugün göz ameliyatlarında da kullanılan lazer teknolojisinin keşfi için ödüle layık görüldü.

BREAKING NEWS⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Physics 2018 “for groundbreaking inventions in the field of laser physics” with one half to Arthur Ashkin and the other half jointly to Gérard Mourou and Donna Strickland. pic.twitter.com/PK08SnUslK

Ödülü alan Donna Strickland, "Kadın fizikçileri kutlamamız gerekir, çünkü varlar" diye konuştu. Donna Strickland, bugüne kadar Nobel Fizik Ödülü'nü alan üçüncü kadın oldu. Daha önce Maria Goeppert-Mayer (1963) ve Marie Curie (1903) ödüle layık görülmüştü.

“We need to celebrate women physicists because they’re out there… I’m honoured to be one of those women," says Donna Strickland.



She becomes the third woman to receive the #NobelPrize in Physics, joining Maria Goeppert-Mayer (1963) and Marie Curie (1903). Congratulations! pic.twitter.com/m2XLJHTW0V