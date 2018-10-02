Nobel Fizik Ödülü, A. Ashkin, G. Mourou ve D. Strickland'e verildi

Nobel Fizik Ödülü, ABD'li Arthur Ashkin, Fransız Gerard Mourou ve Kanadalı Donna Strickland'e verildi. Strickland Fizik Nobeli alan üçüncü kadın oldu.

Nobel Fizik Ödülü, 'lazer fiziğini kökten değiştiren icatlarından' dolayı ABD'li Arthur Ashkin, Fransız Gerard Mourou ve Kanadalı Donna Strickland'e verildi. A. Ashkin atom, virüs gibi küçük cisimleri yakalayabilen optik cımbızın; Mourou ve Strickland ise bugün göz ameliyatlarında da kullanılan lazer teknolojisinin keşfi için ödüle layık görüldü.

BREAKING NEWS⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Physics 2018 “for groundbreaking inventions in the field of laser physics” with one half to Arthur Ashkin and the other half jointly to Gérard Mourou and Donna Strickland. pic.twitter.com/PK08SnUslK — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 Ekim 2018

DONNA STRICKLAND FİZİK NOBELİ ALAN ÜÇÜNCÜ KADIN OLDU

Ödülü alan Donna Strickland, "Kadın fizikçileri kutlamamız gerekir, çünkü varlar" diye konuştu. Donna Strickland, bugüne kadar Nobel Fizik Ödülü'nü alan üçüncü kadın oldu. Daha önce Maria Goeppert-Mayer (1963) ve Marie Curie (1903) ödüle layık görülmüştü.

“We need to celebrate women physicists because they’re out there… I’m honoured to be one of those women," says Donna Strickland.



She becomes the third woman to receive the #NobelPrize in Physics, joining Maria Goeppert-Mayer (1963) and Marie Curie (1903). Congratulations! pic.twitter.com/m2XLJHTW0V — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 Ekim 2018

Bu yılki Nobel Ödülü'nün bir kadın fizikçi tarafından paylaşılması dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde (CERN) yapılan sunumda İtalyan Bilim İnsanı Alessandro Strumia, "Fizik erkekler tarafından icat ve inşa edildi" demişti. Strumina daha sonra CERN tarafından görevden alındı. Bugün ödülü alan üç fizikçiden birinin kadın olması "O cinsiyetçi açıklamaya karşı iyi bir yanıt" şeklinde yorumlandı.

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NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ NEDİR?

Nobel Fizik Ödülü, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından her yıl Stokholm'de Alfred Nobel'in ölüm günü olan 10 Aralık'ta verilir. Bu ödül, Alfred Nobel'in 1895 yılında isteği ile başlatılan ve 1901 yılından beri devam eden 5 Nobel Ödülü'nden birisidir. Diğer kategoriler; Nobel Kimya Ödülü, Nobel Edebiyat Ödülü, Nobel Barış Ödülü, Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'dür. İlk Nobel Fizik Ödülü, x-ışını keşfinden dolayı sunduğu üstün hizmetlerden dolayı Alman Wilhelm Conrad Röntgen'e verilmiştir.

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Bugüne kadarki 111 Nobel Fizik Ödülü’nün 64'ü birden fazla bilim insanı tarafından paylaşıldı. John Bardeen 2 adet Nobel Fizik Ödülü alan tek bilim insanı. En genç Nobel Fizik Ödüllü bilim insanı ise Lawrence Bragg. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 15:28

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