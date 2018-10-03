Nobel Kimya Ã–dÃ¼lÃ¼, evrim biyolojisi Ã§alÄ±ÅŸan 3 bilim insanÄ±na verildi

2018 Nobel Kimya Ã–dÃ¼lÃ¼, dÃ¼nyanÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu problemlerin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde evrimden yararlanan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 3 bilim insanÄ±na verildi.

Nobel Kimya Ödülü bu yÄ±l, evrim biyolojisi alanÄ±ndaki çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan ötürü bilim insanlarÄ± Frances H. Arnold ile George P. Smith ve Gregory P. Winter arasÄ±nda paylaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°sveç Kraliyet Bilimler Akademisinden yapÄ±lan açÄ±klamada, 2018 Nobel Kimya Ödülü'nün yarÄ±sÄ±nÄ±n ABD'li Frances H. Arnold'a verildiÄŸi, ödülün diÄŸer yarÄ±sÄ±nÄ±n ise ABD'li George P. Smith ile Ä°ngiliz Gregory P. Winter arasÄ±nda paylaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AçÄ±klamada, Arnold'un enzimlerin biyolojik evriminin yönetilebileceÄŸini ortaya koyduÄŸu, Smith ve Winter'Ä±n ise bunun pratik alanlarda uygulanmasÄ±nÄ± saÄŸlayan laboratuvar yöntemlerini geliÅŸtirdikleri için ödüle layÄ±k görüldüÄŸü ifade edildi.

ABD'nin Pittsburg ÅŸehrinde 1956 yÄ±lÄ±nda doÄŸan Arnold, kimyasal tepkimelerin katalizörü olan protein enzimlerin evriminin yönetilebileceÄŸini gösteren çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan ötürü ödüle layÄ±k görüldü.

KeÅŸif, enzimlerin biyolojik evriminin koÅŸullanmasÄ±yla üretilen yeni protein ve antikorlarÄ±n biyo-yakÄ±tlardan ilaç üretimine kadar geniÅŸ bir alanda kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n önünü açtÄ±.

Smith ve Winter ise bir virüsün bir bakteriyi etkileyerek yeni enzimlerin oluÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± "bakteriofaj" olarak tanÄ±mlanan yöntemin geliÅŸtirilmesine katkÄ± saÄŸladÄ±.

1941 yÄ±lÄ±nda ABD'nin Norfolk ÅŸehrinde doÄŸan Smith'in bakteriofaj tekniÄŸiyle yeni proteinler geliÅŸtirken, 1951 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiltere'nin Leicester ÅŸehrinde doÄŸan Ä°ngiliz bilim insanÄ± Winter aynÄ± tekniÄŸi yeni ilaçlar üretmek için kullandÄ±.

Enzimlerin biyolojik evriminin koÅŸullanmasÄ±yla üretilen antikorlar otoimmün hastalÄ±klarÄ±n ve kanserin tedavisinde kullanÄ±lÄ±yor.

Halen ABD'de Cal-tech Üniversitesinde çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren Arnold, Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan beÅŸinci kadÄ±n oldu.

Arnold, Smith ve Winter ödülün yanÄ± sÄ±ra 9 milyon Ä°sveç Kronu (yaklaÅŸÄ±k 1 milyon dolar) para armaÄŸanÄ±nÄ±n da sahibi oldu.

NOBEL KÄ°MYA ÖDÜLÜ NEDÄ°R?

1901'den bu yana 108 kez Nobel Kimya Ödülü verildi. Toplam 175 kiÅŸiye layÄ±k görülen ödüllerden 63'ü tek bir kiÅŸiye verilirken 23'ü 2 kiÅŸi, 22'si de 3 kiÅŸi arasÄ±nda paylaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Nobel Kimya Ödülü'ne ÅŸimdiye kadar sadece 4 kadÄ±n layÄ±k görüldü: Marie Curie (1911) , Curie'nin kÄ±zÄ± Irene Joliot-Curie (1935), Dorothy Crowfoot Hodgkin (1964) ve Ada Yonath (2009).

Nobel Kimya Ödülü'nü alan en genç bilim insanÄ± Frederic Joliot oldu. Joliot, 1935'te eÅŸi Irene Jolio-Curie ile ödülü kazandÄ±ÄŸÄ±nda 35 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

Nobel Kimya Ödülü verilen en yaÅŸlÄ± bilim insanÄ± ise 2002'de 85 yaÅŸÄ±ndayken ödüle layÄ±k görülen John B. Fenn oldu.

Frederick Sanger, 1958 ve 1980 yÄ±llarÄ±nda iki kez Nobel Kimya Ödülü'ne layÄ±k görülerek, alanÄ±nda iki kez Nobel kazanan tek bilim insanÄ± olma özelliÄŸine sahipti.

Nobel Kimya Ödülü'nü 2015 yÄ±lÄ±nda Türkiyeli bilim insanÄ± Aziz Sancar kazanmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

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