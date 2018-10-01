Nobel TÄ±p Ã–dÃ¼lÃ¼ sahiplerini buldu

Nobel TÄ±p Ã–dÃ¼lÃ¼, kanser alanÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ ABD'li James P. Allison ile Japon Tasuku Honjo'ya verildi.

Nobel TÄ±p Ödülü, bu yÄ±l kanser alanÄ±ndaki çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla tÄ±p dünyasÄ±na yaptÄ±klarÄ± katkÄ±lardan ötürü Japon Tasuku Honjo ile ABD'li James P. Allison arasÄ±nda paylaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Nobel Komitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, bilim insanlarÄ±nÄ±n "negatif baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k düzenlemelerini önleyen kanser tedavi yöntemini keÅŸfettikleri için" ödüle layÄ±k görüldüÄŸü ifade edildi.

AçÄ±klamada, "2018 Nobel Ödülü sahiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± keÅŸiflere kadar kanser tedavisi konusunda sÄ±nÄ±rlÄ± bir klinik geliÅŸme kaydedilmiÅŸti. BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k kontrol noktasÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lan terapi yöntemi kanser tedavisinde çÄ±ÄŸÄ±r açarak kansere olan bakÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± biçimimizi kökten deÄŸiÅŸtirdi." denildi.

Her yÄ±l milyonlarca insanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesine yol açan kanserin, insanlÄ±ÄŸÄ±n en büyük sorunlarÄ±ndan biri olduÄŸuna dikkat çekilen açÄ±klamada, "Bu yÄ±lÄ±n Nobel TÄ±p Ödülü'nün kazananlarÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemimizin kanserli hücrelerle savaÅŸma kabiliyetini uyararak kanser tedavisinde yepyeni bir ilke ortaya koydu." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

TASUKU HONJO

1942 yÄ±lÄ±nda Japonya'nÄ±n Kyoto ÅŸehrinde doÄŸan Tasuku Honjo, 1992'de baÄŸÄ±ÅŸÄ±lÄ±k hücrelerinde PD-1 adÄ±nÄ± verdiÄŸi bir proteinin bir tür fren iÅŸlevi gördüÄŸünü keÅŸfetti. Söz konusu keÅŸifte hareketle ilgili proteini bastÄ±rarak baÄŸÄ±ÅŸÄ±k hücrelerini kanserli hücrelere karÅŸÄ± harekete geçirmeye yönelik terapiler geliÅŸtirildi.

JAMES P. ALLISON

1948 yÄ±lÄ±nda ABD'nin Houston ÅŸehrinde doÄŸan James P. Allison ise baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k hücrelerinin çalÄ±ÅŸmasÄ±na ket vuran CTLA-4 adlÄ± bir baÅŸka proteinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± keÅŸfederek, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini kanser hücreleriyle savaÅŸmaya teÅŸvik edecek terapi yöntemleri geliÅŸtirilmesinin yolunu açtÄ±.

NOBEL TIP ÖDÜLÜ 1901'DEN BU YANA VERÄ°LÄ°YOR

1901'den bu yana verilen Nobel TÄ±p Ödülü'ne bugüne dek 211 bilim insanÄ± layÄ±k görüldü. Ödül, 39 kez tek kiÅŸiye verilirken, 32 ödül 2'ÅŸer kiÅŸi, 36 ödül de 3'er kiÅŸi arasÄ±nda paylaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

32 yaÅŸÄ±ndaki Frederick G. Banting, Nobel TÄ±p Ödülü'nü alan en genç bilim adamÄ± oldu. Ä°nsülini keÅŸfeden Banting, ödüle 1923 yÄ±lÄ±nda layÄ±k görülmüÅŸtü. 1966 yÄ±lÄ±nda "tümöre neden olan virüsleri" bularak Nobel TÄ±p Ödülü'nü alan 87 yaÅŸÄ±ndaki Peyton Rous ise ödülü alan en yaÅŸlÄ± bilim adamÄ± olarak tarihe geçmiÅŸti.

Nobel TÄ±p Ödülü'nü kazananlara para ödülünün yanÄ± sÄ±ra Ä°sveçli heykeltÄ±raÅŸ ve gravürcü Erik Lindberg tarafÄ±ndan tasarlanan madalya da takdim ediliyor. Madalyada kucaÄŸÄ±nda açÄ±k bir kitap tutan bir kadÄ±n ve yanÄ±nda su verdiÄŸi kÄ±z çocuÄŸunun bulunduÄŸu bir kabartma bulunuyor.

Madalyaya Vergilius'un Aeneid adlÄ± eserinden bir alÄ±ntÄ±, "Inventas vitam juvat excoluisse per artes" ifadeleri yer alÄ±yor. Ä°fade Latincede, "Yeni buluÅŸlar, sanatla güzelleÅŸen hayatÄ± daha da zengin kÄ±lar" anlamÄ±na geliyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 14:08

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