KÃ¼rt yayÄ±nevleri: KÃ¼rt okurlar KÃ¼rtÃ§e eserlere ilgi gÃ¶stermeli

Bu yÄ±l 6â€™ncÄ±sÄ± dÃ¼zenlenecek DiyarbakÄ±r Kitap FuarÄ± iÃ§in KÃ¼rt yayÄ±nevlerinin temsilcileri, okuyuculara Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

DiyarbakÄ±r Kitap FuarÄ±’nda bu yÄ±l Kürt yayÄ±nevleri Aram, Aryen, Peyvend, Nubihar, Lis, Awesta, Sîtav, Dara, Ava, J&J, basÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± yeni kitaplarÄ± ile yer alacak. Ancak, döviz kurlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ sonucu Türk LirasÄ±nÄ±n deÄŸer kaybetmesiyle birlikte günden güne derinleÅŸen ekonomik kriz yayÄ±n evlerini ciddi oranda etkilemiÅŸ durumda. Gazete ve kitap kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n neredeyse tamamÄ±nÄ± ithal eden Türkiye’de yayÄ±ncÄ±lar kur krizi nedeniyle ayakta kalma savaÅŸÄ± veriyor.

Dara YayÄ±nevleri Koordinatörü Bawer BerÅŸev iki yÄ±ldÄ±r Kürtçe eserler basan yayÄ±nlarÄ±n duraÄŸanlÄ±k içinde olduÄŸuna dikkat çekti. Ekonomik krizden kötü etkilendiklerini ve kitap fuarÄ±nda soluk almayÄ± umduklarÄ±nÄ± söyleyen BerÅŸev, “Uzun süredir DiyarbakÄ±r’da kitap fuarÄ± düzenlenmiyor. TÜYAP’a göre ekonomik nedenlerden dolayÄ±, bize göre ise siyasi nedenlerden dolayÄ± gerçekleÅŸmedi” dedi. TÜYAP’Ä±n fuar düzenlememe kararÄ±ndan sonra DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesi organizasyonuyla kitap günleri adÄ± altÄ±nda buluÅŸmalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden BerÅŸev, belediyelere kayyÄ±m atanmasÄ±yla bunun da sonlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

‘KAÄžITTAN DOLAYI KÄ°TAP BASAMIYORUZ’

Kurdaki hÄ±zlÄ± artÄ±ÅŸÄ±n kâÄŸÄ±t fiyatlarÄ±na yansÄ±masÄ±nÄ±n dergi ve kitap yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan ciddi bir sorun yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BerÅŸev, fiyatlarÄ±n artmasÄ±yla kaÄŸÄ±t alamaz hale geldiklerini dile getirdi. Kitap yayÄ±mlamayÄ± durdurmuÅŸ olan yayÄ±nevlerinin olduÄŸunu ve ekonomik nedenlerden dolayÄ± kendilerinin de kÄ±sÄ±tlamaya gittiklerini söyledi.BerÅŸev, “DaÄŸÄ±tÄ±mcÄ±lar, kitapevleri hepsi krizde. Åžuan bize verilen onlarca dosya var. Ancak ekonomik koÅŸullar müsaade etmediÄŸi için basÄ±mÄ± yapamÄ±yoruz” dedi. Uzun süredir Kürt yayÄ±nevlerinin TÜYAP Kitap FuarÄ±na hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen BerÅŸev, Kürt okuyucularÄ±ndan destek ve dayanÄ±ÅŸma saÄŸlamalarÄ± için çaÄŸrÄ±da bulundu.

‘TANITIM VE DAÄžITIMDA SORUNLAR VAR’

Lîs YayÄ±nevi sahibi Lal LaleÅŸ, ithal edilen kâÄŸÄ±da eriÅŸim saÄŸlamakta zorlandÄ±klarÄ±nÄ± belirterek baÅŸlattÄ±klarÄ± bazÄ± projeleri krizden dolayÄ± askÄ±ya aldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. KitaplarÄ±n maliyetlerinin kazançlarÄ± yok ettiÄŸini ifade eden LaleÅŸ, kitap yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kârÄ±n düÅŸük olduÄŸunu söyledi. Kürt yayÄ±nevlerinin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±n artarak devam ettiÄŸini vurgulayan LaleÅŸ, aynÄ± zamanda kitaplarÄ±n tanÄ±tÄ±m ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ± konusunda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Kürt edebiyatÄ±nda son yÄ±llarda önemli geliÅŸmeler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren LaleÅŸ, birçok insanÄ±n Kürt dili için mücadele ettiÄŸini ve bunun da umutlarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Okuyucularla buluÅŸacaklarÄ± kitap fuarÄ±ndan beklentilerinin olduÄŸunu belirten LaleÅŸ, Kürt okuyucularÄ±na Kürtçe eserlere ilgi göstermeleri için çaÄŸrÄ±da bulundu. (DiyarbakÄ±r/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 21:04

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