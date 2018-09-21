3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin adil yargÄ±lama hakkÄ± engellendi

3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri avukatlarÄ±: GÃ¶zaltÄ± ve tutuklamalarla, hak talep eden iÅŸÃ§ilere gÃ¶zdaÄŸÄ± verilmek isteniyor

3. HavalimanÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan ve tutuklanan iÅŸçilerin avukatlarÄ±, soruÅŸturma aÅŸamasÄ±nda kamuoyunda oluÅŸan bilgi kirliliÄŸini gidermek için Ä°stanbul Barosu Baro Kültür Merkezi’nde basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi. Avukatlar, iÅŸçilerin adil yargÄ±lama ve avukata eriÅŸim hakkÄ±nÄ±n engellendiÄŸini söyledi.

3. HavalimanÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan ve tutuklanan iÅŸçilerin avukatlarÄ± Ä°stanbul Barosu Baro Kültür Merkezi’nde soruÅŸturma sürecine iliÅŸkin bilgi verdi. AçÄ±klamada “Ä°ÅŸçiler köle, hak aramak suç deÄŸildir. HavalimanÄ± iÅŸçileri serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n” pankartÄ± açÄ±ldÄ±. AçÄ±klamayÄ± Avukat Songül Beydilli yaptÄ±.

Avukat Songül Beydilli, “Sorgu hakimi tutuklama gerekçelerinde hiçbir somut veri, delil bulunmadan genel ve soyut beyanlarla tutuklama kararÄ± vermiÅŸtir. 24 iÅŸçinin tutuklanmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n hukuki temeli yoktur. Bu gözaltÄ± ve tutuklamalar, hak talep eden iÅŸçilere verilmiÅŸ bir gözdaÄŸÄ±dÄ±r.” dedi.

Ä°ÅŸçilerin eylem yaptÄ±ÄŸÄ± gece inÅŸaat alanÄ±na TOMA ve panzerler geldiÄŸini, koÄŸuÅŸ kapÄ±larÄ±nÄ±n koçbaÅŸlarÄ± ile kÄ±rÄ±larak ve tekmelenerek yatakhanelere girildiÄŸini ve koÄŸuÅŸlarÄ±n arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Beydilli, jandarma tutanaÄŸÄ±na göre aramalar sÄ±rasÄ±nda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Beydilli, uykularÄ±ndan uyandÄ±rÄ±larak gözaltÄ±na alÄ±nam iÅŸçilerin, konteynerlerde iÅŸveren temsilcileri ile birlikte dövüldüklerini, hakaret ve tehditlerle, yakÄ±nlarÄ±na haber vermeden, neyle suçlandÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda bilgi verilmeden, avukatla savunma hakkÄ± hatÄ±rlatÄ±lmadan ifade alÄ±nmaya zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

'Ä°ÅžKENCE VE TEHDÄ°TLE Ä°FADEYE ZORLANDILAR, USULÜNE UYGUN HEKÄ°M MUAYENESÄ° YAPILMADI'

GözaltÄ± ve tutuklama sürecinde hak ihlalleri yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Beydilli, iÅŸçilerin gözaltÄ±nda tutulduÄŸu Arnavutköy, Maslak ve Eyüp Jandarma KarakollarÄ±nda, avukatlarÄ±n iÅŸçilerle görüÅŸme talebinin kabul edilmediÄŸini söyledi. Beydilli avukatlarÄ±n, iÅŸçilerin neyle suçlandÄ±ÄŸÄ±, kaç iÅŸçinin gözaltÄ±nda olduÄŸu, gözaltÄ±ndaki iÅŸçilerin isimlerinin ne olduÄŸu, hangi savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n soruÅŸturma yürüttüÄŸüne dair sorularÄ±nÄ±n da cevapsÄ±z bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdi. AvukatlarÄ±n karakolun içine dahi alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Beydilli, “Saatlerce dÄ±ÅŸarÄ±da bekletildik. Daha sonra, serbest bÄ±rakÄ±lan iÅŸçilerin avukatlarla görüÅŸmelerine izin verilmeden karakol önüne getirilen iÅŸyeri servis araçlarÄ±na bindirilmek suretiyle havaalanÄ± inÅŸaatÄ±na gönderilmiÅŸtir.” dedi. Serbest bÄ±rakma öncesi usulüne uygun hekim muayenesi yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na da deÄŸinen Beydilli, hekimlerin önlerine Jandarma tarafÄ±ndan konulan saÄŸlÄ±k rapor belgelerini imzalayÄ±p mühürlediklerini, daha sonra iÅŸçilerin hekimlerin önünden geçerek servis araçlarÄ±na bindirildiÄŸini bizzat gözlemlediklerini söyledi.

AVUKATLARIN ALINMADIÄžI Ä°FADELERE Ä°ÅžVERENLER KATILMIÅž

GözaltÄ± süresince 17 Eylül akÅŸam saatlerine kadar hiç bir avukat görüÅŸü yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Beydilli, akÅŸam saatlerinde yetkili savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n GaziosmanpaÅŸa SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu açÄ±klanmasÄ±yla beraber birkaç iÅŸçi ile görüÅŸebildiklerini aktardÄ±. Beydilli, iÅŸçilerin çok büyük çoÄŸunluÄŸunun ifadesinin avukatsÄ±z alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Beydilli, “AvukatlarÄ±n alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± ifade alma süreçlerine aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z duyumlara göre jandarma ifadelerine bizzat iÅŸverenler ve taÅŸeronlar iÅŸtirak etmiÅŸ. Usulsüz ifade ve yüzleÅŸtirmeler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.” dedi.

AVUKAT GÖRÜÅžÜ SORGU HAKÄ°MLÄ°ÄžÄ°NDE DE ENGELLENDÄ°

Beydilli, Ä°stanbul Valisinin 17 Eylül tarihli açÄ±klamasÄ±nÄ±n, 401 iÅŸçinin 3 gün boyunca bir savcÄ±lÄ±k suçlamasÄ±, somut bir suç isnadÄ± olmaksÄ±zÄ±n sadece valilik ve kolluk güçlerinin talimatÄ± ile hukuksuz olarak gözaltÄ±nda tutulduÄŸunu kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. 18 Eylül günü 43 iÅŸçinin GaziosmanpaÅŸa Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Beydilli, iÅŸçilerin adliyeye giriÅŸte, darp edildiklerine bizzat ÅŸahit olduklarÄ±nÄ± kaydetti.

SavcÄ±lÄ±k ve hakimlik tarafÄ±ndan soruÅŸturma dosyasÄ±nÄ± tam olarak incelemelerine izin verilmediÄŸini aktaran Beydilli, bizzat sorgu hakimliÄŸi tarafÄ±ndan iÅŸçilerin avukatlarÄ±na yanlÄ±ÅŸ bilgi verildiÄŸini söyledi. Beydilli, “Sorgu hakimi sadece bir klasörün olduÄŸu söylemiÅŸ ve bu bir klasörü uygun oda, masa ve uygun bir inceleme ortamÄ± saÄŸlanmadan sorgu hakimliÄŸi duruÅŸma salonunda ve adliye koridorunda çok kÄ±sa inceleme olanaÄŸÄ±mÄ±z olmuÅŸtur. Sorgu baÅŸladÄ±ÄŸÄ± zaman bir klasör deÄŸil beÅŸ klasörün sorgu hakiminin önünde olduÄŸu tarafÄ±mÄ±zdan tespit edilmiÅŸtir. Sorgu hakimi tarafÄ±ndan iÅŸçilerle avukat görüÅŸü yapmamÄ±z kesilmiÅŸ; bu ÅŸekilde jandarmada olduÄŸu gibi, sorgu hakimliÄŸinde de avukat görüÅŸü engellenmiÅŸtir. Saatlerce sorgunun baÅŸlamasÄ±nÄ± beklememize raÄŸmen adliye koridorunda müvekkil görüÅŸmesi yaptÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Saat 22:00 sÄ±ralarÄ±nda baÅŸlayan sorgu ertesi gün sabah saatlerinde bitirilmiÅŸ ve hiç bir tutuklama nedeni olmadÄ±ÄŸÄ± halde 24 iÅŸçi tutuklanmÄ±ÅŸ, 19 iÅŸçi adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: HavalimanÄ± iÅŸçileri

DELÄ°LLER VE SUÇLAMALAR TUTUKLAMA NEDENÄ° DEÄžÄ°L

Ä°ÅŸçilere yöneltilen 2911 sayÄ±lÄ± yasaya aykÄ±rÄ±lÄ±k, kamu görevini yaptÄ±rmamak için direnme, mala zarar verme, çalÄ±ÅŸma hürriyetini engelleme suçlamalarÄ±nÄ±n gerçek olmadÄ±ÄŸÄ± gibi, bu suçlamalarÄ±n erteleme ve Hükmün AçÄ±klanmasÄ±nÄ±n Geri BÄ±rakÄ±lmasÄ± kapsamÄ±nda olduÄŸunu vurgulayan Beydilli, bu suçlamalarÄ±n hiçbirinin tutuklama nedeni olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Dosyadaki delillerin, iÅŸçilerin toplu halde durduklarÄ±, yürüdükleri, cep telefonuyla fotoÄŸraf ya da video çektikleri görüntü kayÄ±tlarÄ±; çamurlu ayak izlerinin bulunduÄŸu arabalar ve jandarma tarafÄ±ndan koçbaÅŸÄ± ile kÄ±rÄ±lan koÄŸuÅŸ kapÄ±larÄ±nÄ±n resimleri, eylemden sonra iÅŸçilerin aralarÄ±nda haberleÅŸmek amacÄ± ile kurmuÅŸ olduklarÄ± ve içeriÄŸinde hiçbir suç unsuru bulunmayan WhatshApp kayÄ±tlarÄ± olduÄŸunu anÄ±msatan Beydilli, bu delillerin de hiçbirinde tutuklamayÄ± gerektiren bilgi olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Beydilli, “Dosyada hiçbir iÅŸçi ile ilgili somut bir tespit bulunmamaktadÄ±r. Hangi iÅŸçinin hangi eylemi ile hangi suçu iÅŸlediÄŸine dair bir tespit olmadÄ±ÄŸÄ± gibi sorgu hakimi tutuklama gerekçelerinde hiçbir somut veri, delil bulunmadan genel ve soyut beyanlarla tutuklama kararÄ± vermiÅŸtir. Ä°ÅŸ cinayetleri ve iÅŸçilerin köle gibi çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hakkÄ±nda hiçbir iÅŸlem yapÄ±lmazken; iÅŸçilerin en temel insan haklarÄ±nÄ± talep etmesi karÅŸÄ±sÄ±nda; demokratikliÄŸi tartÄ±ÅŸmalÄ± olan yasal düzenlemeler dahi ihlal edilerek, baskÄ± ve zor kullanÄ±mÄ±, 24 iÅŸçinin tutuklanmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n hukuki temeli yoktur. Bu gözaltÄ± ve tutuklamalar, hak talep eden iÅŸçilere verilmiÅŸ bir gözdaÄŸÄ±dÄ±r.” dedi.

AVUKATLAR FATÄ°H ALTAYLI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Ä°ktidar güdümündeki basÄ±nda çÄ±kan haberlere iliÅŸkin de açÄ±klamalarda bulunan Beydilli, suç duyurusunda bulunacaklarÄ± bilgisini verdi: “Akit yazarÄ± Mehtap YÄ±lmaz'Ä±n tüm insani deÄŸerlerden uzak, iÅŸçilere yönelik nefret suçu niteliÄŸindeki sözleri ile, Fatih AltaylÄ±, HÄ±ncal Uluç'un, iÅŸçilere yönelik aÅŸaÄŸÄ±lamalarÄ± ve iftiralarÄ± suçtur. Her biri hakkÄ±nda müvekkillerimizin kiÅŸilik haklarÄ±nÄ± rencide eden bu kiÅŸiler hakkÄ±nda gerekli yasal iÅŸlemleri baÅŸlatacaÄŸÄ±z, suç duyurusunda bulunacaÄŸÄ±z. BirtakÄ±m yayÄ±n organÄ±nda ‘zamanlama manidar’ türünden açÄ±klamalar ise baÅŸka bir manüplasyon çabasÄ± olarak deÄŸerlendirilmektedir. Zira havaalanÄ±n 29 Ekim’de açÄ±lacaÄŸÄ± belirtilmesine raÄŸmen iÅŸçilerden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgilere göre 40 gün gibi bir süre kalmasÄ±na raÄŸmen taÅŸeronlarÄ±n ve iÅŸverenlerin bu tarihe iÅŸ bitimi yapamayacaÄŸÄ± nedeniyle iÅŸçilerin protesto eylemlerini kendileri açÄ±sÄ±ndan bir fÄ±rsata çevirmeye ve gecikmenin asÄ±l sebebi gibi sunmaya yönelik çabalarÄ± gözden kaçÄ±rÄ±lmamalÄ±dÄ±r.”

Ekran görüntüsü: Haberturk.com

‘YARGIYA MÜDAHALE’

Sorgunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2.Sulh Ceza Mahkemesi’nin görevli hakimi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirten Beydilli ÅŸöyle devam etti: “Bu durum ve sorgu sürecinde müvekkillerimize ve müdafilerine yaklaÅŸÄ±mlarÄ±yla bir arada deÄŸerlendirildiÄŸinde yargÄ±ya müdahale kaygÄ±mÄ±zÄ± oldukça güçlendirmektedir. Tutuklanan iÅŸçiler, normal koÅŸullarda Metris ve Maltepe cezaevlerinde tutulmasÄ± gerekirken Silivri cezaevine nakledilmiÅŸ ve çok sayÄ±da cezaevinde farklÄ± koÄŸuÅŸlara daÄŸÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu uygulama ile cezaevi koÅŸullarÄ± da iÅŸçiler ve aileleri için ikinci bir eziyet sürecine, avukata eriÅŸememe sürecine dönüÅŸtürülmek istenmiÅŸtir. Ä°ÅŸyerinde iÅŸ güvenliÄŸi baÅŸta olmak üzere çok ciddi sayÄ±da usulsüzlükler ve ihlaller vardÄ±r. ÇalÄ±ÅŸma bakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°ÅŸ TeftiÅŸ Kurulu, SGK baÅŸta olmak üzere tüm kamu kurumlarÄ± veya baÄŸÄ±msÄ±z kurumlarÄ±n bu iÅŸyerindeki eksiklikleri ve usulsüzlükleri tespiti ve sorunlarÄ±n giderilmesi için göreve davet ediyoruz.”

38 Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N Ä°ÅžTEN ATILMASI TALÄ°MATI

Tutuklanan iÅŸçileri cezaevinde ziyaret eden avukat Ekin GüneÅŸ SaygÄ±lÄ±, Silivri Cezaevi Kampüsündeki her cezaevine 3 iÅŸçi yerleÅŸtirildiÄŸini, bunlarÄ±n da birbirine uzak koÄŸuÅŸlara konulduÄŸunu ve adli hükümlülerle tutulduklarÄ± bilgisini verdi. SaygÄ±lÄ± iÅŸçilere ifadelerinde, “Hangi örgüttensin, bu telefonu sana örgüt arkadaÅŸlarÄ±n mÄ± aldÄ±” gibi sorular sorulduÄŸunu ve kaba dayaktan ziyade iÅŸkenceye varacak yöntemlerle ifadelerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Avukat Tamer DoÄŸan da gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p bÄ±rakÄ±lan 38 iÅŸçinin iÅŸten atÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin Ä°GA’nÄ±n talimatÄ± olduÄŸu bilgisini verdi.

NE OLMUÅžTU?

3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± protesto etmek için 14 Eylül’de iÅŸ bÄ±rakma ve protesto eylemleri yapmÄ±ÅŸtÄ±. AynÄ± gece iÅŸçilerin kaldÄ±klarÄ± konteynerlara baskÄ±n yapan güvenlik güçleri 406 iÅŸçiyi gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. 4 gün gözaltÄ±nda tutulan iÅŸçilerden 43’ü 18 Eylül’de Gazi Osman PaÅŸa (GOP) Adliyesi’ne çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. SavcÄ± ifade almaksÄ±zÄ±n 28 iÅŸçiyi tutuklama istemiyle, 15 kiÅŸiyi de adli kontrol istemiyle GOP 2. Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk etmiÅŸti. Hakimlik sorgularÄ±n ardÄ±ndan 24 iÅŸçiyi tutuklamÄ±ÅŸ, 19 iÅŸçiyi de adli kontrolle serbest bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri: Tutuklamalarla eylemleri engelleyemezler

OnlarÄ±n gemisi yÃ¼rÃ¼sÃ¼n diye iÅŸÃ§i sÄ±nÄ±fÄ± dalgalarda boÄŸulmasÄ±n

Ford iÅŸÃ§isi: Bir olmak zorundayÄ±z

BursalÄ± iÅŸÃ§iler: GÃ¶rdÃ¼k ki daha fazla bedel Ã¶demek zorundayÄ±z

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 14:55

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