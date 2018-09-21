Ford işçisi: Bir olmak zorundayız

Ford Otosan işçisi

Kocaeli

Ülkemizde üreterek alın teriyle hem geçimlerini sağlayan hem de ülke ekonomisine büyük katkılar sunan işçiler, insanca bir ücret ve çalışma şartlarının sağlanmasında sürekli geriye doğru bir gidişat içindeler. En son 3. havalimanı işçilerinin adil ve insani olmayan çalışma koşullarının düzeltilmesi konusundaki demokratik talepleri anında kolluk güçlerinin orantısız güç uygulayarak onlarca işçinin yararlanması ve gözaltına alınmasıyla neticelendi. Son olarak 24 işçinin tutuklu yargılanması kararı verildi.

Soyguncuların, hırsızların, rüşvetçilerin bu ülkede rahatça ceza almadan veya kısa süreli yatıp çıkmalarına müsaade eden adalet sistemi ve AKP iktidarı, işçi ve emekçinin hak arama mücadelesine tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözümüzün içine sokmuştur. 3. havalimanı bir an önce bitsin diye insani olmayacak şartlarda, iş güvenliği önlemlerini hiçe sayıp, işçileri köle gibi çalıştırmak mı siz işverenler ve hükümetin görevi? Gidip dertlerini dinlediniz mi? Ne istiyorlar diye bir resmi memur yolladınız mı? Tabii ki hayır. Sizin derdiniz kimse ses çıkarmasın, köle gibi üç kuruşa çalışsın. Biat kültürü sizlerle gelişti, büyüdü. Ne isteniyorsa sorgulamadan yapmak gerek aksi olursa işte böyle yaka paça gözaltına alınırsınız mesajı açıkça verilmektedir.

Toplumu bölen, ötekileştiren, işçiyi işçiye düşman eden bu düzen ve bu düzende yıllardır bizi yönetenler mal varlıklarıyla lüks gösterişli saraylarda yaşayanlar, bu kara düzende biz emekçilere, işçilere baskı, sindirme ve zor kullanma yoluyla ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmaktadır. Toplumda bunca ekonomik darboğazda kaç tane zenginimiz oldu. Emekle, alın teriyle evine para getirmeye çalışan işçinin hakkını aramasına bu tahammülsüzlüğünüz neden acaba? Onca işçi cinayetleri görmezden gelinir, fabrikalarda grev yasaklanır, işçinin sendikaya üyesi olması yasaklanır ve işten atılır. Onca kanun sadece sizlere mi var?

Sevgili emekçiler gün gelir, devran döner. Sınıf bilinciyle bir olmak sesimizi duyurmak zorundayız. Tarihin her safhasında işçiler emekçiler birleşip hakları için mücadele ettiler ve kazandılar. Siyasi iktidarlar hep gelir geçer, bizden aldıklarıyla Karun gibi zengin olurlar ama bizler sürekli aynı yerde hatta geriye gidiyoruz. Çıkan kanunlar hep bizim aleyhimize. Çıkan kanunlar hep işveren ve zenginlerden yana hep onları korumaya yöneliktir. Bu doğulu batılı esmer siyah meselesi değildir. Güç onlarda, TV gazete onlarda, vergiler zamlar onlarda. Bizde olan tek şey birleşmek ve beraber adım atarak sınıfsal güç birliği içinde, haklarımız için mücadele etmektir. Bu nedenle tüm bu olanlara sessiz kalmamalıyız. Bana ne dememeli yarın işten atılırsak, toplusözleşmelerde eylem yaparsak bu gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Bir olmak zorundayız. Güç birliği yapmak, haklarımızı korumak ve almak için hep beraber olmak bir ihtiyaç, bir zorunluluktur.