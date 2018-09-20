3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri: Tutuklamalarla eylemleri engelleyemezler

Evrenselâ€™e konuÅŸan 3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri, â€˜Tutuklamalarla eylemleri engelleyemezler Ã§Ã¼nkÃ¼ insanÄ±n dayanabileceÄŸi bir sÄ±nÄ±r varâ€™ diyor.

Vedat YALVAÇ

Ä°stanbul

3. havalimanÄ±nda kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± yaptÄ±klarÄ± eylem nedeniyle 24 iÅŸçinin tutuklanmasÄ±na tepki gösteren iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±, tutuklama kararÄ±nÄ±n kalan iÅŸçilere göz daÄŸÄ± vermek için yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°ÅŸçiler “Bugün bastÄ±rmÄ±ÅŸ olsalar da bir süre sonra tutuklamalarla, gözaltÄ±larla bu olaylarÄ±n önüne geçemeyecekler. Çünkü insanÄ±n dayanabileceÄŸi bir sÄ±nÄ±r var” dedi.

2016 yÄ±lÄ±ndan beri 3. havalimanÄ±nda çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçi, 24 kiÅŸinin kurban seçildiÄŸini düÅŸünüyor. TutuklamalarÄ±n siyasi bir kararla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçi, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bizlerin birileri tarafÄ±ndan kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyenler iktidar yandaÅŸlarÄ±. OnlarÄ±n ne olduklarÄ±nÄ± biliyoruz. Sabah iÅŸe gitmek için servis beklerken yaÄŸmur altÄ±nda sÄ±rÄ±lsÄ±klam oluyoruz. GeçtiÄŸimiz günlerde de, yaÄŸmur altÄ±nda Ä±slandÄ±k ve o halde gidip iÅŸte çalÄ±ÅŸtÄ±k. ÜÅŸütüp hasta oldum. Daha yeni yeni kendime geldim. OlayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gün de ÅŸiddetli saÄŸanak yaÄŸÄ±nca artÄ±k isyan ettik. Hani gÄ±na geldi derler ya. Provokasyon falan deÄŸil. BaÅŸÄ±ndan beri bu sorunlar var. Sorunlar çözülmedi. Bir de sendikacÄ±lar gelmiÅŸ orada hazÄ±rlÄ±k yapmÄ±ÅŸ tarzÄ±nda söylentiler var. Milletvekilleri, sendikacÄ±lar hepsi öÄŸleden sonra geldi. Kimsenin haberi yoktu eylemler olana kadar.”

Tutuklanan iÅŸçilerin hiçbir suçunun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen bir baÅŸka iÅŸçi ise “Tutuklamalar ‘KoÅŸullarÄ±nÄ±z ne olursa olsun kabulleneceksiniz. Buna öncülük eden, bunlarÄ± talep edenleri biz bir ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±rÄ±z’ mesajÄ±dÄ±r. Eylem, onlarca defa talepte bulunmamÄ±za raÄŸmen kimse sesimizi duymadÄ±ÄŸÄ± için bir anda ortaya çÄ±kan öfke patlamasÄ±dÄ±r. Bu binlerce iÅŸçinin ortak talebi ve eylemi” dedi. Bir baÅŸka iÅŸçi de “Sonuna kadar haklÄ± olduÄŸumuz ÅŸeyleri çarpÄ±tmalarla bizi haksÄ±z duruma düÅŸürdüler” diye tepki gösterdi.

AYLARDIR MAAÅž ALAMAYAN ARKADAÅžLARIMIZ VAR

Küçücük odalarda sÄ±kÄ±ÅŸ tepiÅŸ kaldÄ±klarÄ±nÄ± anlatan bir baÅŸka iÅŸçi ise ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bir de içinde haÅŸereler, tahtakurularÄ± var. Ben burada doÄŸru düzgün yemek yiyemiyorum. ÖÄŸlen molasÄ±nÄ±n yarÄ±m saati sÄ±rada geçiyor. Mola verdiÄŸini anlamÄ±yorsun. MaaÅŸlarÄ±n erken yatÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± hiç görmedim. Bazen 2-3 ayÄ± bulduÄŸu oluyor. Hatta alamayanlar var. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ücretin de 1603 lirasÄ± bankadan geri kalanÄ± elden veriliyor. Ben 2 bin 700-2 bin 800 alÄ±yorum. Bizim üzerimizden ne kadar para kazandÄ±klarÄ±nÄ± da bilmiyoruz.”

BU DEVLETÄ°N Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N YANINDA OLMADIÄžI AÇIK

“Bu tutuklamalar açÄ±kça devletin zenginlerin yanÄ±nda olduÄŸunu gösteriyor” diyen bir baÅŸka iÅŸçi ise tepkisini ÅŸu sözlerle dile getirdi: “Devlet kendi yasalarÄ±n bile dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±yor. Ä°ÅŸçileri baskÄ±yla sindirip iÅŸvereni korumaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu kabul edilemez.”

BaÅŸka bir iÅŸçi ise, “Biz insanÄ±z ve insanca yaÅŸamak istiyoruz. Onlar her zaman patronlarla yürümek istiyor. Biz ekmeÄŸimizin peÅŸindeyiz, ekmek için buradayÄ±z. Bunun mücadelesini yine vereceÄŸiz. Bize baksÄ±nlar. BakmÄ±yorlarsa da ileride çÄ±kan sorunlardan kendileri mesuldür. Bugün patladÄ±ysa ileride yine patlayacak. O gün belki örgütsüzdü, o gün belki bilinçsizdi ama ileride öncü iÅŸçilerle birlikte örgütlenecek” dedi. Bir baÅŸka iÅŸçi ÅŸöyle devam etti: “Bugün bastÄ±rmÄ±ÅŸ olsalar da bir süre sonra gözaltÄ±larla, tutuklamalarla bu olaylarÄ±n önüne geçemeyecekler. Çünkü insanÄ±n dayanabileceÄŸi bir sÄ±nÄ±r var. OrtadoÄŸu’da bir iÅŸçinin isyanÄ± sonrasÄ± tüm Arap devletlerini ayaÄŸa kaldÄ±rdÄ±. Yani sen insanlarÄ±n meÅŸru taleplerini yerine getirmezsen, baskÄ±yla bunu dizayn etmeye çalÄ±ÅŸÄ±rsan bir süre sonra önüne geçilmeyecek bir hal alÄ±r” dedi.

EYLEM SONUÇ VERDÄ° TALEPLER YERÄ°NE GELMEYE BAÅžLADI

YapÄ±lan eylemlerin sonuç verdiÄŸini ve birçok taleplerinin yavaÅŸ yavaÅŸ yerine getirilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran bir iÅŸçi, “Bu da demek ki eylem yapÄ±nca bir ÅŸeyler yerine geliyormuÅŸ. Bu eylem yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olsaydÄ± eÄŸer her ÅŸey aynÄ± devam edecekti düzeltilmeyecekti. Sadece bir iki homurdanÄ±p geçiÅŸtireceklerdi. Tüm iÅŸçiler katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için aslÄ±nda bu düzenlemeyi yapÄ±yorlar. Bir grup katÄ±lsaydÄ± tüm iÅŸçiler katÄ±lmasaydÄ± yine yapmayacaklardÄ± bu düzenlemeyi. El birliÄŸi ile taleplerimizi dile getirdik” dedi.

KuyruklarÄ±n ciddi oranda azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran bir diÄŸer iÅŸçi ise, “Servis beklerken yaÄŸmurdan korunma alanÄ± yapÄ±ldÄ±. Yatak isteyen kiÅŸilere yatak daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± söyleniyor. Tahtakurusu için de benzer bir durum geçerli, baÅŸvuranlarÄ±n odalarÄ± ilaçlanmÄ±ÅŸ” diye konuÅŸtu.

“Demek ki eÄŸer mücadele edersek ve bu mücadeleyi de örgütlü bir ÅŸekilde yaparsak istediklerimizi yaptÄ±rabiliyormuÅŸuz” diyen bir baÅŸka iÅŸçi, inÅŸaat iÅŸlerinde çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±nÄ± patronlara karÅŸÄ± taleplerini örgütlü bir ÅŸekilde dile getirmeye çaÄŸÄ±rdÄ±.

Örgütlü olmasÄ± durumunda eylemin sonucunun çok daha baÅŸka türlü olacaÄŸÄ±na inan iÅŸçi, ÅŸöyle konuÅŸtu: “Örgütlü bir eylem deÄŸildi maalesef. Tamamen kendiliÄŸinden oluÅŸan bir olaydÄ±. Örgütlü olsaydÄ± daha akÄ±lcÄ± bir yürüyüÅŸ olurdu. Örgütlü bir ÅŸekilde çÄ±kÄ±p 3. köprü yolunu kesseydik daha büyük bir ses getirirdik. ÖrneÄŸin ÅŸu anda 24 arkadaÅŸÄ±mÄ±z tutuklanmÄ±ÅŸ, tutuklanma talepleri reddedilinceye kadar iÅŸe çÄ±kmayabilirdik.”

Ä°ÇERÄ°DE OHAL DÖNEMÄ° YAÅžIYORUZ

Çok sayÄ±da polis ve jandarmanÄ±n kamp alanÄ±nda kalmayÄ± sürdüÄŸünü aktaran bir baÅŸka iÅŸçi ise ÅŸöyle konuÅŸtu: “Åžu an OHAL dönemi yaÅŸÄ±yoruz kampÄ±n içerisinde. Her yerde TOMA, jandarma, özel harekat polisleri var. Ne yaptÄ±k biz, sadece hak aradÄ±k. Adamlar bize bunu reva görüyor” diye konuÅŸtu.

2017 YILINDA 1 HAFTADA 5 Ä°ÅžÇÄ° ÖLDÜ

Ä°Åž cinayetlerine dikkat çeken bir baÅŸka iÅŸçi ÅŸöyle devam etti: “2016 yÄ±lÄ±nda 3 tane ölümlü kazaya denk geldim. 2 tanesini göremedik. Bir de 2017 yÄ±lÄ±nda bir hafta içinde 5 kiÅŸi öldü. Bir ara kalÄ±pta çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler daha çok kaza geçiriyordu.” AlanÄ±n çok büyük olduÄŸunu anlatan bir diÄŸer iÅŸçi, “Bu yüzden tüm kazalara tanÄ±k olamasak da ambulanslarÄ±n gelip gitmesinden anlÄ±yoruz. AÅŸÄ±rÄ± derece kazalar yaÅŸanÄ±yor acele edilmesinden dolayÄ±. 2 aylÄ±k çalÄ±ÅŸma süresince ben 4 tane kaza gördüm” diye konuÅŸtu. 3 aydÄ±r havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçi bir temizlikte çalÄ±ÅŸan bir kadÄ±n iÅŸçinin 7. kattan düÅŸtüÄŸünü görmüÅŸ: “Pat diye bir ses geldi bir baktÄ±m kadÄ±n yerde. Eylemlerin olduÄŸu gün kaza oldu, eylemin ikinci günü kaza oldu. Neredeyse her gün kaza oluyor. Nepal’den, Kazakistan’dan gelip çalÄ±ÅŸanlar var. Onlardan da ölenler oluyor ama hiç haber konusu olmuyor, direk ülkelerine gönderiliyor. Zaten seni yaklaÅŸtÄ±rmÄ±yorlar hiç. Hemen polis ve jandarma geliyor herkesi daÄŸÄ±tÄ±yor. Ne oldu ne bitti bilmiyorsun.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 21:14

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