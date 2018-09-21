Bursalı işçiler: Gördük ki daha fazla bedel ödemek zorundayız

Uğur ÖKDEMİR

Bursa

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylem yapan 3. havalimanı işçilerinden 24’ünün tutuklanmasına Bursa'daki metal ve gıda sektöründe çalışan işçilerden tepki geldi. Farklı iş kolunda çalışanların ortak çağrısı ise; “Havalimanında çalışan işçilere yönelik baskılara ses çıkarmazsak aynı saldırılar yarın bizlerin hak arama mücadelesinde karşımıza çıkacağının belirtisi olduğunu söylüyor.”

‘İŞÇİLERİN ÖZEL BİR TALEPLERİ YOK Kİ’

Hükümete yakın medyada 3. havalimanındaki koşulların dört dörtlük gösterildiğini ifade eden bir Aroma işçisi, “Peki o zaman çalışanların zoru nedir? Orada hepimizin içini burkan kazalar, ölümler, eskimiş kurtlanmış yemekler, yatakhanelerde tahtakuruları olmasa, servise binip lojmanlara binbir çile ile gitmeseler işçiler para versen bu eylemi yapmaz. Birkaç yıl geriye dönüp bakarsak en acı şekliyle Soma’da yaşanan faciayla işçilerin nelerle mücadele ettiğini gördük. Talep ettikleri maddelerde en ufak bir lüks ya da özel istek yok. İşçi kardeşlerimizin haklı talepleri bir an önce yerine getirilmeli, kurulmuş olan kölelik düzeni ortadan kaldırılmalıdır” dedi.

‘ŞİMDİ YAŞADIKLARI ZULMÜ BİZ DE YAŞAYACAĞIZ’

İş kolu fark etmeksizin tüm işçilerin 3. havalimanı inşaatında çalışan işçilere sahip çıkması gerektiğini aktaran bir Bosch işçisi, “Yoksa aynı şey bizim de başımıza gelecek. Hükümet, işveren ve medya tarafından işçilerin haklı mücadelesi haksızmış gibi gösterilecek. Bu olayla birlikte hükümetlerin patronların talepleri doğrultusunda hareket ettiğini, polisi, askeri gazetecileri de öyle kullandığını gördük. Ve bu bize gösterdi ki ekmeğinizi büyütmek için daha fazla bedel ödemek zorundayız” diye konuştu.

Tüm baskılara karşı birlik olmak gerektiğini ifade eden Bosch işçisi, “Tutuklanan arkadaşlarımızın serbest kalmasını sağlamak ve tekrar işe iadelerini sağlamak gerek. Çünkü onların yaşadığı zulmü biz de sözleşme döneminde yaşayacağız. Bugüne kadar Renault-TOFAŞ işçileri en sert müdahaleyi gördü. Eğer ki buna cevap verebilirlerse tüm metal işçilerine de öncülük etmiş olacaklar” dedi.

BU TUTUKLAMAYLA DİĞER İŞÇİLERE SUS DENİLİYOR

Bir Nestle işçisi de “Zaten mevcut hükümet işçi haklarına saldırmakta ve sendikalaşmanın önünü kesmekte çok usta olduğu için işçiler tamamen sahipsiz kalmış durumda. Bu durum işverenler için çok güzel bir zemin. 3. havalimanı işçilerinin talepleri o kadar sıradan talepler ki... Ama bu tutuklamalarla diğer işçilere sus deniyor. Tüm bu yaşananlar kapitalizmin acımasız tutumudur. Ama yine işçi kardeşlerimiz yolundan dönmesin, direnen işçiler her zaman kazanır. Hakları için direnen kardeşlerimizin yanındayız. Hep birlikte hareket edersek kazanacağımıza inanıyorum” diye konuştu.