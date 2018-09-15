â€˜Ä°yi huylu prostat bÃ¼yÃ¼mesinin tedavisi mÃ¼mkÃ¼nâ€™

15 EylÃ¼l DÃ¼nya Prostat GÃ¼nÃ¼: Prostat kanseri, erkekler arasÄ±nda tÃ¼m dÃ¼nyada akciÄŸer kanserinin ardÄ±ndan en sÄ±k gÃ¶rÃ¼len ikinci kanser tÃ¼rÃ¼.

Erkekler arasÄ±nda tüm dünyada akciÄŸer kanserinin ardÄ±ndan en sÄ±k görülen ikinci kanser türü olan prostat kanserinin kesin nedenleri henüz bilinmiyor ve yaÅŸ ilerledikçe kiÅŸinin prostat kanseri olma riski artÄ±yor.

Üroloji DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Cankon GermiyanoÄŸlu ve Türk Üroloji DerneÄŸi Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. AteÅŸ KadÄ±oÄŸlu, 15 Eylül Dünya Prostat Günü kapsamÄ±nda konuyla ilgili bilgi verdi. Uzmanlar, iyi huylu prostat büyümesinin belli bir yaÅŸtan sonra testosteronun azalmasÄ±na baÄŸlÄ± olarak östrojenin göreceli olarak artmasÄ± sonucu oluÅŸtuÄŸunu söyledi.

Ä°yi huylu prostat büyümesinin belirtilerini ve tÄ±bbi tedavisini anlatan Prof. Dr. AteÅŸ KadÄ±oÄŸlu, iyi huylu prostatÄ±n 50 yaÅŸ üzerinde yüzde50-75, 70 yaÅŸ üzerinde yüzde 80 oranlarÄ±nda görüldüÄŸünü söyledi. Ürolojide en sÄ±k tanÄ± konulan hastalÄ±ÄŸÄ±n genellikle 50 yaÅŸÄ±ndan büyük erkeklerde görüldüÄŸünü söyleyen KadÄ±oÄŸlu prostat büyümesinin idrar yolunu kapatmasÄ±na veya sÄ±kmasÄ±na baÄŸlÄ± olarak idrar yapma ile ilgili ÅŸikayetlerle baÅŸlÄ±yor” dedi. Türkiye’de 6 milyona yakÄ±n erkekte Ä°yi huylu prostat büyümesine baÄŸlÄ± ÅŸikayet ve belirtiler olduÄŸunu belirten KadÄ±oÄŸlu, Amerika’da 30-79 yaÅŸ arasÄ± alt üriner sistem semptomlarÄ± (AÜSS) olan yaklaÅŸÄ±k 15 milyon erkek olduÄŸunu, Avrupa’da ise 30-79 yaÅŸ arasÄ± 35 milyon erkek bulunduÄŸunu söyledi.

‘50 YAÅž ÜSTÜ PSA BAKILMALI’

Prof. Dr. Cankon GermiyanoÄŸlu toplantÄ±da prostat kanseri taramasÄ±nÄ±n aile öyküsü olan erkeklerde 40 yaÅŸ üstü, risk faktörü olmayan erkeklerde 50 yaÅŸ üstü PSA bakÄ±lmasÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Ä°yi huylu prostat büyümesinin cerrahi tedavisinden de bahseden Prof. Dr. Cankon GermiyanoÄŸlu, iyi huylu prostat büyümesi takip-tedavisi altÄ±nda olan hastalarÄ±n 5 yÄ±l içerisinde yüzde 30’unun cerrahi uygulama gördüÄŸünü belirterek; “Böbrek yetmezliÄŸi, mesane taÅŸÄ±, tekrarlayÄ±cÄ± kanamalar, medikal tedavinin etkisizliÄŸi, çoklu sonda uygulamalarÄ±, görüldüÄŸü durumlarda cerrahi uygulama yapÄ±lmalÄ±. GeçmiÅŸ yÄ±llarda sÄ±klÄ±kla açÄ±k prostat ameliyatlarÄ± yapÄ±lÄ±rken artÄ±k endoskopik (kapalÄ±) ameliyatlar yapÄ±lÄ±yor. KapalÄ± ameliyatlardan son yÄ±llarda popülarize olanlarÄ± laser tiplerine göre olmak üzere prostatÄ± buharlaÅŸtÄ±ran (KTP- greenlight laser) veya doku olarak çÄ±kartan (Holmium laser) tipleri bulunuyor” dedi. Cerrahi teknik seçiminin kiÅŸiye özel olarak yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirten GermiyanoÄŸlu, 50 yaÅŸ itibariyle prostat hastalÄ±klarÄ± belirtileri gösteren erkeklerin prostat kanser taramasÄ± için üroloji uzmanlarÄ±na baÅŸvurmalarÄ±nÄ±n önemini vurguladÄ±.

SIK SORULAN SORULAR

- Prostat nedir?

Prostat meniye katkÄ±da bulunan bir bezdir.

- Ä°yi huylu prostat büyümesinin belirtileri nelerdir?

Gece idrara kalkma, sÄ±k idrara gitme, mesanenin (idrar torbasÄ±) tam boÅŸalmama hissi, idrar yapmadan önce bekleme, zayÄ±f idrar akÄ±mÄ±, idrar sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±, idrar yaparken Ä±kÄ±nma, idrar yaparken kesilmesi ve yeniden baÅŸlatma.

- Ä°yi huylu prostat büyümesi prostat kanseri ile iliÅŸkili midir?

Ä°yi huylu prostat büyümesi prostat kanseri demek deÄŸildir.

- PSA tarama testi ne zaman yapÄ±lmalÄ±dÄ±r?

Aile öyküsü olan erkekler de 40 yaÅŸ üstü, risk faktörü olmayan erkeklerde 50 yaÅŸ üstü PSA bakÄ±lmasÄ± önerilmektedir.

- Ä°yi huylu prostat büyümesi cinsel hayatÄ± etkiler mi?

Prostat ÅŸikayetleri arttÄ±kça sertleÅŸme oranÄ± ve aÄŸÄ±rlÄ±k derecesi artar.

- ProstatÄ±n büyümesi önlenebilir mi?

ProstatÄ±n büyümesini önlemek mümkün deÄŸilse de hayat tarzÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸi ve erken teÅŸhis ile ilaç tedavisi kullanÄ±larak belirtiler tedavi edilebilir.

- Prostat belirtileri tedavi edilmezse ne olur?

Mesanede divertikül, taÅŸ, idrar yolu iltihabÄ± oluÅŸmasÄ±, idrar yapamama ve kronik böbrek yetersizliÄŸi gibi ciddi durumlara yol açabilir.

- Hayat tarzÄ± deÄŸiÅŸiklik önerileri nelerdir?

Günde en az bir litre su içilmesi ve egzersizin artÄ±rÄ±lmasÄ±, gece yatmadan sÄ±vÄ± alÄ±mÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanmasÄ±, alkol ve kafein alÄ±mÄ±nÄ±n kÄ±stlanmasÄ±, dengeli beslenme, karnÄ±n alt tarafÄ±nÄ± sÄ±cak ve kuru tutma, denize girdikten sonra Ä±slak mayonun deÄŸiÅŸtirilmesi.

‘BESLENME ALIÅžKANLIÄžI PROSTAT KANSERÄ° RÄ°SKÄ°NÄ° AZALTABÄ°LÄ°R’

Çorum SaÄŸlÄ±k Ä°l Müdürü Ömer SobacÄ±, 15 Eylül Dünya Prostat Günü nedeniyle yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, baba ve kardeÅŸ gibi birinci derece akrabasÄ±nda prostat kanseri görülenlerin bu kansere yakalanma riskinin diÄŸer insanlara göre iki kat daha yüksek olduÄŸunu belirtti. SobacÄ±, ÅŸunlarÄ± kaydetti: “Prostat, erkek üreme sisteminin parçasÄ± olan bir salgÄ± bezidir. Mesanenin (idrar kesesi) altÄ±nda yer alÄ±r. ProstatÄ± oluÅŸturan hücrelerin kontrolsüz çoÄŸalmasÄ± sonucu prostat kanseri geliÅŸebilir. Hayvansal gÄ±dalarda bulunan yaÄŸlar, tereyaÄŸÄ±, margarin, iç yaÄŸÄ±, kuyruk yaÄŸÄ± gibi hayvansal yaÄŸlar ve kÄ±rmÄ±zÄ± etten zengin, sebze ve meyveden fakir beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± prostat kanseri riskini arttÄ±rabilmektedir. Prostat kanseri erken evrede hiçbir belirti vermez.

SIK Ä°DRARA ÇIKMAK BELÄ°RTÄ°SÄ° OLABÄ°LÄ°R

Kanser dokusu büyüdükçe sÄ±k idrara çÄ±kma, gece idrara kalkma, kesik kesik idrar yapma, zor idrar yapma, aÄŸrÄ±lÄ± idrar yapma, kanlÄ± idrar ve kanlÄ± meni gibi bazÄ± ÅŸikayetler ortaya çÄ±kar. Bu ÅŸikayetlerin olmasÄ± prostat kanseri olduÄŸunu göstermez ama bir ipucu olabilir. Bu yakÄ±nmalardan en az biri olduÄŸunda, üroloji (bevliye) uzmanÄ±na baÅŸvurulmalÄ±dÄ±r.”

Erken tanÄ± ve tedavinin hayat kurtarÄ±cÄ± olduÄŸuna dikkati çeken SobacÄ±, “Tüm kanserlerde olduÄŸu gibi sebze ve meyveden zengin, saÄŸlÄ±klÄ± beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±, yürüme, koÅŸma, bisiklete binme ve yüzme gibi fiziksel aktivite yapma, saÄŸlÄ±klÄ± kiloda olma ve bu kiloda kalma prostat kanseri riskini azaltabilir” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 18:57

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