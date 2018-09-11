Åžirket bilanÃ§olarÄ± alarm vermeye baÅŸladÄ±

JCR Eurasia Rating BaÅŸkanÄ± Ã–kmen: Kur yÃ¼kseliÅŸinden her sektÃ¶r etkilendi. Ancak, yoÄŸun ithal girdi ve yÃ¼ksek enerji kullananlar daha fazla etkilendi.

Kur yükseliÅŸinden ve artan durgunluk risklerinin ÅŸirket bilançolarÄ± üzerinde yarattÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸimleri izlemek için en önemli kaynaklardan biri JCR Eurasia Rating'in bulgularÄ±. Çünkü bine yakÄ±n kurumsal, 200'e yakÄ±n banka ve diÄŸer finansal kuruluÅŸlar ve 10 bini aÅŸkÄ±n irili ufaklÄ± KOBÄ°'ye ait olmak üzere toplam 11 bin 200 civarÄ±nda iÅŸletme ve kurumun sayÄ±sal olan olmayan, sistematik ve standardize edilmiÅŸ güncel istatistiki veri setine hakim.

Dünya gazetesinde “11 bin 200 firmanÄ±n bilançosuna göre 'son durum' analizi: SÄ±kÄ±ntÄ± büyüyebilir” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan habere göre Ökmen, kur krizinin, firmalarÄ±n tüm fonksiyonlarÄ± üzerinde ciddi etkiler bÄ±rakmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, likidite, mali yapÄ±, faaliyet etkinliÄŸi ve karlÄ±lÄ±k deÄŸiÅŸkenlerinin negatif yönde deÄŸiÅŸmekte olduÄŸunu söyledi.

‘Ä°THALATA DAYALI SEKTÖRLERDE DARALMA BAÅžLADI’

Sektör, faaliyet, ölçek, yönetim, finansman teknikleri, pazarlama, varlÄ±k ve yükümlülük dengelenmesi bakÄ±mlarÄ±ndan farklÄ± olan iÅŸletmelerin krizden farklÄ± ölçülerde etkilendiÄŸini ifade eden Ökmen, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

“Genel olarak finansman maliyetleri ve iÅŸletme riskleri arttÄ±, likidite ve kârlÄ±lÄ±k seviyeleri ile piyasa deÄŸerleri düÅŸtü. Ancak artan maliyetleri ürün fiyatlarÄ±na tam yansÄ±tmada zorluk yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± görüyoruz. AÅŸÄ±rÄ± maliyet farklarÄ± nedeniyle ithalata baÄŸÄ±mlÄ± imalat sektörlerinde ortalama olarak yüzde 20 civarÄ±nda üretim ve kapasite daralmalarÄ± baÅŸladÄ±.

‘TAHSÄ°LAT SÜRELERÄ° 1 YILA KADAR UZADI’

Tahsilat süreleri bazÄ± sektörlerde 1 yÄ±la çÄ±ktÄ±. Alacak tahsil süreleri 2018'in 2. yarÄ±sÄ±ndan itibaren uzamaya baÅŸladÄ±, ortalama 90 gün civarÄ±na ulaÅŸtÄ±. Tekstil, kimya, elektronik, makine ve inÅŸaat sektörlerinde bir yÄ±la kadar çÄ±ktÄ±. Perakende ile ulaÅŸÄ±mda bu süre 40 gün civarÄ±nda. Bir önceki yÄ±l yüzde 20 daha düÅŸüktü.

Likiditeyi artÄ±rmak, mali yapÄ±yÄ± saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla yatÄ±rÄ±mlarÄ± ertelemek veya iptal etmek temel eÄŸilim olarak belirginleÅŸiyor.

AlacaklÄ± vadelerini kÄ±saltmaya, tedarikçi borçlarÄ±nÄ± daha gecikmeli ödemeye yönelik taktikler oluÅŸturuluyor. YÄ±llÄ±k bütçelerde kötümser varsayÄ±mlara dayalÄ± küçülme yönlü revizyonlar yapÄ±lÄ±yor. Ancak küçülme planlamalarÄ± henüz istihdam alanÄ±na sirayet etmedi.

‘TALEP DÜÅžTÜ SATIÅž SEVÄ°YELERÄ° AZALDI’

Genel talep seviyesinin zayÄ±flamaya baÅŸlamasÄ±, tüketici kredisi maliyetinin artmasÄ± nedeniyle, firmalarÄ±n satÄ±ÅŸ seviyeleri özellikle yÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±ndan itibaren reel olarak azalmaya baÅŸladÄ±. Hemen hemen her sektörü etkilendi. Ancak, yoÄŸun ithal girdi ve yüksek enerji kullananlar, daha çok iç pazara hitap edenler ile yurtdÄ±ÅŸÄ± orjinli firmalarÄ±nÄ±n distribütörü, bayisi firmalar daha fazla etkilendi.”

‘BANKACILIK ÅžÄ°MDÄ°LÄ°K SÜRDÜRÜLEBÄ°LÄ°R DÜZEYDE’

Ökmen, ‘Kur çÄ±kÄ±ÅŸÄ± en çok hangi sektörleri etkiliyor?’ sorusuna ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

“Yeme-içme, spor giyim baÅŸta olmak üzere tekstil, turizm, organize perakende, demir çelik imalatçÄ±larÄ±, özellikli kumaÅŸ üreticisi mensucat sektörü, mobilya gibi sektörlerin negatif etkilenmesi en düÅŸük seviyede. Ä°plik imalatçÄ±larÄ±, elektrikli ev aleti imalatçÄ±larÄ±, seyahat acentalarÄ±, akaryakÄ±t bayileri de az etkilenen grupta. Geri kalan tüm sektörlerin etkilenme derecesi yüksek. Özellikle inÅŸaat, enerji gibi sektörler en fazla etkilenenler.

Gayrimenkul, tüm alt gruplarÄ± dahil genel olarak imalat sektörü, ilaç-saÄŸlÄ±k medikal ürünler sektörü, kimya, havacÄ±lÄ±k, otomotiv, medya-basÄ±n-yayÄ±n baÅŸta dövizli yükümlülükleri olan her sektörde firmalar çok etkilendi veya etkileniyor. BankacÄ±lÄ±k ÅŸimdilik ve genel olarak sürdürülebilir düzeydeki saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyor. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 10:42

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