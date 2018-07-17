GÃ¶Ã§men iÅŸÃ§ilerin sÄ±rtladÄ±ÄŸÄ± DÃ¼nya KupasÄ±

Ä°nÅŸaat Ä°ÅŸÃ§ileri Ã¶rgÃ¼tÃ¼, DÃ¼nya KupasÄ± ÅŸantiyelerinde 21 iÅŸÃ§inin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi, Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼, yÃ¼zlerce iÅŸÃ§i ÅŸikayeti belgeledi.

Al NEAL

Donald Trump’Ä±n karikatürize edilmiÅŸ bebek balonu Londra’nÄ±n gökyüzünde yüzerken, bu son zamanlardaki denizaÅŸÄ±rÄ± diplomatik krize Trump’Ä±n tepkisi “BaÅŸka ne bekliyorduk ki?” oldu ve Air Force One’Ä±n Ä°ngiltere topraklarÄ±na inmesi ile birlikte Donald Trump’Ä±n bozuk aÄŸzÄ± nefret kustu.

Trump yönetiminin belgesiz göçmen ailelerin ayrÄ±lmasÄ±na yönelik kararÄ± yeterli gelmedi, herkesi suçlamaya döndü; Eski BaÅŸkan Obama, göçmen ailelerin kendileri.

5 yaÅŸÄ±n altÄ±ndaki çocuklarÄ±n neredeyse yarÄ±sÄ±nÄ±n, “Güvenlik kaygÄ±larÄ±, ailelerinin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi ve diÄŸer meseleler” nedeniyle ailelerinden uzak kalmalarÄ± oldukça saçma. Ne yazÄ±k ki bu durum, Trump’Ä±n “Brexit” ve “Avrupa’da göçmenlik” ile ilgili The Sun’a yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmeler kadar saçma deÄŸil: “Bence Avrupa’nÄ±n baÅŸÄ±na gelen ÅŸey çok utanç verici. Göçmenlere Avrupa’da yaÅŸama izni vermek bir utançtÄ±r. Çok hÄ±zlÄ± davranÄ±lmazsa Avrupa’nÄ±n yapÄ±sÄ± asla eskisi gibi olmayacak ve bunu olumlu anlamda söylemiyorum. Yani milyonlarca insanÄ±n Avrupa’ya gelmesine izin vermek çok üzücü. Bence bu ÅŸekilde kültürümüzü kaybediyoruz. Çevrenize bakÄ±n 10-15 yÄ±l önce yürüdüÄŸünüz bu yerler önceden böyle deÄŸildi. Londra’nÄ±n ilk etnik azÄ±nlÄ±k belediye baÅŸkanÄ± olan Sadiq Khan’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da unutamayÄ±z çünkü göçmenlerin orada yaÅŸamalarÄ±na izin veriyor.”

Peki neden tüm bunlarÄ± söylüyorum ?

Çünkü, 2018 Dünya KupasÄ±’nÄ±n oynandÄ±ÄŸÄ± stadyumlar, tuvaletler temizlenecek, ürünler satÄ±lacak ve bu yÄ±lki dünya kupasÄ± bir baÅŸka baÅŸarÄ± olarak sayÄ±lacak. Tabi ki, göçmen iÅŸçiler sayesinde.

DÜNYA KUPASI ÅžANTÄ°YELERÄ°NDE 21 Ä°ÅžÇÄ° ÖLDÜ

Binlerce göçmen iÅŸçi, her gün Rusya’nÄ±n dört bir yanÄ±nda polis tacizine, Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa ve etnik baskÄ±lara maruz kalÄ±rken bir yandan da hizmetçilik yaptÄ±lar.

Bugün göçmenler, iÅŸleri çalmakla, ücretleri düÅŸürmekle ve terörist saldÄ±rÄ±larÄ± planlamakla suçlanÄ±yorlar. Bunlar, bu günlerde ABD’de çok fazla duyulan ÅŸikayetler. Trump’Ä±n yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sevecen kucaklaÅŸmasÄ±yla yüreklendiriliyorlar. Yine de, tüm bunlara raÄŸmen, Rusya bir kere bile duvar inÅŸa etme isteÄŸinden bahsetmedi; aileleri ayÄ±rmÄ±yor ya da onlarÄ± kovmayÄ± planlamÄ±yor. Rusya’daki göçmen iÅŸçiler, ekonominin büyük bir bölümünü oluÅŸturuyor, hatta Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin’in jeopolitik planlarÄ±ndan dolayÄ± destekleniyorlar. BeÅŸ yÄ±l önce iÅŸ aramak için Özbekistan’daki köyünü terk eden Bobur UlaÅŸhov, “Bu ülke bizi kabul etti ve bize iÅŸ verdi” diyor.

FIFA’nÄ±n vaatlerine raÄŸmen tabii ki iÅŸ, göçmen iÅŸçiler için her zaman güvenilir deÄŸil. UluslararasÄ± Ä°nÅŸaat Ä°ÅŸçileri örgütü, Dünya KupasÄ± ÅŸantiyelerinde 21 iÅŸçinin öldüÄŸünü bildirdi. Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Örgütü, Dünya KupasÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yüzlerce ÅŸikayetini belgeledi: Birçok kiÅŸi hiçbir yazÄ±lÄ± sözleÅŸme yapÄ±lmadan ve bazÄ±larÄ± eksi 25 derecede, 9 saatlik vardiyada sadece bir mola vererek çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Grubun Moskova bürosundan Yulia Gorbunova, “Suistimaller ücretlerin ödenmemesini, ücretlerin ödenmesinde önemli gecikmeleri, bazÄ± bölgelerde çok güvenli olmayan çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ÅŸikayetçi iÅŸçilere karÅŸÄ± misilleme yapÄ±lmasÄ±nÄ± içeriyordu” dedi.

Göçmen iÅŸçiler bu riskleri alÄ±yor çünkü, ailelerine para göndermelerine imkan saÄŸlÄ±yor.

FotoÄŸraf: FIFA

‘GÖÇMENLER OLMASAYDI BU YAPILARI Ä°NÅžA EDEMEZDÄ°K’

Valeri Solovei, ‘Göçmenler stadyumun ve ulaÅŸÄ±m altyapÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nda aÄŸÄ±r iÅŸ yükünü aldÄ±lar; eÄŸer onlar olmasaydÄ± biz bu kadar hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde bu yapÄ±larÄ± inÅŸa edemezdik, aynÄ±sÄ± Amerika’da yapÄ±lan bir çok iÅŸ için de geçerli” diyor.

BazÄ± göçmen iÅŸçiler Rusya’yÄ± kalÄ±cÄ± evi olarak görüyor, diÄŸerleri ise yÄ±lda 1-2 hafta gelip misafir iÅŸçi olarak kalÄ±yorlar. Ailelerinin geçimini saÄŸlamak için hasat zamanÄ± çiftliklerde yazlÄ±k iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸan göçmenler geri dönme isteÄŸi içinde çalÄ±ÅŸÄ±yorlar.

‘GÖÇMENLER GERÇEKTEN Ä°ÅžLERÄ°NÄ°ZÄ° MÄ° ÇALIYOR YOKSA...’

Rusya, Avrupa’dan daha fazla göçmene sahip bir ülke. YapÄ±lan sayÄ±mlara göre 10-11 milyon civarÄ±nda göçmen iÅŸçi var. Gelenlerin çoÄŸu, eski Sovyet cumhuriyetlerinden geliyor, bu yüzden zaten Rusya’yla uzun tarihsel baÄŸlarÄ± var.

Fakat milliyetçi ABD’li politikacÄ±lar gibi, Rusya’daki bazÄ±larÄ± da göçmen reformu ve daha sÄ±kÄ± giriÅŸ yasalarÄ± için kampanya yürütüyor.

Fakat gerçek ÅŸu ki geliÅŸmiÅŸ ülkelerin ekonomileri için göçmen iÅŸçiler kritik bir önem taÅŸÄ±yor. Bunu söyleyen ilk kiÅŸi ben deÄŸilim, sonuncu da olmayacaÄŸÄ±m. EÄŸer göçmenlerin iÅŸlerinizi çaldÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yorsanÄ±z gidin duvar örmeyi öÄŸrenin ve onlarÄ±n yanÄ±nda bir iÅŸ bulun. Tarlalarda, çiftliklerde ya da bahçe düzenlemelerinde iÅŸ bulun sonra bu soruyu cevaplayÄ±n: Göçmenler gerçekten iÅŸlerinizi mi çalÄ±yor yoksa siz iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸmaktan mÄ± utanÄ±yorsunuz?

Peoplesworld.org’tan çeviren Ä°layda BÄ°LGÄ°N

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 22:03

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