Ä°ncelenmesi gereken av tÃ¼feÄŸi Afrinâ€™e gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ

Solda emniyetin tüfekle ilgili savcÄ±lÄ±ÄŸa gönderdiÄŸi yazÄ± ve saÄŸda 3 yÄ±l önce öldürülen 17 yaÅŸÄ±ndaki Ömer Koç. (Kaynak: MA)

DiyarbakÄ±r'da 17 yaÅŸÄ±ndaki Ã–mer KoÃ§â€™un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin soruÅŸturmada olay yeri ve polis telsiz konuÅŸmalarÄ± incelenmedi, "TÃ¼fek Afrin'de" denildi.

DiyarbakÄ±r BaÄŸlar’da 2015 yÄ±lÄ±nda evinden çÄ±kan 17 yaÅŸÄ±ndaki Ömer Koç’un vurulmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma aradan geçen 3 yÄ±la raÄŸmen hâlâ davaya dönüÅŸmedi. Koç’un vücudundan çÄ±kan 4 kurÅŸuna iliÅŸkin inceleme talepleri karÅŸÄ±lanmadÄ±. AvukatlarÄ±n, “Olay yeri incelensin, olay yeri güvenlik kayÄ±tlarÄ± incelensin, polis telsizlerinden yapÄ±lan konuÅŸmalar incelensin” taleplerine iliÅŸkin herhangi bir geliÅŸmenin kaydedilmediÄŸi soruÅŸturmada yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. SavcÄ±lÄ±k olayda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸüphelenilen av tüfeÄŸinin Koç’un vücudundan çÄ±kan mermi ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için emniyetten inceleme yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. Emniyetten gelen yanÄ±tta ise olayda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸüphelenilen tüfeÄŸin Afrin’e giden özel harekat polislerine verildiÄŸi, silahÄ±n halen orada olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.

Mezopotamya AjansÄ±ndan Deniz Tekin’in haberine göre DiyarbakÄ±r BaÄŸlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde, 4 Ekim 2015’te kahvede maç izleyeceÄŸini söyleyerek evden çÄ±kan 17 yaÅŸÄ±ndaki Ömer Koç, gösteriye müdahale etmek için evinin iki sokak ötesindeki bekleyen “Ranger” tipi polis aracÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ±nda vuruldu.

Yerde yatan Koç’u hastaneye götürmeyen polis, olay yerine çaÄŸrÄ±lan ambulansÄ±n da güvenlik gerekçesiyle Koç’a müdahale etmesine izin vermedi. Koç’un cansÄ±z bedeni olay yerine gelen annesi ve babasÄ± tarafÄ±ndan alÄ±narak 2 sokak ötede bekleyen ambulansa götürüldü. Ancak hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Koç, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

POLÄ°S OLAY YERÄ°NDE DEÄžÄ°L, EMNÄ°YETTE TUTANAK TUTTU

Süreç boyunca pek çok hukuksuzluk yaÅŸandÄ±. Polisler, “Olay yeri güvenli deÄŸil” gerekçesi ile olay yeri tutanaÄŸÄ±nÄ± Terörle Mücadele Åžube (TMÅž) MüdürlüÄŸünde hazÄ±rladÄ±. Tutanakta DoÄŸan 4 ve DoÄŸan 5 ekiplerinin Sento Caddesi ve Medine BulvarÄ±’Ä±n devriye yaptÄ±klarÄ± sÄ±rada yolun kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve polis araçlarÄ±na ateÅŸ açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rÄ±da bulunulan kiÅŸilere karÅŸÄ±lÄ±k verildiÄŸi iddia edildi. Ancak tutanakta, saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± belirtilen aracÄ±n isabet alÄ±p almadÄ±ÄŸÄ± ve maddi hasar olup olmadÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinilmedi.

ELLERÄ°NDE ATIÅž ARTIÄžINA RASTLANMADI

Koç’un aynÄ± gece hastanede yapÄ±lan otopsi sonucunda hazÄ±rlanan otopsi tutanaÄŸÄ±na göre; vücudunda 4 adet ateÅŸli silah yarasÄ± tespit edildiÄŸi ve cenazesinden av tüfeÄŸinden atÄ±lan bir adet iri saçma tanesi çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Raporda, Koç’un ölümünün ateÅŸli silah yaralanmasÄ±na baÄŸlÄ± kalp, akciÄŸer yaralanmasÄ± ve göÄŸüs içinde kanama sonucunda meydana geldiÄŸi vurgulandÄ±. DiyarbakÄ±r Polis Kriminal LaboratuvarÄ± MüdürlüÄŸünün hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda Koç’tan alÄ±nan parmak izleri ve el svaplarda (avuç içi) patlayÄ±cÄ± madde kalÄ±ntÄ±sÄ± ve artÄ±ÅŸ artÄ±klarÄ±na rastlanmadÄ±ÄŸÄ±, üzerinde bulunan gömleÄŸin arka tarafÄ±ndaki ateÅŸli silah deliÄŸi üzerinde yapÄ±lan incelemede atÄ±ÅŸ veya atÄ±ÅŸlarÄ±n uzaktan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ömer Koç’un ölümü sonrasÄ±, Koç’u vuranlarÄ±n açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmasÄ± talep edildi. FotoÄŸraf: MA

AV TÜFEÄžÄ° FÄ°ÅžEÄžÄ° Ä°NCELENMEDÄ°

DiyarbakÄ±r Polis Kriminal LaboratuvarÄ± MüdürlüÄŸü aynÄ± zamanda Koç’un vücudunda çÄ±karÄ±lan iri saçma tanesi üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± balistik inceleme sonucunda da bir rapor hazÄ±rladÄ±. Raporda, saçmalarÄ±n hangi av tüfeÄŸinden atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespiti için herhangi bir karakteristik iz oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± iddia edilerek, deforme olmuÅŸ av fiÅŸeÄŸi saçma tanesi üzerinde mukayeseli bir inceleme yapÄ±lmasÄ±nÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

SoruÅŸturmayÄ± yürüten savcÄ±, Koç’un polis tarafÄ±ndan öldürüldüÄŸü yönünde babasÄ±nÄ±n ifadesi, dosyada araÅŸtÄ±rma tutanaklarÄ±nda bu yönlü iddialar olduÄŸu gerekçesiyle, soruÅŸturmanÄ±n iÅŸ bölümü gereÄŸi memur suçlarÄ± bürosu tarafÄ±ndan yürütülmesi gerektiÄŸini belirterek, dosyayÄ± haziran 2016’da bu büroya gönderdi. SoruÅŸturma savcÄ±sÄ±, ÅŸubat 2017’de DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸü TEM’e gönderdiÄŸi yazÄ±da, olay yerinde görevli DoÄŸan 4 ve DoÄŸan 5 kod numaralÄ± ekipte görevli polislere toplumsal olaylara müdahale etmek için av tüfeÄŸi verilip verilmediÄŸi konusunda bilgi istedi. DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸü gönderdiÄŸi yazÄ±da, olay yerine gönderilen ekipte yer alan Özel Hareket Polisi F.K’ye 17 Eylül 2015’te 12. Cal Mosberg pompalÄ± av tüfeÄŸinin teslim edildiÄŸi belirtildi.

TÜFEÄžÄ°N YANINDA OLMADIÄžINI Ä°DDÄ°A ETTÄ°

Olay günü üzerine zimmetli av tüfeÄŸi bulunduÄŸu ortaya çÄ±kan ve olaydan sonra emekli olan DoÄŸan 4 Ekibinin Åžefi Özel Hareket Polisi F.K. (53) ÅŸüpheli olarak 19 AralÄ±k 2017’de “AteÅŸli silahla ölüme sebebiyet verme” suçlamasÄ±yla verdiÄŸi ifadesinde, kendisine zimmetli av tüfeÄŸinin Sur ve Silvan’daki yönelik operasyonlar tamamlandÄ±ktan sonra depoya teslim ettiÄŸini ifade etti. F.K, olay günü yanlarÄ±nda pompalÄ± av tüfeÄŸi bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

F.K, olayda ne kendisinin ne de yanÄ±ndaki polislerin pompalÄ± av tüfeÄŸi kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±klarÄ±nda vurulan herhangi bir kimseyi görmediklerini savunarak, Koç’un polislerce vurulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

POLÄ°S, AV TÜFEÄžÄ°NÄ° AFRÄ°N’E GÖTÜRMÜÅž!

Son olarak DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Memur SuçlarÄ± Bürosu savcÄ±sÄ±, Koç’un vücudundan çÄ±karÄ±lan iri saçma tanesinin polis F.K’ye zimmetlenen 12 CAL. Mosberg marka av tüfeÄŸinin balistik incelemesinin yapÄ±lmasÄ± için DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸüne 8 Mart 2018’de yazÄ± yazarak silahÄ±n kriminal laboratuvara gönderilmesini istedi. DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸü TEM imzasÄ±yla 13 Nisan’da soruÅŸturmayÄ± yürüten savcÄ±ya gönderdiÄŸi yazÄ±da ise “12 Cal Mosberg J 28 1753 seri numaralÄ± pompalÄ± av tüfeÄŸi Zeytin DalÄ± operasyonuna katÄ±lmak üzere görevlendirilen özel harekat ÅŸube müdürlüÄŸü personeline zimmetli bir ÅŸekilde teslim edildiÄŸi bildirildiÄŸinden bahse konu tüfek üzerinde çalÄ±ÅŸma yaptÄ±rÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r” denildi.

‘KEÅžÄ°F VE DELÄ°LLER TOPLANMADI’

Koç ailesinin baÅŸvurusu üzerine Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) DiyarbakÄ±r Åžubesi Hukuk Komisyonu davayÄ± takip ediyor. Ä°HD, soruÅŸturmanÄ±n geniÅŸletilmesi için savcÄ±lÄ±ÄŸa gönderdiÄŸi dilekçede, olayÄ±n üzerinden 2 yÄ±l geçmesine raÄŸmen, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n olay yerinde keÅŸif, delillerin toplanmasÄ±, görgü ve diÄŸer tanÄ±klarÄ±n ifadelerinin savcÄ±lÄ±kta alÄ±nmasÄ± konusunda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Dilekçede, olayda görevli polislerin açÄ±ÄŸa alÄ±narak, silahlarÄ±nÄ±n adli emanete alÄ±narak kriminal inceleme yapÄ±lmasÄ±, olaya müdahale eden DoÄŸan 4 ve DoÄŸan 5 ekip araçlarÄ±nÄ±n güvenlik kamera kayÄ±tlarÄ±na istenilerek bilirkiÅŸiye gönderilmesi, olay günü polis telsiz kayÄ±tlarÄ± ve 12 acil servis kayÄ±tlarÄ±na el konulmasÄ±, atÄ±ÅŸ mesafesinin ölçülmesi için gerekli incelemelerin yapÄ±lmasÄ±, tüm görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadesinin savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan alÄ±nmasÄ± istendi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 16:30

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