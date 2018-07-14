Finlandiyaâ€™da ormanlarÄ± koruma mÃ¼cadelesi

Finlandiya'da â€˜seyreltilmeâ€™ adÄ± altÄ±nda ormanlarÄ±n yok edildiÄŸini sÃ¶yleyen ekoloji Ã¶rgÃ¼tleri, uygulamaya son verilmesi iÃ§in bir kampanya baÅŸlattÄ±.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Finlandiya'da aralarÄ±nda Greenpeace’in de yer aldÄ±ÄŸÄ± Finlandiya’nÄ±n 5 büyük ekoloji örgütünün hedefi, ‘VatandaÅŸ Ä°niyasitifi’ kapsamÄ±nda aÄŸustos ayÄ±na kadar 50 bin imza toplayarak konuyu parlamentonun gündemine taÅŸÄ±mak. Åžimdiden 40 bin imza toplandÄ± bile.

YAVRU BAYKUÅž TEPKÄ°LERÄ° ARTIRDI

Finlandiya’da baÅŸkent Helsinki’nin kuzeyinde yer alan Evios’ta gezinti bölgesinde seyreltilme bahanesiyle 10 hektar orman alanÄ±nÄ±n yok edilmesi bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran son damla oldu. Kesilen aÄŸaçlardan birinin üzerindeki yavru baykuÅŸ resminin sosyal medyada geniÅŸ yer almasÄ± tepkilerin artmasÄ±na ve tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ulusal medyayÄ± da kapsayarak geniÅŸlemesine neden oldu.

Çevreciler, seyreltilme uygulamasÄ±na son verilmesi için pek çok neden olduÄŸunu söylüyor. KuÅŸlarÄ±n zarar görmeleri, topraÄŸÄ±n verimsizleÅŸmesi ve kendini yenileyememesi; çilek, yaban mersini gibi yaban meyvelerin yok olmasÄ± çevrecilerin argümanlarÄ±ndan bazÄ±larÄ±. AyrÄ±ca seyrelmenin iklim üzerinde olumsuz etkide bulunduÄŸuna da dikkat çekiliyor.

‘Natur och Miljö’ adlÄ± örgütün yöneticilerinden Bernt Nordman, medyaya verdiÄŸi bir görüÅŸünde “FinlandiyalÄ±larÄ±n çoÄŸunluÄŸunun ormanlarÄ±n kesilmesinden hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Zaman zaman tomruk alÄ±nabilir ama kasvetli ve Ä±ssÄ±z bölgeler oluÅŸmasÄ±nÄ± istemiyoruz” dedi.

AÄžAÇ KESÄ°MÄ° REKOR KIRDI

2017 yÄ±lÄ±nda ormanlardaki aÄŸaç kesiminin rekor kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tomruklarÄ±n çoÄŸunun ömrü kÄ±sa olan tuvalet kaÄŸÄ±dÄ± ve bir kez kullanÄ±lan ürünlere dönüÅŸtürüldüÄŸünü söyleyen Nordman, “Hükümetin ormandan azami tomruk elde etme stratejisi beni kaygÄ±landÄ±rÄ±yor. Bu sürdürülebilir deÄŸil” diye konuÅŸtu.

KampanyayÄ± yürüten ekoloji örgütlerinin somut önerisi hükümetin seyretilme uygulamasÄ±na son verip “daimi orman bakÄ±mÄ±”na yönelmesi. Öneri, ormanlardaki en büyük aÄŸaçlarÄ±n seçilerek 10 veya 20 yÄ±llÄ±k aralarla kesilmesini içeriyor.

KampanyayÄ± yürüten örgütler, böylece orman sahiplerinin gelirlerinde azalma olmayacaÄŸÄ± gibi aÄŸaç ve ormanlarda yaÅŸayan hayvanlarÄ±n korunacaÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

Orman Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü (Forststyrelsen) Yönetim Kurulu Üyesi Kirsi-Maria Korhonen ise, halkÄ±n devletin ormanlarÄ± nasÄ±l iÅŸletildiÄŸine ilgi göstermesinin olumlu olduÄŸunu ve bu amaçla baÅŸlatÄ±lan kampanyanÄ±n kendilerine çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± halka anlatma olanaÄŸÄ± verdiÄŸini söyledi. Orman Ä°ÅŸletmeleri Genel MüdürlüÄŸü, ülkenin kuzeyindeki Laponya’da bulunan ormanlarÄ±n bazÄ±larÄ±nda daimi orman bakÄ±mÄ± yöntemini uyguluyor. Ancak bu, ülkedeki ormanlarÄ±n çok küçük bir bölümünü kapsÄ±yor.

ORMANDAN ELDE EDÄ°LEN ‘KÂR DÜÅžER’ SAVUNMASI

Korhonen, ormanlarda çok deÄŸiÅŸik kesim yöntemleri uyguladÄ±klarÄ±nÄ±, ancak her yöntemin her ormanda uygulanamayacaÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor. Çevrecilerin talep ettikleri “daimi orman bakÄ±mÄ±”nÄ±n tüm ormanlarda uygulanmasÄ± durumunda devletin elde edeceÄŸi gelirlerin azalacaÄŸÄ±nÄ± ileri sürüyor.

Orman sahipleri de, daimi orman bakÄ±mÄ± yönteminin “KârlÄ± bir yöntem olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±” savunuyor.

Finlandiya’da ormanlarÄ±n üçte biri devlete ait. BunlarÄ±n çoÄŸunluÄŸu ülkenin kuzey ve doÄŸu kesimlerinde bulunuyor. Devlet ormanlardan her yÄ±l ortalama 100 milyon avro civarÄ±nda kâr ediyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 13:30

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