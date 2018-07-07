SinemacÄ±-Yazar Soner Sert: TarafsÄ±z deÄŸilim, uzun bir yolun baÅŸÄ±ndayÄ±m

Soner Sert ile, gÃ¶rmezden gelinen insanlarÄ±n Ã¶ykÃ¼leriyle Ã¼lkenin karanlÄ±kta kalan gÃ¼ndelik tarihine odaklandÄ±ÄŸÄ± ilk Ã¶ykÃ¼ kitabÄ± Duvar'Ä± konuÅŸtuk.

Deniz ERDEMLÄ°

Yazar ve Yönetmen Soner Sert’in ilk öykü kitabÄ± “Duvar” okurlarÄ±yla buluÅŸtu. Öykülerde, görmezden gelinen insanlarÄ±n geçmiÅŸleri, bugünleri ve gelecekleriyle birlikte ülkenin karanlÄ±kta kalan gündelik tarihine odaklanÄ±lÄ±yor.

Son zamanlarda adÄ±nÄ± kÄ±sa film çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan elde ettiÄŸi baÅŸarÄ±larla sÄ±kça duyduÄŸumuz Yazar, Yönetmen Soner Sert’in, 2018 yÄ±lÄ± içinde “Film Çekmek - Yönetmenler Ä°lk Filmlerini AnlatÄ±yor” adÄ±nda bir de röportaj kitabÄ± bulunuyor. Ä°thaki YayÄ±nlarÄ±’ndan çÄ±kan ve içinde dokuz öykünün olduÄŸu “Duvar” ise yazarÄ±n ilk öykü kitabÄ±. Sert; belki de her gün temas kurmasak da bir arada bulunduÄŸumuz insanlarÄ±n görmediÄŸimiz taraflarÄ±nÄ± kadraja almÄ±ÅŸ öykülerinde. KÄ±sa filmlerinin ardÄ±ndan öyküleriyle de meraklÄ±sÄ±na baÅŸka bir dünya yaratan Sert’e edebiyat ve sinema baÄŸlamÄ±ndaki düÅŸüncelerini sorduÄŸumuzda; “Her iki sanat dalÄ± arasÄ±nda bir uçurum olduÄŸunu düÅŸünmüyorum. Aksine, birbirlerine en çok benzeyen sanat dallarÄ±dÄ±r, ikisi.” cevabÄ±nÄ± veriyor. Genç yazarla “Duvar” kapsamÄ±nda bir söyleÅŸi gerçekleÅŸtirdik. MaÄŸdur edebiyatÄ±nÄ± sevmediÄŸini söyleyen Sert; sanata ve yaÅŸama olan yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± ÅŸu sözlerle dile getirdi: “TarafsÄ±z deÄŸilim, uzun bir yolun baÅŸÄ±ndayÄ±m ve bir ÅŸekilde mücadele etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorum.”

DUVAR, TEMELDE BÄ°R METAFORDUR

"Duvar”Ä± yazarken neleri referans aldÄ±nÄ±z? Mesela; “Duvar”Ä±n derdi ve hikayelerin ortak noktasÄ± nedir?

Bana göre bir üretim sürecinin içindeyken, belirleyici olan ÅŸey, referanslardan ziyade geleneÄŸin kendisi. BaÄŸlÄ± olduÄŸunuz geleneÄŸin içinde piÅŸe piÅŸe, damÄ±tÄ±la damÄ±tÄ±la bir yola girmiÅŸsinizdir ve o referanslar aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her an yanÄ± baÅŸÄ±nÄ±zdadÄ±r. “Duvar”, temelde bir metafordur. Her hikayede görünen ve görünmeyen duvarlar karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor. Üreticisi olarak elbet bende bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± var ama okuyucunun yorumlamasÄ±nÄ± tercih ederim.

Heidegger yersiz yurtsuzluk kavramÄ±nÄ±n patolojik bir anlama da sahip olduÄŸunu belirtir. Bu durum annesini kaybetmiÅŸ bir çocuÄŸun durumuna benzemektedir der ve ekler: “Annemizi kaybetmemiz bizim için onu her yerde arama ve ona sahip olma arzumuzu ve buna dair özlemimizi kamçÄ±lamaktadÄ±r”. Bu baÄŸlamda aslÄ±nda yeryüzünde yaÅŸayan bütün insanlar doÄŸuÅŸtan yersiz yurtsuzdurlar; çünkü annelerini hiçbir zaman bulamayacaklarÄ±dÄ±r. Bütün denemeleri baÅŸarÄ±sÄ±z kalmaya mahkumdur.” Bu baÄŸlamda “Duvar”daki karakterleri de baz alÄ±rsak; siz ne söylemek istersiniz?

Ä°nsan, binyÄ±llardÄ±r hareket halinde olan bir canlÄ± türü. GörmediÄŸi diyar, geçmediÄŸi yol yok gibi. DokunduÄŸu, deÄŸdiÄŸi her yeri, her ÅŸeyi mahvetmekle birlikte, yer yer güzelleÅŸtirdiÄŸi de olmuÅŸtur. Ancak, bu hareketlilik halinin, bu bitmeyen yolculuÄŸun, hissel karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise ait olamama mefhumu olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Gerek sinemada ele aldÄ±ÄŸÄ±m hikayelerde, gerek edebiyatta kaleme aldÄ±ÄŸÄ±m hikayelerde, içerikle ilgili bir alt okuma yapÄ±p, kendimi eleÅŸtirdiÄŸimde, karÅŸÄ± çÄ±kan ilk ÅŸey, bu ait olamama hali oldu. Kentte yaÅŸayan yalnÄ±z adam/kadÄ±n hamasetinden bahsetmiyorum. Güzel ÅŸeyler düÅŸleyen, o ÅŸeyleri düÅŸlerken sistem tarafÄ±ndan itelenen, ötelenen ve “ait olmadÄ±ÄŸÄ± yerde” yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± düÅŸünen insanlarÄ±n öykülerini anlatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor ve umudu hep diri tutuyorum. TÄ±pkÄ± Adorno’nun dediÄŸi gibi, “Yine de yarÄ±ndan umudu kesmemek gerekir. Çünkü Ä±ÅŸÄ±klar söndüÄŸünde, sinemalarda hâlâ öpüÅŸenler var.”

BÄ°N YILLARDIR SÜREGELEN BÄ°R RÄ°TÜEL

Bir söyleÅŸinizde kitaptaki karakterlerin ortak noktasÄ±nÄ±n sistemin “kurban”Ä± olmalarÄ± diyorsunuz; TanpÄ±nar’Ä±n bir sözünü hatÄ±rlattÄ± bana: “Hepimiz kendi masallarÄ±mÄ±zÄ±n kurbanÄ±yÄ±z.” Sizce?

TanpÄ±nar’Ä±n bu sözü hangi refleksle söylediÄŸini bilmiyorum fakat benim tasavvur ettiÄŸim, altyapÄ±sÄ±nÄ± kurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m kurban mefhumu, ritüellerin kültüre olan etkisi ve çaÄŸdaÅŸlaÅŸan ya da çaÄŸdaÅŸlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden “uygarlÄ±ÄŸÄ±n” bu ritüelleri ideolojisine göre tüketmesidir. Kurban etme/olma hali, binyÄ±llardÄ±r süregelen bir ritüel. Tarih okumalarÄ±ndan ve arkeolojiden anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, ilk çaÄŸlarda bile bu durumun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± üzerine. Sonradan ortaya çÄ±kan dinlerin ve ideolojilerin ise bu durumu kendi anlayÄ±ÅŸlarÄ± için meÅŸrulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± noktasÄ± fazlasÄ±yla önem taÅŸÄ±yor. Dinlerin ve ideolojilerin temelinde bir sisteme hizmet ettiÄŸini düÅŸünürsek, kurban mefhumunun, sistemi yeniden üretmek için kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek mümkün. Ben de bu ÅŸekilde ele almaya çalÄ±ÅŸtÄ±m. BinyÄ±llardÄ±r deÄŸiÅŸmeyen tek ÅŸey ÅŸu bence: “TanrÄ±lar kan istiyor!”

Ufukta yeni kitap ya da proje var mÄ±?

GeçtiÄŸimiz günlerde “Alarga” isimli senaryosunu yazÄ±p, yönetmenliÄŸini üstlendiÄŸim son kÄ±sa filmimi bitirdim. Sonbahar gibi festival yolculuÄŸuna baÅŸlayacak. Ek olarak da yazmayÄ± düÅŸündüÄŸüm bir roman fikri var. Dönüp duruyor aklÄ±mda…

'BÜTÜN SANAT DALLARI BÄ°R HÄ°KAYE ANLATIR'

“Köprü”, “Baba”, “Ses” ve “Alarga” gibi ödüllü kÄ±sa filmlerin yazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yönetmenliÄŸini yaptÄ±nÄ±z. Bu da ilk kitabÄ±nÄ±z; edebiyat ve sinema dendiÄŸinde sizdeki karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± neye denk düÅŸüyor?

Temelinde bütün sanat dallarÄ± bir hikaye anlatÄ±r. Her iki sanat dalÄ± arasÄ±nda bir uçurum olduÄŸunu düÅŸünmüyorum. Aksine, birbirlerine en çok benzeyen sanat dallarÄ±dÄ±r, ikisi. BenzeÅŸen noktalarÄ±nÄ±n ise bir atmosfer kurma ve o atmosfere inandÄ±rma becerisi olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Her ikisi için de, elimden geldiÄŸince saÄŸlam atmosferler kurmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum.

'KURAMSAL ALTYAPISINI KURMAYA ÇALIÅžIYORUM'

Ä°nsan haklarÄ±, ezilenlerin sinemadaki yeri, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n sinemadaki temsili konularÄ± üzerine makaleler kaleme alÄ±yorsunuz, bunlarÄ±n üzerine kafa yoran biri olarak; günümüzdeki sanat ve edebiyatta tüm bunlarÄ±n ele alÄ±nÄ±ÅŸÄ±nÄ± ve karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulup bulamamasÄ±ndaki düÅŸünceleriniz nedir?

Herhangi bir konu ile ilgili yazÄ±lan makalenin üretim sürecinin bir aÅŸamasÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyorum. SanatçÄ± bir eseri üretir, akademi tanÄ±mlar, endüstri satar. Bu böyledir. Ben, halihazÄ±rda üniversitede yüksek lisansÄ±na da devam eden biri olarak, üretimin diÄŸer aÅŸamalarÄ±ndan da baÄŸÄ±msÄ±z kalmamaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum. AklÄ±ma gelen fikri öyküleÅŸtirirken, nasÄ±l tanÄ±mlayabileceÄŸim noktasÄ±nda da ayrÄ±ca düÅŸünüyor, kuramsal altyapÄ±sÄ±nÄ± kurmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Bu baÄŸlamÄ±yla da dikkatli olmaya çabaladÄ±ÄŸÄ±mÄ± iddia edebilirim.

SONER SERT KÄ°MDÄ°R?

1989, Ä°zmir doÄŸumlu olan Soner Sert, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümünü bitirdi. Pek çok sinema, belgesel ve dizi film setinde çalÄ±ÅŸan Sert’in, Emin Alper, Tolga Karaçelik, Ezel Akay, Deniz Akçay, Hüseyin Karabey ve Seren Yüce gibi yönetmenlerin, ilk filmlerinin teorik ve pratik yönlerini anlattÄ±ÄŸÄ± röportajlarÄ±ndan oluÅŸan, “Film Çekmek - Yönetmenler Ä°lk Filmlerini AnlatÄ±yor” isimli kitabÄ± 2018 martÄ±nda h2o Kitap’tan çÄ±ktÄ±. Duvar, Bianet ve K24 gibi mecralara kültür ve sanat hususunda düzenli olarak yazÄ±lar yazan Sert’in, BirGün Kitap, Cumhuriyet Kitap, Kitapeki ve AltyazÄ± gibi dergilerde de yazÄ±larÄ± yayÄ±mlandÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 20:44

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