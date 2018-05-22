Seçim Günlüğü (22 Mayıs 2018) - Milletvekili listeleri tartışılıyor

SOFUOĞLU, TOPLANTIYA LAMBORGHINI'YLE GELDİ

Sakarya'da AKP'den milletvekili adayı olan dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Adapazarı'daki parti toplantısına Lamborghini marka lüks spor otomobiliyle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini dün arayıp aday olduğunu haber verdiğini söyleyen Kenan Sofuoğlu ,"En büyük sürpriz benim için oldu. Bir aydır konuşuluyordu. Son 3-4 gündür Türkiye genelinde çok konuşuluyordu. Herkes soruyordu, herkese aynı cevabı veriyordum. Ben sizden çok bilmiyorum, basında okuduğum kadarıyla biliyorum dedim. Dün öğle vakitlerinde Cumhurbaşkanımızla telefon görüşmesi yaptık. Kendisi aradı beni. Detaylarını çok konuşmak istemiyorum. Bu listede olmamız kararı çıktı bu konuşmadan. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah. Dünyanın her yerinde yarışlara katıldım, her yerini gezdim fakat Sakarya'dan hiç ayrılmadım. Cumhurbaşkanımız tarafından böyle bir görev verildiği için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Sıfırdan çıkıp, Sakarya'dan çıkıp dünya şampiyonluğunda bir kariyer yaptıysak, Allah'ın izniyle siyasette de büyüklerimin desteğiyle güzel şeyler yapabileceğime inanıyorum" diye konuştu.

Fotoğraf: DHA

AKP'DE ALPAY ÖZALAN TEPKİSİ

İzmir'de, eski futbolcu, teknik direktör Alpay Özalan'ın AKP'den 2'nci bölge 2'nci sıradan milletveki adayı gösterilmesine tepki duyan aday adayı İsmail Sarı, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Sarı, sosyal medya hesabından, 'Bir topçu tepeden inme gelip, davası için yıllarını veren tüm teşkilattaki arkadaşları yok sayarak listenin en ön sırasına yazılıyor' paylaşımında bulundu.

AKP'nin 24 Haziran adayları belli oldu, il il aday listesi AKP'nin, 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırladığı aday listesi YSK'ye sunuldu.

HDP ADAY TANITIM TOPLANTISI

HDP, aday tanıtım toplantısını TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştiriyor.

MİLLETVEKİLİ LİSTELERİNDE KADIN ADAY DAĞILIMI

24 Haziran seçimleri için siyasi partiler, aday listelerini dün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verdi. Sunulan listelerde 600 milletvekili adayı içerisinde partiler arasında en fazla kadın aday göstereni Halkların Demokratik Partisi (HDP) oldu.

Milletvekili aday listelerinde kadın dağılımı: En çok aday HDP'de 24 Haziran seçimleri milletvekili listelerinde AKP’den 126, CHP’den de 137 kadın aday gösterilirken, HDP ise 230 ismi vekil adayı olarak gösterdi.

AKP'DE LİSTEDE YER ALMAYAN BAKANLARA NE OLACAK?

AKP'de milletvekili listelerinde en çok tartışılan konulardan biri bakanların pozisyonu oldu. Başkanlık sisteminde bakanların dışarıdan atanacak olması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Milletvekili istifa ettirip bakan yapmayacağı" şeklindeki değerlendirmeleri nedeniyle liste sürprizler içerdi.

Mehmet Şimşek konuya dair yaptığı ilk açıklamada "Özenle ve dikkatle belirlenmiş listelerde yer alan partimizin 27. dönem milletvekili adaylarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Sürecin zaferle taçlanmasını temenni ediyorum; hayırlı, uğurlu olsun. Durmak yok yola devam..." dedi.

AKP'de milletvekili listesinde yer almayan bakanlara ne olacak? AKP'de milletvekili listesinde yer almayan Mehmet Şimşek, Nihat Zeybekci, Naci Ağbal, Faruk Özlü gibi bakanların kabinede düşünüldüğü belirtiliyor.

HDP KADIN MECLİSİ BİLDİRGESİNİ YAYINLADI

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kadın Meclisi, milletvekili seçimlerinin deklarasyonuyla birlikte kadın beyannamesini açıkladı. Meclis, "Bu baskı sistemi kadınlarla değişir" dedi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Ataerkil zincirleri kıra kıra geliyoruz. Dalga dalga saçlarımızla, başörtümüzle, heftrengimizle, egalimizle geliyoruz" ifadesini kullandı.

HDP Kadın Meclisi, seçim bildirgesini açıkladı HDP’li kadınlar seçim bildirgesini açıkladı. Bildirgede 'Bu baskı sistemi kadınlarla değişir' vurgusu yapıldı.

HDP'nin 24 Haziran adayları belli oldu, il il aday listesi Halkların Demokratik Partisi (HDP) 24 Haziran milletvekili seçimleri için aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.

ERDOĞAN: PRENSİPLERE DİKKAT ETMEYENLERİ ALMADIK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, milletvekili aday listesini oluştururken hassas davrandıklarını söyleyerek, “ ‘Haftanın üç günü Ankara’dasınız. Üç günü dışında, seçim bölgelerinizde ofislerde çalışmaları yürüteceksiniz’ dedik. Bunların taahhüdünü de arkadaşlardan yazılı olarak aldık” dedi.

Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekili aday listelerini hazırlarken prensiplerine dikkat etmeyenleri listeye almadıklarını ifade etti.

LİSTELER, GAZETELERE NASIL YANSIDI?

24 Haziran'a doğru seçime ilişkin tartışmalar ve gelişmeler; milletvekili aday listelerinden gazetelere yansıyanlar Ne Var Ne Yok'ta.

Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 22 Mayıs 2018 Salı 24 Haziran'a doğru seçime ilişkin tartışmalar ve gelişmeler; milletvekili aday listelerinden gazetelere yansıyanlar Ne Var Ne Yok'ta.

AGİT'TEN İLK MESAJ

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento için için yapılacak erken seçimleri izlemek üzere Türkiye’nin davet ettiği AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (DKİHB), İhtiyaç Değerlendirme Misyonu ilk temaslarının ardından yayınladığı raporunda seçimlerin izlenmesini isterken, gözlemci sayısının da arttırılmasını önerdi.