HÜDA PAR: Cumhurbaşkanı tercihimizi birkaç gün içinde açıklayacağız

HÜDA PAR, cumhurbaşkanı seçiminde hangi adayı destekleyeceğini birkaç gün içerisinde kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

Hür Dava Partisinin (HÜDA PAR) Genel Başkan Vekili Mehmet Yavuz, cumhurbaşkanı seçiminde hangi adayı destekleyeceğine ilişkin kararı birkaç gün içerisinde kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirildi.

Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, partinin Genel Başkanlığından istifa ederek Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili adaylığını açıklamasının ardından HÜDA PAR Genel İdare Kurulunda (GİK) yapılan seçimde Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mehmet Yavuz, Genel Başkan Vekilliğine getirildi.

PARTİ LOGOSUYLA SEÇİME GİRECEK

HÜDA PAR, 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde ülke genelinde parti logosuyla seçime girecek.

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Yavuz, AA muhabirine, İstanbul 2. bölge 1. sıradan partisinin milletvekili adayı olduğunu ifade etti. Yapıcıoğlu’nun Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili adayı olduğunu aktaran Yavuz, Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda GİK üyesi Aydın Gök'ün de bu görevlerinden istifa ederek, Batman'dan bağımsız milletvekili adayı olarak seçimlere gireceğini söyledi.

KARAR GİK'TE ALINDI

Partinin 81 ilde kendi logosuyla seçimlere gireceğini bildiren Yavuz, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin tutumlarının da GİK'te belirlendiğini söyledi.

Yavuz, "Bu kararı hangi zamanda ilan edeceğimizle alakalı bir belirsizlik var. Bu konudaki kararımızı önümüzdeki birkaç gün içerisinde netleştirip inşallah kamuoyuyla paylaşacağız. Bu açıklamayı da Genel Başkan Vekili sıfatıyla ben sözlü olarak ifade edeceğim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı seçiminde kimi destekleyecekleri yönünde çok soru geldiğini ifade eden Yavuz, "Bizim prensip olarak, parti disiplini açısından, GİK tarafından alınmış bir kararımız var. Bunu ilan etme, kamuoyuyla paylaşma konusunda bir zaman belirlemedik ama kısa bir zaman, birkaç gün içerisinde bunu paylaşacağız" şeklinde konuştu. (Ankara/AA)

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti

HÜDA PAR'dan AKP'ye tepki: Kusura bakma önce sen başlattın

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 23:39

www.evrensel.net