Milletvekili aday listelerinde kadın dağılımı: En çok aday HDP'de

24 Haziran seçimleri milletvekili listelerinde AKP’den 126, CHP’den de 137 kadın aday gösterilirken, HDP ise 230 ismi vekil adayı olarak gösterdi.

24 Haziran seçimleri için siyasi partiler, aday listelerini dün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verdi. Sunulan listelerde 600 milletvekili adayı içerisinde partiler arasında en fazla kadın aday göstereni Halkların Demokratik Partisi (HDP) oldu.



AKP listesinde 126 kadın adaya, CHP listesinde 137 kadın adaya yer verilirken, HDP’nin gösterdiği kadın sayısı 230 oldu. Kadın adayların bazıları, aday gösterildikleri kentlerin ilk sırasında yer aldı.



HDP, yine milletvekillerinin tamamını çıkaracağını düşündüğü Şırnak, Van ve Mardin gibi kentlerde kadın ve erkek aday sayısına eşit dağılım yaptı. HDP, Avukatlar Ebru Günay, Züleyha Gülüm, Döndü Ceren Şimşek, Diren Cevahir Şen'i ilk sıralarda aday gösterdi.

HDP, 7 HAZİRAN’DA 26 KADIN VEKİLLE MECLİS’E GİRDİ

7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP, CHP, AKP ve MHP’nin toplam kadın aday sayısı 510'du. Listesinde en fazla kadın aday bulunan parti, yine HDP olmuştu. 7 Haziran seçimlerine 268 kadın aday ile giren HDP’nin çıkardığı 80 milletvekilinden 26’sı kadındı. Böylece, Meclis’te kadın vekil sayısı 97 olurken oran ilk kez yüzde 18'e ulaşmıştı.



HDP, yenilenen 1 Kasım seçimlerinde de 228 kadın aday sayısıyla yine kadın aday sayının en fazla olduğu parti olmuştu. 26. Dönem’de Meclis'e girebilen kadın sayısı 82'ye ve oran da yüzde 14,9'a gerilemişti. (MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 12:55

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