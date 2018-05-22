Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 22 Mayıs 2018 Salı
24 Haziran'a doğru seçime ilişkin tartışmalar ve gelişmeler; milletvekili aday listelerinden gazetelere yansıyanlar Ne Var Ne Yok'ta.
Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 09:47
24 Haziran'a doğru seçime ilişkin tartışmalar ve gelişmeler, milletvekili aday listelerinden gazetelere yansıyanlar ve ekonomideki gidaşat Ne Var Ne Yok'ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:30'da Evrensel WebTv'de.
22 Mayıs Salı günü, gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (EVRENSEL WEBTV)
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