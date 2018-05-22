Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 18:23
Ankara Kızılay'da HDP standına saldırı
Daha önce Sakarya Caddesi'nde iki kez saldırı girişimine maruz kalan HDP seçim standı, bu kez de Konur Caddesi'nde saldırıya uğradı.
Ankara Kızılay'da kurulan HDP standına bir grup tarafından saldırı oldu.
Daha önce Sakarya Caddesi'nde iki kez saldırı girişimine maruz kalan HDP seçim standı, bu kez Konur Caddesi'nde saldırıya uğradı. Standın az ilerisinde bulunan Yüksel Caddesi'ndeki polisler olaya müdahale etti.
Stantta Demirtaş'ın “Recep Tayyip Erdoğan, seni başkan yaptırmayacağız” sözlerinin ses cihazından yükselmesine karşı saldırganlar “Siz Tayyip'e kurban olun” dediği duyuldu.
Polisin hiçbir saldırganı gözaltına almaması dikkat çekti. (Ankara/EVRENSEL)
Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 18:23
HDP standını korumakla görevli polisten bozkurt işareti
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