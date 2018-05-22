Ankara Kızılay'da HDP standına saldırı

Ankara Kızılay'da kurulan HDP standına bir grup tarafından saldırı oldu.

Daha önce Sakarya Caddesi'nde iki kez saldırı girişimine maruz kalan HDP seçim standı, bu kez Konur Caddesi'nde saldırıya uğradı. Standın az ilerisinde bulunan Yüksel Caddesi'ndeki polisler olaya müdahale etti.

Stantta Demirtaş'ın “Recep Tayyip Erdoğan, seni başkan yaptırmayacağız” sözlerinin ses cihazından yükselmesine karşı saldırganlar “Siz Tayyip'e kurban olun” dediği duyuldu.

Fotoğraf: Evrensel

Polisin hiçbir saldırganı gözaltına almaması dikkat çekti. (Ankara/EVRENSEL)

HDP standını korumakla görevli polisten bozkurt işareti

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 18:23

www.evrensel.net