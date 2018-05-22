AKP'de milletvekili listesinde yer almayan bakanlara ne olacak?

AKP'de milletvekili listesinde yer almayan Mehmet Şimşek, Nihat Zeybekci, Naci Ağbal, Faruk Özlü gibi bakanların kabinede düşünüldüğü belirtiliyor.

AKP'de milletvekili listelerinde en çok tartışılan konulardan biri bakanların pozisyonu oldu. Başkanlık sisteminde bakanların dışarıdan atanacak olması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Milletvekili istifa ettirip bakan yapmayacağı" şeklindeki değerlendirmeleri nedeniyle liste sürprizler içerdi.

Çok sayıda bakanın milletvekili listesinde yer alması iktidara yakın gazetelerde Erdoğan'ın "TBMM'de güçlü bir temsiliyet istediği" olarak yorumlandı. Listede yer almayan bakanlar ise spekülasyonlara yol açtı. Akıllara da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 29 Nisan 2018'de yaptığı "Tüm bakan arkadaşlar aday olacak" açıklaması geldi.

KİMLER VAR KİMLER YOK?

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Sanayi Bakanı Faruk Özlü ve ABD Bakanı Ömer Çelik milletvekili listelerinde yer almazken Başbakan Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Fikri Işık, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu, Abdülhamid Gül, Fatma Betül Sayan Kaya, Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Özhaseki, Mevlüt Çavuşoğlu, Berat Albayrak, Osman Aşkın Bak, Ahmet Eşref Fakıbaba, Bülent Tüfenkci, Lütfü Elvan, Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu, Nurettin Canikli, Veysel Eroğlu, Ahmet Arslan, Ahmet Demircan, İsmet Yılmaz milletvekili adayı yapıldı.

'ÜSTLERİ Mİ ÇİZİLDİ'?

Bazı bakanların milletvekili listesine alınması kabinede yer almayacaklarının göstergesi olduğu için şaşkınlık yarattı. Listede yer almayanlar içinse "Üstleri çizildi" yorumunda bulunanlar oldu. Özellikle seçim kararı alınmadan önce istifa kararı aldığı öne sürülen Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in durumu merak konusu oldu.

ŞİMŞEK'TEN İLK AÇIKLAMA

Şimşek yaptığı ilk açıklamada "Özenle ve dikkatle belirlenmiş listelerde yer alan partimizin 27. dönem milletvekili adaylarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Sürecin zaferle taçlanmasını temenni ediyorum; hayırlı, uğurlu olsun. Durmak yok yola devam..." dedi.

'EKONOMİ EKİBİ KABİNEDE KALACAK'

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan, beşi hariç bakanların tümünü sahaya sürdü. Bu da seçimleri ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor" derken listede yer almayan bakanları şöyle değerlendirdi: "Ekonomi ekibinde ise tercihini kabinede kalmaları yönünde kullanmış. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Sanayi Bakanı Faruk Özlü için milletvekilliği değil, bakanlık tercih edilmiş. Ekonominin dalgalı seyir izlediği bir sırada yerinde bir tercih olmuş. AB Bakanı Ömer Çelik de yine milletvekili listelerinde yer almayan bir isim oldu. Bu da Erdoğan’ın siyasi değil teknik ağırlıklı ve dar bir kabine kuracağı anlamını taşıyor."

'YILDIRIM İÇİN TBMM BAŞKANLIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR'

Listelerin açıklanmasıyla Başbakan Binali Yıldırım’ın, AKP'nin seçimden birinci parti olarak çıkması halinde TBMM Başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın listeye alınmaları ise AKP'nin iktidar olması halinde yeni kabinede olmayacaklarını gösteriyor. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 12:19

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