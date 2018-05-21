AKP'nin 24 Haziran adayları belli oldu, il il aday listesi

AKP'nin 24 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi için aday listesi YSK'ye sunuldu.

AKP'nin, 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırladığı aday listesi YSK'ye sunuldu.

26. dönemde milletvekili olan 167 kişinin yeniden milletvekili adayı gösterildiği listede, 25 yaş altı aday sayısı 57 olurken 8 engelli milletvekili adayı da listelerde yer aldı.

126 kadın milletvekili adayının yer aldığı listede en genç milletvekili adayı Kocaeli'den 11'inci sırada aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

AKP'NİN ADAY LİSTESİNDE ÖNE ÇIKAN İSİMLER:

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfü Tolga Ağar'a milletvekili aday listesinde Elazığ 3. sırada yer verildi.

Listede, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç da İstanbul 3. Bölge 11. sıradan milletvekili adayı olarak yer aldı.

Yakın zamanda spor kariyerini sonlandırdığını açıklayan motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, Sakarya 3. sıradan, eski milli futbolcu Fehmi Alpay Özalan İzmir 2. Bölge 2. sıradan, eski milli güreşçi Selçuk Çebi ise Trabzon 6. sıradan aday gösterildi.

Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Gülay Samancı Konya 7. sıradan, Alev Dedegil İstanbul 3. Bölge 15. sıradan, Özlem Zengin Tokat 3. sıradan, Gülşen Orhan Van 5. sıradan aday olarak yer aldı.

BBP'DEN 18 İSİM AKP LİSTESİNDEN ADAY OLDU

AKP'nin milletvekili aday listesinde BBP'li 18 isim de bulunuyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara 2. bölge 1. sıradan, BBP Genel Başkan Yardımcıları Remzi Çayır Diyarbakır 7. sıradan, Ahmet Yelis Bursa 2. bölge 7. sıradan, Yaşar Sayan Sivas 5. sıradan, Ali Keser 6. sıradan ve Ahmet Gürhan İzmir 1. bölge 8. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeleri Ahmet Namık Akdoğan Eskişehir 5. sıradan, Mustafa Arabul İstanbul 2. bölge 20. sıradan, Osman Tüfekçi Kocaeli 10. sıradan ve BBP Kurucular Kurulu Üyesi Mustafa Semerci Denizli 6. sıradan milletvekili adayı olarak listelerde yer buldu.

BBP İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican İstanbul 1. bölge 23. sıradan, BBP Gaziantep İl Başkanı İhsan Kaya Gaziantep 11. sıradan, BBP Kayseri İl Başkanı Ali Saraçoğlu Kayseri 8. sıradan, BBP Konya İl Başkanı Osman Seçgin 14. sıradan, BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz İzmir 2. bölge 8. sıradan aday gösterildi.

Ayrıca, AKP'nin YSK'ye iletilen aday listesinde, eski Alperen Ocakları genel başkanları Tuna Koç Ankara 3. bölge 7. sıradan, Ahmet Tarık Sarı Aydın 6. sıradan ve Oya Eren ise İstanbul 3. bölge 25. sıradan aday oldu.

İşte AKP'nin milletvekili adaylarının tam listesi:

Adana

Jülide Sarıeroğlu

Tamer Dağlı

Mehmet Şükrü Erdinç

Ahmet Zenbilci

Abdullah Doğru

Sevil Can

Muhammed Aksoy

Samir Altunkaynak

Ramazan Çırak

Erol Kahraman

Reşan Arlıer

Necip Fazıl Cengil

Mehmet Gazioğlu

Muhammed Zeki Aç

Zekeriye Yıldızoğlu

Adıyaman

Ahmet Aydın

İbrahim Halil Fırat

Muhammed Fatih Toprak

Yakup Taş

Abdulaziz Aslan

Afyonkarahisar

Veysel Eroğlu

Ali Özkaya

İbrahim Yurdunuseven

Rasime Kıpırtı Fedakar

Mehmet Zeybek

İbrahim Ünlüer

Ağrı

Ekrem Çelebi

Abbas Aydın

Dilan Özmen Özgün

Erhan Tenekeci

Aksaray

İlknur İnceöz

Cengiz Aydoğdu

Mustafa Serdengeçti

Muhammed Aktaş

Amasya

Mustafa Levent Karahocagil

Hasan Çilez

Abdulkerim Buğra Şimşek

Ankara Birinci Bölge

Yıldırım Tuğrul Türkeş

Fatih Şahin

Yalçın Akdoğan

Ali İhsan Arslan

Murat Yıldırım

Fatma Öncü

Fahri Usta

Gökçer Doğan

Fevzi Aydın

Büşra Soylu

Muammer Cemaloğlu

Elif Rabia Toptancı

Adil Can Yıldırım

Ankara İkinci Bölge

Mustafa Destici

Lütfiye Selva Çam

Emrullah İşler

Orhan Yegin

Arife Polat Düzgün

Zeynep Yıldız

Ahmet Fethan Baykoç

Enes Şişman

Müzehher Belma Erdoğan

İbrahim Enes Duruay

Onur Alp Başayar

Ankara Üçüncü Bölge

Mehmet Naci Bostancı

Asuman Erdoğan

Nevzat Ceylan

Barış Aydın

Hacı Turan

Meryem Göka

Tuna Koç

Kurtcan Çelebi

Serhat Bayar

Dilara Tabak

Mehmet Gündoğdu

Mücahit Efe

Antalya

Mevlüt Çavuşoğlu

Mustafa Köse

Sena Nur Çelik

İbrahim Aydın

Atay Uslu

Kemal Çelik

Gülçin Özboz

Seyit Emre Göyük

Ercan Mekteplioğlu

Mustafa Erkan

Hasan Hüseyin Cengiz

Esma Balaban Karacan

Hasan Demir

Ömer Akbaş

Canbey Çetin

Hasan Kerem Ünsal

Ardahan

Orhan Atalay

Halil İbrahim Dursunoğlu

Artvin

Ertunç Erkan Balta

Muzaffer Çorbacı

Aydın

Mustafa Savaş

Bekir Kuvvet Erim

Metin Yavuz

Rıza Posacı

Ersin Esenlik

Ahmet Tarık Sarı

Seda Kanat

Yasemi Sarıçiçek

Balıkesir

Adil Çelik

Belgin Uygur

Yavuz Subaşı

Mustafa Canbey

Pakize Mutlu Aydemir

Ömer Alan

Osman Bıldır

Zeynep Deniz

Encan Aydoğdu

Bartın

Yılmaz Tunç

Yaşar Arslan

Batman

Ziver Özdemir

Murat Güneştekin

Mehmet Şat

Murat Çiçek

Ayla Işık

Bayburt

Fetani Battal

Bilecik

Selim Yağcı

Halil Eldemir

Bingöl

Cevdet Yılmaz

Feyzi Berdibek

Zeki Korkutata

Bitlis

Cemal Taşar

Vahit Kiler

Fevzi Taşdemir

Bolu

Arzu Aydın

Fehmi Küpçü

Metin Vural

Burdur

Bayram Özçelik

Yasin Uğur

Emine Aktaş

Bursa Birinci Bölge

Hakan Çavuşoğlu

Mustafa Esgin

Refik Özen

Emine Yavuz Gözgeç

Ahmet Kılıç

Gülten Kapıcıoğlu

Sadettin Cangül

Arif Çelenk

Muhammed Erdoğan

Arif Bekir Dangaç

Bursa İkinci Bölge

Efkan Ala

Osman Mesten

Vildan Yılmaz Gürel

Zafer Işık

Muhammet Müfit Aydın

Atilla Ödünç

Ahmet Yelis

Selda Meriç

Burcu Yaran

İsmail Özkan

Çanakkale

Bülent Turan

Jülide İskenderoğlu

Furkan Sezer

Fırat Akgün

Çankırı

Muhammet Emin Akbaşoğlu

Salim Çivitcioğlu

Çorum

Ahmet Sami Ceylan

Oğuzhan Kaya

Erol Kavuncu

Serap Yıldırım

Denizli

Cahit Özkan

Şahin Tin

Ahmet Yıldız

Nilgün Ök

Hasan Oymak

Mustafa Semerci

Dilek Çevik

Adem Kayar

Diyarbakır

Mehmet Mehdi Eker

Ebubekir Bal

Oya Eronat

Mehmet Emin Yılmaz

Erdal Atik

Çiğdem Akyıl Akaylar

Remzi Çayır

Fehmi Kardeşoğlu

“Muhammed Ahmet Mahsum

Melikoğlu”

Emre Yazıcıoğlu

Nezihe Kent

Mustafa Güleken

Düzce

Fahri Çakır

Ayşe Keşir

Numan Çabuk

Edirne

Fatma Aksal

İlyas Akmeşe

Erdem Güyümgüler

Burak Cambaz

Elazığ

Metin Bulut

Sermin Balık

Zülfü Tolga Ağar

Zülfü Demirbağ

Şahin Şerifoğulları

Erzincan

Süleyman Karaman

Burhan Çakır

Erzurum

Recep Akdağ

Zehra Taşkesenlioğlu

Selami Altınok

İbrahim Aydemir

Zafer Tarikdaroğlu

Fazilet Dağcı Çığlık

Eskişehir

Nabi Avcı

Harun Karacan

Emine Nur Günay

Mustafa Dündar Ünlü

Ahmet Namık Akdoğan

Nurettin Kaba

Serhat Tunç

Gaziantep

Abdulhamit Gül

Ahmet Uzer

Mehmet Erdoğan

Abdullah Nejat Koçer

Derya Bakbak

Ali Şahin

Müslüm Yüksel

Mehmet Sait Kirazoğlu

Yaşar Atılgan

Serpil Kavrak

İhsan Kaya

Hatice Merve Tatar

Muhammed Melaz Aktoğ

Mahmut Burak Kızılelma

Giresun

Cemal Öztürk

Kadir Aydın

Sabri Öztürk

Serdar Demirkan

Gümüşhane

Hacı Osman Akgül

Cihan Pektaş

Hakkari

Husret Dinç

Abdulmecit Tarhan

Nurettin Fırat

Hatay

Hacı Bayram Türkoğlu

Hüseyin Yayman

Abdulkadir Özel

Hüseyin Şanverdi

Sabahat Özgürsoy Çelik

Abdülkerim Güven

Kudret Artan

Mehmet Fettah Çiftçi

Cemile Tuna

Ecrin Nazlı İnan

Osman Uzan

Iğdır

Ahmet Tutulmaz

Hasan Güneş

Isparta

Süreyya Sadi Bilgiç

Recep Özel

Mehmet Uğur Gökgöz

Ayşe Nur Akbay

İstanbul Birinci Bölge

Berat Albayrak

Nurettin Canikli

Mustafa Ataş

Erol Kaya

Vedat Demiröz

Ravza Kavakcı Kan

Osman Boyraz

İsmet Uçma

Mihrimah Belma Satır

Ahmet Berat Çonkar

Hulusi Şentürk

Müşerref Pervin Tuba Durgut

Eyüp Özsoy

Serkan Bayram

Fatih Süleyman Denizolgun

Şeyma Döğücü

Azmi Ekinci

Hurşit Yıldırım

Ali Sevinç

Tuğba Ercan

Sabri Balaman

Esma Ersin

Mustafa Mican

Ahmet Özdinç

İbrahim İlci

Semanur Koçal

Ramazan Özkürkçü

Fidan Erdoğan Avşar

Feyzullah Tuna

Fuat Kinsiz

Ahmet Ayhan Kayaoğlu

Sinem Demir

Muhammet Ali Kumru

Levent Coşkun Erkekoğlu

Oktay Tan

İstanbul İkinci Bölge

Süleyman Soylu

Fatma Betül Sayan Kaya

Volkan Bozkır

Abdullah Güler

Hasan Turan

Serap Yaşar

Aziz Babuşcu

Şirin Ünal

Canan Kalsın

Ahmet Hamdi Çamlı

Markar Eseyan

Mustafa Demir

İffet Polat

İbrahim Yasin Kırıcı

Salih Çakır

Ayşe Böhürler

Suna Tarhan

Ahmet Hamdi Görk

Hacı Mehmet Baykurt

Mustafa Arabul

Beyza Sındıraç

Serkan Haser

Ahmet Yıldız

Emine Çakır

Hamza Kulaksız

Sevde Sena Dağlı

Enes Kaşkaş

Halil Poyraz

İstanbul Üçüncü Bölge

Numan Kurtulmuş

Mehmet Muş

Akif Çağatay Kılıç

Mehmet Doğan Kubat

Tülay Kaynarca

Halis Dalkılıç

Emine Sare Aydın Yılmaz

Nevzat Şatıroğlu

Zafer Sırakaya

Rümeysa Kadak

Ahmet Mücahit Arınç

Mustafa Yeneroğlu

Erkan Kandemir

Şamil Ayrım

Alev Dedegil

Yıldız Seferinoğlu

Zülfiye Füsun Kümet

Mürteza Zengin

Ayhan Oğan

Haşim Taşkıran

Ruken Kilerci

Rasim Erdoğmuş

Hatice Bozdağ

Mehmet Umur

Oya Eren

Bülent Durgun

Zehra Ercan

Ali Çezik

Hasene Çapar

Sedat Sayımoğlu

Cahit Keskin

Sinan Karşıyaka

Hayriye Kuzu

Mehmet Emin Aşıkkutlu

Münir Eren

İzmir Birinci Bölge

Binali Yıldırım

Mahmut Atilla Kaya

Ceyda Bölünmez Çankırı

Cemal Bekle

Bilal Doğan

Emre Cemil Ayvalı

Temel Yıldırım

Ahmet Gürhan

Gözde Keskin

Fatih Reha Yavuzer Kam

Koray Battal

Muhabbet Güneri

Ahmet Uğur Baran

Halil Cüneyt Açıl

İzmir İkinci Bölge

Hamza Dağ

Fehmi Alpay Özalan

Necip Nasır

Yaşar Kırkpınar

Melek Eroğlu

Necip Fazıl Kurt

Adil Yüksel

Erdem Öksüz

Gerçek Tekin

Musa Çevik

Saliha Bozkurt

Ahmet Numan Arıcı

Fatma Nur Gündüzpolat

Ender Doğan

Kahramanmaraş

Mahir Ünal

Ahmet Özdemir

Celalettin Güvenç

İmran Kılıç

Mehmet Cihat Sezal

Habibe Öçal

Türk İslam Karakoç

Mehmet İlker Çitil

Karabük

Cumhur Ünal

Niyazi Güneş

Tuğba Yeğin

Karaman

Recep Şeker

Selman Oğuzhan Eser

Hüseyin Mutlu

Kars

Ahmet Arslan

Yunus Kılıç

Abdulfetah Çetinkaya

Kastamonu

Hakkı Köylü

Metin Çelik

Murat Demir

Kayseri

Mehmet Özhaseki

Mustafa Elitaş

Taner Yıldız

İsmail Emrah Karayel

İsmail Tamer

Hülya Nergis

Sami Dedeoğlu

Ali Saraçoğlu

Tuğba Yörük Öztürk

Ali Ekşi

Kırıkkale

Ramazan Can

Bayram Salim Bozdemir

Mustafa Arslan

Kırklareli

Selahattin Minsolmaz

Volkan Göç

Kadriye Tokat

Kırşehir

Mustafa Kendirli

Necmettin Erkan

Kilis

Mustafa Hilmi Dülger

Ahmet Salih Dal

Kocaeli

Fikri Işık

İlyas Şeker

Radiye Sezer Katırcıoğlu

Mehmet Akif Yılmaz

Sami Çakır

Cemil Yaman

Emine Zeybek

Hakan Höbek

Ufuk Ekinci

Osman Tüfekçi

Elifnur Bayram

Enver Zengin

Hayrettin Deniz

Konya

Ahmet Sorgun

Tahir Akyürek

Orhan Erdem

Leyla Şahin Usta

Ziya Altunyaldız

Hacı Ahmet Özdemir

Gülay Samancı

Abdullah Ağralı

Selman Özboyacı

Halil Etyemez

Ali Sürücü

Mehmet Akif Yılmaz

Zerrin Özel

Osman Seçgin

Muhammed Zeren

Kütahya

Ahmet Tan

İshak Gazel

Ceyda Çetin Erenler

Mustafa Özbey

Mehmet Kaymaz

Malatya

Bülent Tüfenkci

Öznur Çalık

Ahmet Çakır

Hakan Kahtalı

Selahattin Barış Palandöken

Vahit Atalan

Manisa

Murat Baybatur

Uğur Aydemir

İsmail Bilen

Semra Kaplan Kıvırcık

Mehmet Ali Özkan

Güzide İçen Kasap

Ozan Erdem

Mehmet Sencer Türkmen

Samed Zenginoğlu

Serkan Eren

Mardin

Şehmuz Dinçer

Cengiz Demirkaya

Veysi Şahin

Ahmet Munip Yıldızoğlu

İbrahim Kösen

Ahmet Kaya

Mersin

Lütfi Elvan

Ali Cumhur Taşkın

Zeynep Gül Yılmaz

Hacı Özkan

Bilal Özkan

Ali Keser

Zeynep Şemsi Aysalar

Orhan Kemal Yüksel

Güllü Can

Mehmet Sait Kayan

M. Naci Durmaz

Rabia Nur Şenlik

Muhammed Emin Erden

Muğla

Mehmet Yavuz Demir

Yelda Erol Gökcan

Muhittin Kayabaş

Hüseyin Zafer Alkaya

Eylem Tan

Kadir Dağlı

Arif Sert

Muş

Mehmet Emin Şimşek

Abdulselam Er

Abdulmecit Cantepe

Figen Ergül

Nevşehir

Mustafa Açıkgöz

Yücel Menekşe

Emre Çalışkan

Niğde

Yavuz Ergun

Selim Gültekin

Sedat Çağlar

Ordu

Şenel Yediyıldız

Ergün Taşcı

Metin Gündoğdu

Hamide Aydemir Demir

Sait İnan

Yavuz Selim Kıran

Osmaniye

Mücahit Durmuşoğlu

İsmail Kaya

Asena Alaca

Yusuf Mingan

Rize

Hayati Yazıcı

Osman Aşkın Bak

Muhammed Avcı

Sakarya

Ali İhsan Yavuz

Recep Uncuoğlu

Kenan Sofuoğlu

Çiğdem Erdoğan Atabek

Ali İnci

Ekrem Yüce

Lütfi Bayraktar

Samsun

Ahmet Demircan

Yusuf Ziya Yılmaz

Çiğdem Karaaslan

Fuat Köktaş

Orhan Kırcalı

Bekir Keleş

Elif Coşkun Bilgin

Caner Göktepe

Muhammet Yasir Okudan

Siirt

Osman Ören

Sadettin Sabaz

Lokman Özcan

Sinop

Nazım Maviş

Ayhan Ergün

Sivas

İsmet Yılmaz

Mehmet Habib Soluk

Semiha Ekinci

Rüstem Yüce

Yaşar Sayan

Şanlıurfa

Ahmet Eşref Fakıbaba

Mehmet Kasım Gülpınar

Halil Özcan

Zemzem Gülender Açanal

Mehmet Ali Cevheri

İbrahim Halil Yıldız

Halil Özşavlı

Ahmet Akay

Mehmet Fatih Aksoy

Güler Kama İzol

İbrahim Toru

Sedat Ertürk

İsmail Tosun

İbrahim Ayhan

Şırnak

Rizgin Birlik

Hatice Atan

Mehmet Emin Dindar

Mahmut Ökten

Tekirdağ

Mustafa Şentop

Mustafa Yel

Çiğdem Koncagül

Mestan Özcan

Kerim Atalay

Abdullah Öğe

Cem Karaca

Tokat

Yusuf Beyazıt

Mustafa Arslan

Özlem Zengin

Fatih Akgün

Adem Dizer

Trabzon

Muhammet Balta

Adnan Günnar

Bahar Ayvazoğlu

Salih Cora

Vehbi Koç

Selçuk Çebi

Tunceli

Hakan Özer

Nazif Yıldırım

Uşak

Mehmet Altay

İsmail Güneş

Mert Şişman

Van

Osman Nuri Gülaçar

İrfan Kartal

Abdulahat Arvas

Ebubekir Kaçmaz

Gülşen Orhan

Yılmaz Kılıç

Bilal Emre Yörük

Malik Özbey

Yalova

Ahmet Büyükgümüş

Meliha Akyol

Hasan Özçelik

Yozgat

Bekir Bozdağ

Yusuf Başer

Sibel Yıldırım

İskender Minar

Zonguldak

Polat Türkmen

Ahmet Çolakoğlu

Hamdi Uçar

Züleyha Arıman

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Seçim Günlüğü (21 Mayıs 2018) - Milletvekili listeleri YSK'ye sunuldu

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 09:07

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