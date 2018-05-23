Eren Erdem: MİT TIR'ları tutanaklarını Bülent Tezcan'dan temin ettim

CHP'li Eren Erdem, Zaman gazetesine gitme talimatını Kemal Kılıçdaroğlu'dan, MİT TIR'ları tutanaklarını da Bülent Tezcan'dan aldığını söyledi.

CHP'nin İstanbul Milletvekili Erdem, canlı yayınlanan Artı TV Gece Editörü programında "Hakkımda FETÖ'ye üye olmamakla birlikte FETÖ'ye yardım etmek şeklinde bir soruşturma açmışlar. Bunu da MİT TIR'ları tutanaklarının bende olması, bununla ilgili attığım tweetler ve Zaman gazetesinin önüne gitmem nedenlerine bağlamılşar. Zaman gazetesine Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün Enis Bey'e vermiş olduğu talimatla gittik. MİT TIR'ları tutanaklarını da Sayın Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan'dan temin ederek o tweetler attım. Devlet bunları bilmiyor mu? Biliyor. Devlet ne diye bizi FETÖ'ye bağlamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ'ye yardım", "gizli tanığı ifşa" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçları kapsamında hazırlanan iddianamede 22 yıla kadar hapsi istenen CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, önemli açıklamalarda bulundu.

Belgeleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan aldığını söyleyen Eren Erdem, Artı TV'de bağlandığı canlı yayında "MİT TIR'ları tutanaklarını Sayın Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan'dan temin ederek o tweetler attım" ifadelerini kullandı.

Erdem ayrıca milletvekilliği adaylık listesine de Tezcan'ın karşı çıkmasından dolayı giremediğini söyledi.

Zaman gazetesine gidişi hakkında da açıklama yapan Erdem "Ben CHP medya komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye kafama göre gitmem. Zaman gazetesine de Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün Enis Bey'e vermiş olduğu talimatla gittik" dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 01:50

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