Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekili aday listelerini hazırlarken prensiplerine dikkat etmeyenleri listeye almadıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, milletvekili aday listesini oluştururken hassas davrandıklarını söyleyerek, “ ‘Haftanın üç günü Ankara’dasınız. Üç günü dışında, seçim bölgelerinizde ofislerde çalışmaları yürüteceksiniz’ dedik. Bunların taahhüdünü de arkadaşlardan yazılı olarak aldık” dedi.

Hürriyet’ten Hande Fırat’ın aktardığına göre; Bosna ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı şunları söyledi:

‘DEVAMSIZLARI LİSTEYE KOYMADIK’

“Ehliyet, liyakat önemli. Parlamento’daki prensiplerimize dikkat etmemiş, devamda hassasiyet göstermemiş arkadaşlarımızı listelere koymadık, koymuyoruz. Bir de bu sefer bir hassasiyet daha gösterdik. Aday adayı arkadaşlardan yazılı bir taahhüt aldık. ‘Haftanın üç günü Ankara’dasınız. Üç günü dışında, hepinizin seçim bölgenizde ofisleriniz olacak. O ofislerde çalışmaları yürüteceksiniz. Oralardaki çalışmalarınızı da her hafta rapor edeceksiniz’ dedik. Bunların taahhüdünü de arkadaşlardan yazılı olarak aldık.

İNCE’NİN FETÖ İDDİASINA YANIT: ABD’LİLER İNCE’Yİ NİYE ARASIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muharrem İnce’nin Amerikalı yetkililerin kendisini arayarak, "Türkiye Cumhuriyeti Fethullah Gülen usulüne uygun bir şekilde bizden istemedi” sözlerine de yanıt verdi: Amerikalılar Sayın İnce’yi niye arasınlar? İade konusunun muhatabı ya da yetkilisi olmayan birini ne diye arasınlar? Hukuk denen bir şey var. Kaldı ki biz onun iddialarının aksine FETÖ ile ilgili bir meselede hiçbir zaman ‘120 koli’ diye ifade kullanmadık. Biz ‘85 koli’ dedik. Yok efendim neymiş, hepsi gazete kupürüymüş! Peki o zaman o kişinin parlamentoda kürsüden salladığı o gazete kupürlerine ne demeli? Dara düştüklerinde yaptıkları tek iş Meclis kürsüsünden gazete kupürü sallamak. Kaldı ki Adalet Bakanlığımızın ABD’ye gönderdiği koliler, FETÖ’yle ilgili bugüne kadar açılan davalar ve iddianamelerden, onların belgelerinden oluşuyor. Dolayısıyla söyledikleri doğru değil. Yalan bunların ruhuna işlemiş. Bu konuda dürüst isen, samimi isen yapacağın iş nedir; Adalet Bakanlığı’na müracaat edersin, ‘Bakın siz böyle böyle diyorsunuz ama bize de böyle bir şey geldi’ dersin. Konuyla ilgili Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ çok sert bir basın açıklaması yaptı. Fakat bunların hiç umurlarında değil. Yaptıkları iş, ya tutarsa ya vatandaş inanırsa mantığıyla yalan söylemekten ibaret.” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 10:15

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