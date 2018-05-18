Demirtaş: Seçmen özgürlüklere dair heyecan yaratan bir fikir duymadı

Bianet'e konuşan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ‘Hiçbir aday özgürlükleri merkeze alan bir gelecek vizyonu koyamadı’ dedi.

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı adaylarının konuşmaları ve programlarında özgürlüklere dair heyecan yaratan bir proje ortaya koyamadığını söyledi. Demirtaş “Özgürlüklere dair umut ve heyecan yaratan bir tek önemli fikir ya da proje duyamadı seçmen. Çünkü o heyecanı yaratacak aday HDP’nin adayıdır, ama o da henüz seçmenin karşısına çıkıp bunu anlatamadı” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden Bianet’ten Tansu Pişkin’in sorularını yanıtladı.

İçeride olmanın dezavantajlarını biliyor ve tahmin ediyoruz. Peki, avantajları var mı?

Cezaevinde olmanın hele hele seçim döneminde Cumhurbaşkanı adayı olarak dört duvar arasında olmanın tek bir avantajı bile yoktur. Şu anda diğer adaylarla kıyaslandığında, en dezavantajlı konumda olan benim. Bu durumun normalleştirilmeye çalışılması seçmenlerimize büyük haksızlık olur.

Cumhurbaşkanlığı yarışında rakipleriniz il il, kapı kapı gezip kitlelere sesleniyor. İçeride olduğunuz için siz konuşma şansına sahip değilsiniz. Takip edebildiğiniz kadarıyla rakipleriniz hangi konuları eksik bırakıyor?

Elbette bütün adayların söylemlerini yakından takip ediyorum. Şu ana kadar hiçbir aday özgürlükleri merkeze alan bir gelecek vizyonu ortaya koyamadı. Hiçbirinin böyle bir kapasitesi de mantalitesi de yok. Özgürlüklere dair umut ve heyecan yaratan bir tek önemli fikir ya da proje duyamadı seçmen. Çünkü o heyecanı yaratacak aday HDP’nin adayıdır, ama o da henüz seçmenin karşısına çıkıp bunu anlatamadı.

Kazandığınızda ilk icraatınız ne olacak?

Bütün siyasi parti başkanlarının bir masa etrafında toplantıya davet edip yeni dönemde demokrasiye geçiş konusunda ortak bir program ve yol haritası oluşturulması için konsensüs arayacağım.

'ALBÜMÜM ÇIKTIĞINDA ERDOĞAN BENİ GİZLİ GİZLİ DİNLEYECEKTİR, BUNDAN ŞÜPHEM YOK'

Erdoğan sizin için “popstar” demişti. Yeni bir albüm çalışmanız var mı?

Kendisi beni küçümsemek için bu şekilde bir ifade kullanmıştı. Ama ben müziği çok seviyor, müziğe ilgi duyuyorum. Bu, küçümsenecek bir durum değil. Burada besteler de yapıyorum. Bir gün kendi albümümü de yapmak isterim. “Star” olmak değil hedefim, ancak beni bu konuda küçümseyenleri de utandıracak kadar iyi bir performans ortaya koyabileceğime inanıyorum. Albümüm çıktığında, kendisi de beni gizli gizli dinleyecektir, bundan şüphem yok.

AHMET HAKAN'A YANIT

Ahmet Hakan sizin için “cezaevini bir mağduriyete, mağduriyeti de oya çevireceği kesin” dedi. Siyasete atılmak isteyen genç politikacılara oylarını arttırmak için kendilerini hapse attırmayı tavsiye eder misiniz?

Ben burada mağdur falan değilim. Özgürlük mücadelesinin temsilcilerinden biri olarak düşüncelerim ve siyasi durumum nedeniyle rehin alınmış bir direnişçiyim. Cezaevine girmek benim tercihim değildi ama buraya atılınca da dik durarak duruşumu koruduğuma inanıyorum. Toplum, cezaevine her gireni mağdur olarak görüp onu sahiplenmiyor. Beni sahipleniyorsa mağdur değil mağrur duruşumdan dolayıdır. Kimseye de, Ahmet Hakan’ın gazına gelip kendini hapse attırmasını tavsiye etmem. (HABER MERKEZİ)

RÖPORTAJIN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN…

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 14:24

www.evrensel.net