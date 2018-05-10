Muharrem İnce: Erdoğan da Türkiye'nin yeni düzeninden mutlu olacak

Trabzon'da havaalanında karşılanan İnce, burada vatandaşlara seslendi: Hiçbir kimseyi ayırmayacağız.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, özel uçakla geldiği Trabzon Havalimanı'nda kendisini karşılayan partililere seslendi. İnce "Hiçbir kimseyi ayırmayacağız. Türkiye’de hukukun üstünlüğü, evrensel kurallar, bağımsız mahkemeler; bunları kuracağız. AK Parti'li kardeşlerimiz de bu hukuka sığınacak, adalete sığınacak. Onlar da bizim kardeşimiz, fark etmez. Sayın Erdoğan da mutlu olacak bu Türkiye'nin yeni düzeninden. O da emekli bir Cumhurbaşkanı olarak mutlu olacak" dedi.



CHP Cumhurbaşkanı Adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, bugün saat 19.00'da özel uçakla Trabzon’a geldi. İnce, Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda partili ve vatandaş tarafından '1919’da Mustafa Kemal Atatürk’e kalp gücü veren Trabzonlular 2018'de seninle birlikte’ şeklinde yazılı pankart ile karşılandı. Havalimanı çıkışında da yoğun ilgiyle karşılaşan İnce, burada bir konuşma yaparak partililere seslendi.

'HİÇBİR KİMSEYİ AYIRMAYACAĞIZ'

Ülkeye huzur getireceklerini belirten İnce, "Türkiye'nin Edirne'den Hakkari'ye, Trabzon'dan Antalya'ya dört bir tarafını saracağız. Bu ülkeyi normalleştireceğiz, bu ülkeyi barıştıracağız, bu ülkeye huzur getireceğiz. Huzur olacak inşallah. Bir Suriyeli diyor ki, internette çok gezen bir video: 'Suriye'de Kürtler Arapları beğenmezdi, Araplar Kürtleri beğenmezdi, Sünniler Alevileri beğenmezdi, Aleviler Sünnileri beğenmezdi. Herkes birbirine çamur atardı. İyi geçinemezdik. Sonunda diyor bir baktık ki Gaziantep çöplüğünde buluştuk. Biz başka bir ülkenin çöplüğünde buluşmak istemiyoruz'. 81 milyon barışacağız. Sayın Karamollaoğlu’ndan randevu istedim, gittim görüştüm, başarılar diledim. Sayın Akşener ile görüştüm başarılar diledim. Sayın Demirtaş'a gittim görüştüm, başarılar diledim. Sayın Erdoğan ile görüştüm, başarılar diledim. Sayın Perinçek daha imzasını toplamamıştı Ankara'ya döndüğümde ona da başarılar dileyeceğim. Hiçbir kimseyi ayırmayacağız. Türkiye’de hukukun üstünlüğü, evrensel kurallar, bağımsız mahkemeler; bunları kuracağız. AK Parti'li kardeşlerimiz de bu hukuka sığınacak, adalete sığınacak. Onlar da bizim kardeşimiz, fark etmez. Sayın Erdoğan da mutlu olacak bu Türkiye'nin yeni düzeninden. O da emekli bir Cumhurbaşkanı olarak mutlu olacak. Gönül rahatlığıyla huzur içinde gelecek Rize'ye, evinde dinlenecek. O da dinlenecek. AK Parti'li vatandaşlarım da bundan hoşlanacak, onların da hoşuna gidecek" dedi.

'EKONOMİMİZ CANLANACAK'

Türkiye'de ekonomiyi canlandıracaklarını kaydeden İnce şöyle konuştu:



"Herkesi kucaklayan önce içerde birlik olacak. 81 milyon aynı yöne bakacak. Bunu yaptığımızda Fransa bizim kutsal kitabımıza hakaret edemeyecek. O zaman biz bir olduk mu, iri olduk mu, diri olduk mu güçlü bir Türkiye Fransa'ya haddini bildirecek. Bunu başarabiliriz. Bunu 1919'da Mustafa Kemal Atatürk nasıl başardı ise biz de başarabiliriz. Ne diyordu Gazi: ‘Ordu yoksa kurulur, para yoksa bulunur, silah yoksa alınır' Aynı şekilde biz bu Cumhuriyeti yeniden temellerine oturtacağız. Başı dik, onurlu bir dış politika ile. Güvenli yurttaşlar, can güvenliği olan, mal güvenliği olan. Mahkemeleri bağımsız olan Türkiye'de hukuka yargıya dış dünya inandığı zaman yabancı yatırımcı gelecek. Ekonomimiz canlanacak. '3 b kuralı' diyorum. Birincisi barışacağız. 81 milyon barışacak. İkincisi büyüyeceğiz; ekonomimiz büyüyecek. Üçüncüsü bölüşeceğiz; Adil paylaşacağız, bölüşeceğiz. Gelir adaletsizliğinin böyle olduğu bir ülkede barış olmaz. Milyonlarına milyonlar katanlar var, ekmeğe muhtaç olanlar var. Herkesin bir evi, her evin bir maaşı olacak. Bunu yapacağız." (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 21:56

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