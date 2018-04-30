Bursa 1 Mayıs'a hazır: Baskılara karşı kol kola yürüyeceğiz

Bursa’da 1 Mayıs Tertip Komitesi basın açıklaması ve bildiri dağıtımlarıyla tüm Bursalıları 1 Mayıs’ta kendi talepleriyle alanlarda olmaya çağırdı.

Uğur ÖKDEMİR

Bursa

Bursa’da 1 Mayıs Türk İş’e bağlı TÜMTİS, Kristal-İş ve Yol-İş ile DİSK’e bağlı Genel-İş ve Gıda-İş’in katılımıyla gerçekleşecek. 1 Mayıs Salı günü kent meydanında toplanacak işçi ve emekçiler stadyuma yürüyecek. Bursa’da 1 Mayıs Tertip Komitesi basın açıklaması ve bildiri dağıtımlarıyla tüm Bursalıları 1 Mayıs’ta kendi talepleriyle alanlarda olmaya çağırdı.

İşçilerin temel hakları olan 8 saat çalışma, sendikaya üye olma, toplu iş sözleşmesi ve grevin ortadan kalktığını belirten TÜMTİS Bursa Şube Başkanı Özdemir Aslan, “Her şey işverenin iki dudağı arasında. Yaşam hakkı anayasada güvence altında ama işçilerin yaşam hakkı tedbirsizlik ve dikkatsizlik yüzünden iş cinayetlerine dönmüş. Yani 1898 yıllarına dönüş durumundayız. Onun için bu 1 Mayıs çok önemli. Emek barış ve özgürlük için herkesi 1 Mayıs’ta yan yana olmaya bekliyoruz” dedi.

2018 1 Mayıs’ının OHAL koşullarında tek adamın diktatörlüğü ve başkanlık seçimlerinin gündemde olduğu koşullarda kutlanacağını dile getiren DİSK/Gıda-İş Bursa Temsilcisi Nuri Aysever, “Bu 1 Mayıs belki de en önemli 1 Mayıs olarak ele alınmalı. Çünkü dış politikada savaş çığırtkanlığı, içeride tek adama muhalif olan bütün güçlerin susturulmaya çalışıldığı, hukuk, adalet kavramlarının ayaklar altına alındığı bir süreç. İşçilerin emekçilerin hayatı, yüksek enflasyonla zamlarla her geçen gün biraz daha yaşanmaz hale getiriliyor. En önemlisi hak talebinde bulunan işçinin grevi OHAL gerekçe gösterilerek yasaklanıyor. Yaşanan bu ağır koşullara rağmen 1 Mayıs bir çıkış yolu olarak ele alınmak zorundadır. Özellikle bizim iş kolumuzda, yani gıda sektöründe iş hukukunun uygulanmadığı, 10 hatta 12 saati bulan çalışma saatleri, performansa dayalı ücret uygulamaları, kadın işçilere uygulanan mobbing, keyfi ücret kesintileri sık yaşanıyor. Sendikal örgütlülüğün en alt düzeydeki iş kollarından biri. Biz Gıda-İş Sendikası olarak bu ağır koşullara rağmen gıda sektöründe örgütlenme faaliyetlerimizi bütün olanaklarımızı seferber ederek sürdürmeye çalışıyoruz. 2018 1 Mayıs’ı bizim hamle yapacağımız bir 1 Mayıs olacak. Bütün işçileri haklarına sahip çıkmaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz” dedi.

MÜCADELEMİZİ BÜYÜTMEK İÇİN

1 Mayıs’ın bir bayram havasında tüm çalışanların, emekçilerin halkın sorunlarını dile getirdiği bir kutlama olması için çaba sarf ettiklerini ifade eden 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Atakan Erdağı şunları söyledi: “Emeğiyle geçinenler üzerindeki baskılar ve bunların sonucunda insanlar üzerinde yaratılan baskı ve panik ortamının dağıtılmasını dile getireceğiz en başta. Bu OHAL karanlığınının sürdürülemeyeceğini, OHAL karanlığı içinde sermaye dostu emek düşmanı politikalara karşı çıkacağız. Buradaki asıl hedefimiz en geniş kitlelere ulaşmak. Özellikle işsizler, gençler, kadınlar, çevre ve doğa talanına karşı mücadele eden doğaseverler ile birlikte mücadele edeceğiz. Çünkü bu dönemde sadece çalışanların emekçilerin değil tüm ülkenin sorunlarla boğuştuğunu görüyoruz. Şeker fabrikalarının satılması geçmediğimiz köprüden para alınması yani Deli Dumrul vergileri, diğer yandan sendikaların içinde bulunduğu durum... Resmi rakamlara göre 12-13 milyon çalışan var ve örgütlü işçi sayısı çok az. Bugün örgütlü olan işçilerin hak almak için çıktıkları grev, OHAL gerekçe gösterilerek yasaklanıyor. Hiçbir terör örgütüyle ilgisi olmayan fakat kendilerine muhalif olan kamu çalışanlarının tasviye edilmesi de en büyük sıkıntılarımızdan biri. 1 Mayıs’ta da bunları dile getireceğiz. Bu konuda üzerimize düşen neyse onu yapacağız. İnsanca bir yaşam, demokratik bir ülke ve umudumuzu büyütmek istiyoruz. Bunları yaparken toplumun tüm kesimleriyle dayanışma içerisinde olacağız. Güzel günler görmek için tüm Bursalıları salı günü saat 13.00’te kent meydanında buluşup kol kola yürüyerek taleplerimizi haykırmaya çağırıyoruz.”

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 20:54

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