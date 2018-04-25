Genelkurmay'dan istenen belge gelmedi, Alayumat yine tahliye edilmedi

Gazeteci Erdoğan Alayumat ve Nuri Akman’ın davasında Genelkurmay’dan istenen belge gelmedi, duruşma ertelendi.

Volkan PEKAL

Hatay

Haber takibi yaptıkları sırada gözaltına alındıktan sonra haber ve fotoğrafları gerekçe gösterilerek ”Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” ve “Örgüte üye olma” iddialarından 45’er yıl hapis cezası ile tutuklu yargılanan kapatılan dihaber muhabirlerinden Erdoğan Alayumat ile tutuksuz yargılanan Nuri Akman’ın, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşması görüldü.

Alayumat’ın tutukluluğunun devamına karar verilirken duruşma, 23 Mayıs’a ertelendi.

Tutuksuz yargılanan Nuri Akman duruşmaya katılmadı. Erdoğan Alayumat ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Samsun Bafra T Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

Mahkeme heyeti ilk duruşmada bilgisayar ön belleğine kayıtlı internet sitelerine ait fotoğraflarla haber fotoğrafları sorulan Alayumat’ın çektiği MİT karargahı olduğu iddia edilen bir yerleşkenin fotoğrafı üzerinde durmuştu. Mahkeme çekilen fotoğrafların devletin gizli kalması gereken nitelikte belgeler olup olmadığının anlaşılması için Genelkurmay Başkanlığına sorulmasına karar vermişti. Ancak aradan geçen 2.5 aylık süreye rağmen dava açısından önemli bir nitelikte olan ve Alayumat’ın tutukluluk halini etkileyecek olan belge dosyaya gelmedi.

‘SİLAHLI ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFI GAZETECİLİK GÖREVİ’

Tanık olarak dinlenen Mezopotamya Ajansı Muhabiri Ahmet Kanbal, Erdoğan Alayumat’ı dihaber’de çalışırken tanıdığını belirterek Hatay ve Kilis’te bir yılı aşkın süre haber takibi yaptığı için Erdoğan ile yapılabilecek haberler, kimlerle görüşüleceği konusunda telefonda konuştuğunu söyledi. Dosyada kendisi ilgili geçen yüzü kapalı silahlı çocuklara ilişkin fotoğrafla ilgili konuşan Kanbal, “29 Haziran 2017 tarihinde Fırat Kalkanı hareketine dahil olan ÖSO içindeki Sukur El Cephet grubunun savaş için geliştirdiği çocuklara ait fotoğraftır.

Fotoğraf ekran görüntüsü olarak alınmıştır. Tarafımca bizzat Erdoğan Alayumat’a gönderilmiştir. Haberle birlikte Suriye’deki savaşta çocukların savaştırıldığı ve bunun uluslararası sözleşmelere aykırı olduğuna vurgu yapmak amacıyla gazetecilik faaliyetinin denetim ve uyarı yapabilme ilkeleri çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılmıştır ben de buna tanığım. Eğer ki Alayumat’ın yaptığı bu faaliyet suç olarak lanse ediliyorsa ben ve dünyadaki tüm gazeteciler bu suçu işlemişlerdir. Hepimizin yargılanması gerekir. Gazetecilik suç değildir” şeklinde konuştu.

‘ALAN TMO’YA AİT’

Alayumat'tan önce ajansın hayat muhabiri olan Ahmet Kanbal, MİT yerleşkesi olduğu iddia edilen yerleşkenin TMO'ya ait buğday silolarının olduğu alan olduğunu belirterek MİT tarafından kullanıldığı iddialarının geçmişte de dile getirildiğini söyledi. Hatay'da çalıştığı süre içerisinde askeri bölgelerin tabela ile belirtildiğini ve izin alarak fotoğraf çektiklerini dile getiren Kanbal, söz konusu alanı bildiğini ve orada herhangi bir tabela olmadığını söyledi.

‘İDDİANAME ACZİYET İÇİNDE HAZIRLANMIŞ’

Alayumat'ın avukatı Tugay Bek, Müvekkilin tutuklu olmasına neden olan fotoğrafların habercilik faaliyeti olduğunu söyledi.

Gazetecilik faaliyeti nedeniyle açılan davalarda tutuklamanın istisna olması gerekirken esas haline geldiğini ifade eden Bek, AB'nin son ilerleme raporunda Türkiye'de tutuklu gazetecilere dikkat çekildiğini belirterek AİHM'nin bireysel başvuruları üzerine Şahin Alpay ve Mehmet Alpay için verdiği karara dikkat çekti.

Erdoğan'ın örgüt üyesi olması için bir örgütsel hiyerarşiden, süreklilikten bahsedilmesi gerektiğini dile getiren Bek, ajanlık sonuçlanmasında da hangi ülkeye ne vasıtasıyla ajanlık yaptığının belirtilmesi gerektiğini söyleyerek iddianamenin acziyet içerisinde hazırlandığını dile getirdi. Alayumat'ın çektiği fotoğrafların ve görüntülerin Afrin operasyonu ile birlikte 3 aydır yayınlandığını ve suç sayılmadığı dile getiren Bek, Alayumat'ın yargılanıyor olmasının haberlerin muhalif nitelikli olmasından kaynaklı olduğunu ifade etti.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞINDAN BEKLENEN BELGE YİNE ERTELETTİ

Mahkeme Alayumat’ın tutukluluğunun devamına karar verirken duruşmayı da 24 Mayıs tarihine ertelendi. Mahkeme Genelkurmay Başkanlığından fotoğrafı çekilen yerleşkenin askeri amaçla kullanıp kullanılmadığına dair yazıyı göndermesi için yeniden müzekkere yazılmasına karar verdi.

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 17:25

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