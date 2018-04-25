2. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri, adaylarını açıkladı

Evrensel yazarlarından, eleştirmen ve yazar Üstün Akmen adına düzenlenen '2. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde yarışacak adaylar açıklandı.

2. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri için yarışacak adaylar açıklandı. Şaylan Akmen’in başkanlığında, Ataol Behramoğlu, Cengiz Özek ve Tamer Levent’in danışmanlığında, Ayşen İnci, Canan Göknil, Emel Göksu, Esin Macit, Eser Rüzgâr, Gülçin Üstüntaş, Güler Berkin, Hacer Torlak Akyürek, Halis Bayraktaroğlu, Müge Mertson, Onur Duru, Ragıp Ertuğrul ve Şenay Gürler’den oluşturulan seçici kurul değerlendirmesini tamlayarak bu yıl yarışacak oyunları belirledi.

ONUR ÖDÜLÜ DORMEN VE KESKİN’E

2. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde Ali Poyrazoğlu’na Ustaya Saygı; Ferhan Şensoy’a Emek, Haldun Dormen ve Suna Keskin’e ise Onur ödülleri sunulurken Şevket Çoruh ve Kadıköy Tiyatrolar Platformu’na Üstün Akmen Tiyatroya Katkı Ödülü takdim edilecek.

Ekip Tiyatrosu’nun Dünyanın En Güzel Arabistanı’na Seçici Kurul Özel Ödülü, İstanbul DT’nin Romeo ve Juliet’ine Yılın Prodüksiyonu ödülü, Erkan Akbulut (Dönüşüm-Altkat Sanat) ve Seyhan Arman’a (Küründen Kabare) Üstün Akmen Teşvik Ödülü verilecek.

Tiyatro Kurum Ödülü Kumbaracı50, Kadıköy Emek Tiyatrosu, İkincikat Tiyatro ve Bitiyatro’ya sunulacak. Ekip Oyunu Ödülü ise Mutluyduk Belki Bugüne Kadar ve Gözlerin Ardında Müzikal’e verilecek.

ÖDÜLLER 14 DALDA DAĞITILACAK

Bu yılki ödüllerde; Yılın Koreografisi, Yılın Sahne Müziği, Yılın Işık Tasarımı, Yılın Giysi Tasarımı, Yılın Sahne Tasarımı, Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu, Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu, Yılın Yardımcı Rolde Erkek Oyuncusu, Yılın Yardımcı Rolde Kadın Oyuncusu, Yılın Erkek Oyuncusu, Yılın Kadın Oyuncusu, Yılın Yerli Oyun Yazarı, Yılın Yönetmeni ve Yılın Oyunu dallarında dağıtılarak yılın en iyileri seçilecek.

YILIN OYUNU

*Zabel / Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu

*Martı / Pürtelaş

*Bir Baba Hamlet / Baba Sahne

YILIN ERKEK OYUNCUSU

*Reha Özcan / Ruki /

*Murat Akkoyunlu / Bir Baba Hamlet

*Halil Babür / HE-GO

YILIN KADIN OYUNCUSU

*Nezaket Erden / Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit

*Yeşim Koçak / Nora - Bir Bebek Evi

*Aysel Yıldırım / Zabel

YILIN YERLİ OYUN YAZARI

*Halil Babür / HE-GO

*Duygu Dalyanoğlu - Aysel Yıldırım / Zabel

*Sami Berat Marçalı / Yuva

YILIN YÖNETMENİ

*Yiğit Sertdemir / Hayvan Çiftliği

*Emrah Eren / Bir Baba Hamlet

*Melda Narin Güler / Yedi

ÖDÜL TÖRENİ 2 MAYIS’TA

2. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nin töreni 2 Mayıs Çarşamba günü Beyoğlu’ndaki Grand Pera’da düzenlenecek. 20.00’de başlayacak ödül töreni Emek Salonu’nda sahiplerini bulacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 15:56

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