Paşinyan: Ermenistan’da şu andan itibaren yeni bir iktidar var

Muhalif lider Nikol Paşinyan, Sarkisyan'ın istifasından sonra 'iktidar değişimini' görüşmek için Geçici Başbakan Karapetyan'la bir araya gelecek.

Ermenistan’da günlerce süren protestoların ardından Başbakan Serj Sarkisyan istifa ederken, protestoların lideri, muhalif milletvekili Nikol Paşinyan, Geçici Başbakan Karen Karapetyan ile yarın bir araya gelip “iktidar değişimini” görüşecek. Paşinyan, taraftarlarına yaptığı konuşmada da “erken seçim” çağrısında bulundu, “Şu andan itibaren Ermenistan’da yeni bir iktidar var” dedi.

SARKİSYAN’IN ARDINDAN KUTLAMA

Ermenistan’da Sarkisyan’ın istifasının ardından pazartesi gecesi başkent Erivan’daki Cumhuriyet Meydanı’nda göstericiler tekrar bir araya geldi. Mitingde konuşan Paşinyan “Erken seçim olmalı” dedi. Agos gazetesinin haberine göre Paşinyan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle: “Serj’in iktidarı artık yok, şu andan itibaren yeni bir iktidar var ve bu iktidarın ismi Ermenistan halkıdır” dedi.

GEÇİCİ HÜKÜMET VE ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Çarşamba sabahı saat 11.00’de Geçici Başbakan Karen Karapetyan’la müzakereleri sürdürmeye hazırlandıklarını belirten Paşinyan şöyle devam etti. “İlan ettiğimiz devrim yarım kalamaz. Ve ben hepinizin bu nihai zaferin arkasında durduğunuz umudundayım. Husumet olmayacak, siyasi intikam olmayacak. Ermenistan’da şu andan itibaren kardeşlik, eşitlik, hukukilik ve ulusal birliktelik ortamı tesis olacaktır. Bu zaferle Soykırımın kurbanlarına da en derin saygılarımızı sunmuş oluyoruz”

Paşinyan Ulusal Meclisin Başbakan adaylarını belirlemesi ve sonrasında geçici bir hükümet kurulması gerektiğini söyledi. Paşinyan bundan sonra da bir erken seçimin gerekli olduğunu belirtti. Paşinyan, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada da, “Ermenistan Cumhuriyeti’nin gururlu vatandaşları. Siz kazandınız. Kimse bu zaferi sizlerden alamaz. Hepinizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN: BAŞBAKAN OLMAYA HAZIRIM

Sputnik'in aktardığına göre; Başkent Erivan’daki basın brifinginde konuşan Paşinyan, “Eğer halkımız bana böyle bir sorumluluk verirse başbakan olmaya hazırım. Böyle olacağı yönünde güçlü bir ihtimal var” dedi.

'CUMHURİYET PARTİSİ DÖNEMİ SONA ERDİ'

Paşinyan, “Cumhuriyet Partisi dönemi sona erdi” dedi.

'PARLAMENTER YA DA BAŞKANLIK SİSTEMİ OLABİLİR'

Devrimi mantıklı sona getirinceye kadar gösterilere ara verme niyetinde olmadıklarını dile getiren Paşinyan, eski ülke yöneticilere karşı kavuşturmaların olmayacağını kaydederek, “İktidarın barışçıl biçimde transfer edileceğini umuyoruz ve bu konu üzerinde çalışıyoruz” diye ekledi.

Batı, Rusya veya İran yanlısı olmadıklarını söyleyen Paşinyan, “Herhangi bir ülkeyle ilişkileri, başka ülkelerle ilişkilere zarar vererek geliştirme niyetinde değiliz. AB, Rusya ve ABD ile ilişkiler bizim için önemli. Ama bunlarla ilişkiler, diğerlere zarar verecek şekilde geliştirilmeyecek” diye açıkladı.

BAŞKANLIĞI BIRAKMAK İSTEMEYİP SİSTEMİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Serj Sarkisyan’ın 2 dönem süren cumhurbaşkanlığının ardından başbakan olması sonrası Ermenistan’ın başkenti Erivan’da 11 gün boyunca gösteriler düzenlenmiş, Sarkisyan ise pazartesi günü istifa ettiğini açıklamıştı.

Ermenistan Parlamentosunun üyelerinden Paşinyan, istifa eden Başbakan Serj Sarkisyan karşıtı protesto gösterilerinin önde gelen ismiydi.

Ermenistan Anayasası’na göre, cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçiliyor ve bir kişi en fazla 2 dönem bu görevde kalabiliyor. 2015’e kadar başkanlık sistemiyle yönetilen Ermenistan’da Cumhurbaşkanlığında 2 dönemi dolduran Sarkisyan, bir daha seçilemeyecek olmasından dolayı 2015 yılında birçok cumhurbaşkanlığı yetkisini başbakana aktaran sistem değişikliğini referandumla getirmişti. Bu dönemdeki eleştirileri başbakan olmayacağını söyleyerek yanıtlayan Sarkisyan, bu sözüne rağmen geçen hafta salı günü Ermenistan Parlamentosu tarafından başbakan seçilmişti. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 00:47

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