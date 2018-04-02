‘Menşei Türkiye’ yazan ürün bulunamıyor!

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin 2017 yılında OECD ülkeleri arasında İrlanda’dan sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olması, ihracatın geçen yıla göre yüzde 9 artmasını değerlendiren Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, “Yerli ve milli tarımımız ithalat ile büyüyor!” dedi.

Buğdayın anavatanı olmasına rağmen Türkiye’nin 2017 yılında 5 milyon ton buğday ithal ettiğini hatırlatan Atalık bu yıl da ocak-şubat verilerinin ithalatın artarak devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Hem insan gıdası hem de hayvan yemi olarak geniş ölçüde faydalanılan mısır ithalatının 2 milyon tonu aştığını, gerek gıda sanayinin gerekse yem sanayinin temel ham maddelerinden soya ithalatının da aynı dönemlerde yüzde 16 artışla 346 bin tona ulaştığını ifade eden Atalık şunları söyledi:

“Tekstil ülkesiyiz, ancak ham maddede ithalata bağımlıyız. Aynı dönemler için pamuk ithalatımız da 102 bin tondan yüzde 42 artışla 145 bin tona yükseldi. Türkiye 2017 yılında 914 bin ton pamuk ithal etmişti. Petrolden sonra en büyük ödemeyi yağlı tohumlar ve ham yağ ithalatına yapıyoruz. Bu çerçevede ayçiçeği ithalatımız da bir önceki yıla göre 68 bin tondan yüzde129 artışla 156 bin tona ulaştı. Türkiye 2017 yılında 640 bin ton ayçiçeği ithal etmişti.”

YÜZDE 300’LÜK ARTIŞ

Elverişli coğrafi koşullara rağmen küçükbaş hayvancılığının ithalatla büyüdüğünü dile getiren Atalık, “Yerli ve milli kırmızı et üretimimiz de ithalatla büyüyor. 2017 yılının aynı döneminde kırmızı et ithalatımız 1459 tondan yüzde 332 artışla 2018 yılı ocak-şubat döneminde 6 bin 306 tona yükseldi” ifadelerini kullandı.

Atalık, yüzde 7,4’lük oranıyla, OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olan Türkiye ekonomisinde tarımın ithalatla büyüdüğünü, yerli ve milli olamadığını vurguladı.

BÖYLE DEVAM EDERSE...

Ahmet Atalık aynı politikaların devam etmesi halinde yaşanacakları şöyle özetledi:

“Belçika’nın yüz ölçümünden daha büyük bir alanı (Belçika’nın yüz ölçümü 3 milyon hektar, son 15 yılda çiftçimizin ekmekten vazgeçtiği tarım arazisi 3.2 milyon hektardır) çiftçiye ektirmeyen dış kaynaklı politikalar terk edilmedikçe, rekorlar kırarak ekonomisi büyüdüğü belirtilen ülkemizde menşei Türkiye yazan tarım ürünü bulunamamaktadır ve bulunamayacaktır.” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 17:50

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