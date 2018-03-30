Kosova’da bakan ve istihbarat direktörü görevden alındı

Kosova Başbakanı, MİT ile yapılan anlaşma sonrası İstihbarat Direktörü ve İçişleri Bakanı'nı görevden aldı.

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinac, 'FETÖ' ile bağlantılı olduğu iddia edilen 6 kişinin yakalandığı ve kendisine haber verilmeden MİT'e teslim edildiğini söyledi.

Haradinac, teslim sonrası İstihbarat Servisi Direktörünü ve İçişleri Bakanı'nı görevden aldığını açıkladı.Haradinay, Türkiye vatandaşlarının tutuklanıp sınır dışı edilmeleriyle ilgili hiçbir kurum tarafından bilgilendirilmediğini belirtti. "Kosova Polisi ve Kosova İstihbarat Ajansı - AKI işbirliğiyle dün gerçekleşen bir operasyonla, altı Türk vatandaşı tutuklanıp sınır dışı edilmiştir" diyen Haradinay, bu eylemin belirsizliği nedeniyle anayasal ve yasal yetkileri doğrultusunda davranacağını söylemişti. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 12:05

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