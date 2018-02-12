Adana'da 4,5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

Adana’da sokak düğünü sırasında düğün sahibinin evinde uyuyan 4,5 yaşındaki çocuk, S.K. tarafından cinsel istismara uğradı.

Adana’da iddiaya göre, S.K. isimli erkek düğün evine girerek buradaki odada uyuyan 4,5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulundu. Bu sırada düğündeki davetlilerden birisi, eve girdiğinde, S. K’yi üzeri çıplak halde çocuğun yanında gördü. Davetli, S.K’ye saldırdı, bağırma sesini duyan diğer davetliler, erkeği linç etmek istedi. Evden kaçan S.K. polis tarafından yakalandı.

Çocuk ise, çağrılan ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

ADI AÇIKLANMAYAN CEZAEVİNE NAKLEDİLDİ

Çevik kuvvet polislerinin yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen S. K, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana Kürkçüler Cezaevine konulan Keser, önce diğer mahkumlar tarafından linç edilmemesi için tek kişilik hücreye konuldu. Daha sonra ise güvenlik gerekçesiyle adı açıklanmayan başka bir cezaevine nakledildi.

Bu arada mahalledeki yakınları ve komşuları dün akşam durumu protesto etmek için bölgede bulunan polis merkezine yürümek istedi. Polis tarafından durdurulan yaklaşık 50 kişilik grup, zanlının idam edilmesini istedi.

YAKINLARI EVE SALDIRDI

S.K.’nin evine, küçük kızın yakınları molotof ve taşla saldırdı. Evi yakmak isteyen yakınlar, polis ekiplerince engellendi. Ekiplerin, S.K.’nin evinin önünde 24 saat boyunca nöbet tutacağı belirtildi.

Çocuğun teyzesi Semiha Ö., “Kızımız, ameliyattan çıktı” dedi. Anne ise olayın ardından psikolojik tedaviye alındı.

HDP’Lİ BEŞTAŞ, MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Cinsel istismar zanlısı Sedat K.'nin polis ve yurttaşlar tarafından yakalanmasının ardından tutuklanndığını aktaran Beştaş, istismaraya uğrayan bebeğin Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldığını ifade etti.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan'ın cevaplaması istemiyle soru önergesi veren Beştaş, Bakanlığın Adana'daki yaşanan olaydan haberdar olup olmadığını sordu. Bakanlık nezdinde hala bir açıklama yapılmamış olmasına da dikkat çeken Beştaş, “Türkiye'de son yıllarda bebek ve küçük çocuklara yönelik cinsel artışın sebebi nedir? Cinsel saldırıların artması karşısında bir önlem aldınız mı? Bu konuda bakanlığın bir çalışması var mı? Bakanlık bebeğin tedavi sürecinde yanında olacak mı? Bakanlık, konuya dair halihazırda bir açıklama yapmayarak suça ortak olmuyor mu?

Yurttaşların küçük çocuklarına yönelik kaygıyı ve toplumda oluşan korkuyu giderecek bir politika neden üretmiyorsunuz” sorularını yöneltti.

ADANA KADIN PLATFORMU TEPKİ GÖSTERDİ

Adana Kadın Platformu Adana’da sokaktaki düğüne giden Sedat K.’nin düğün evinde uyuyan 4,5 yaşındaki kız çocuğunu istismar etmesine tepki gösterdi. Kadınlar, yaptıkları basın açıklamasında her gün yeni bir çocuk istismarı ile uyandıklarını belirterek önlem alınması için adım atılmasını istedi. Platform adına konuşan Pelin Songül Çiçek, dünya ortalamasında Türkiye’nin üst sıralarda yer aldığına dikkat çekerek çocuk istismarı vakalarına her gün bir yenisi ekleniyorken, hükümetin yaptığı yeni yasal düzenlemelerin ve yargıda uygulanan cezasızlığın istismarın önünü açmaya devam ettiğini ifade etti. Çocuk istismarının bir bahanesinin olmadığını dile getiren Çiçek, “Bunun için gerekli cezaların iyi hal indirimi yada herhangi bir bahaneye sığınılmadan verilmesini talep ediyoruz” dedi.

‘ÇOCUK İSTİSMARINDAKİ ARTIŞ TESADÜF DEĞİL’

Tecavüzcüsüyle evlendirilmek üzere çıkarılmak istenen yasa tasarılarının, çocuk gelinleri özendiren eğitim müfredatlarının, kız çocuklarının istismar edilmesini ‘inançla’ , ‘gelenekle’ açıklanarak meşrulaştırıldığını dile getiren Çiçek “Bir kereden bir şey olmaz denerek Ensar Vakfı’nda ortaya çıkan istismarda çocuklara değil vakfa siper olunan bir politik ortamda bu son yaşanan istismar olayı ne yazık ki bizleri şaşırtmadı” dedi. Çocuk istismarının tesadüf, münferit ve akli dengesi bozuk birinin yaptığı, öngörülemez bir durum olmadığını dile getiren Çiçek, “Her gün bir yurttan, okuldan, kurstan, hastaneden, mahalleden, çocuk istismarı haberleri duymak istemiyoruz. Bunun için yürütülen mevcut politikaların değiştirilmesi ,ve gerekli cezaların uygulanması gerektiğini biliyoruz. Her çocuğun sessiz çığlığına ses olacağız. Bu vakada da diğer vakalarda olduğu gibi Adana Kadın Platformu olarak davanın takipçisi olacağız” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Adana'daki cinsel istismarla ilgili Bakanlıktan açıklama

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 13:37

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