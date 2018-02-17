Adana'daki cinsel istismarla ilgili Bakanlıktan açıklama

3 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunulması ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı açıklama yaptı, çocuğun ailesiyle olduğunu belirtti.

Adana'da 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunma vakası ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, istismara maruz kalan çocuğun yaşamını yitirdiği iddiaları yalanlandı. "Çocuğumuz Bakanlığımız ekiplerinin yakın takibinde, ailesi ile birlikte evindedir" denilen haberde çocuğa ve ailesine Bakanlık tarafından tarafından gereken her türlü desteğin sağlandığı iddia edildi.

Adana'da 4,5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Kadim değerleriyle dünyaya örnek olan bir millet olarak, insanlık dışı bu olayı anlayabilmemiz bile mümkün değil.

Aziz Milletimizin her bir ferdini dehşete düşüren bu menfur olay hepimizi ve toplum vicdanını derinden yaralamıştır. Menfur olayın meydana geldiği andan itibaren, sağlık, adalet ve diğer ilgili makamlarla birlikte gereken tüm işlemler yapılmıştır. Bakanlık olarak adli süreci yakından takip ediyoruz. Çocuğumuz, Bakanlığımız ekiplerinin yakın takibinde ailesi ile birlikte evindedir. Çocuğumuz ve ailesine Bakanlığımızın uzman psikologları ve sosyal çalışmacıları tarafından gereken her türlü destek sağlamaktadır.

Böylesi müessif olaylar, toplumda inanç ve değerlerin güçlü kılınmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyması bakımından da anlamlı ve ibretliktir. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için, devlet, sivil toplum kuruluşları ve toplumumuzun her ferdi olarak dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz.

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı cinsel istismara uğrayan 4.5 yaşındaki kız çocuğunun öldüğüne dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu, küçük kızın hayati tehlikesinin bulunmadığını ve Hatay'da ailesi ile birlikte yaşamına devam ettiğini açıkladı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı cinsel istismara maruz kalan 4.5 yaşındaki çocuğun öldüğüne yönelik çıkan haberlerin asılsız olduğunu, küçük çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı yönünde Medya İletişim Bürosu'ndan yazılı bir açıklama yaptı. Küçük çocuğun öldüğüne ilişkin bazı yayın organlarında ve sosyal medyada çıkan haberlerin asılsız olduğu belirterek, yaşanan olayın toplumu derin bir üzüntüye boğduğu ve her kesimde tepkiye neden olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mağdurun herhangi bir hayati tehlikesi bulunmayıp, ailesi ile birlikte Hatay'da yaşamaya devam etmektedir. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Cebir ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanan şüpheli ise Adana dışındaki bir ceza infaz kurumunda tutuklu bulunmaktadır. Şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmanın en kısa sürede tamamlanarak kamu davası açılıp adaletin tecellisinin sağlanması konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir"

Tutuklanan Sedat Keser'in ise güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan cezaevinde tek kişilik hücrede olduğu belirtildi (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 00:11

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