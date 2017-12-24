Midyat’taki tarihi dokuyu bozan inşaat yeniden başladı

Mardin Midyat'ta 2. derece SİT alanı olan Bethil Kilisesi ile Konuk Evi arasındaki alanda inşaatı durdurulan yapının yapımına yeniden başlandı.

Gökhan ALTAY

Özgür PAKSOY

Mardin’in Midyat ilçesinde 2. derece SİT alanı olan Bethil Kilisesi ile Konuk Evi arasındaki alanda inşaatı durdurulan yapının yapımına yeniden başlandı. Süryani Dernekler Federasyonu Başkanı Evgil Türker, “Bu tarihi dokuya karşı bir soykırımdır” tepkisinde bulundu.



Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Akçakaya mahallesinde 2. derece SİT alanı ilan edilen tarihi Bethil Kilisesi ile Konuk Evi arasında kalan alanda aylar önce temeli atılan yapının inşası yeniden başladı. Küçük bir bahçede şuana kadar 2 katı tamamlanan yapının inşaatı yaklaşık 3 ay önce başladı. İlçedeki tarihi yapıyı bozduğundan dolayı tartışmalara neden olan yapının inşasının durdurulması için kentte bulunan bazı dernek ve kişiler tarafından kaymakamlığa itirazda bulunuldu. Bunun üzerine inşası durdurulan yapının üst katında bulunan küçük bir bölüm yıkıldı.

BİR HAFTA ÖNCE YENİDEN İNŞASI BAŞLADI

Kısa bir süreliğine yapımı durdurulan yapının inşası, tüm itirazlara rağmen bir hafta önce yeniden başladı. Duvarları örülen yapının imar izninin Diyarbakır’da bulunan Anıtlar Kurulu’ndan alındığı kaydedilirken, yapının kentteki hükümete yakın kişilere peşkeş çekildiği iddia ediliyor.

‘SADECE İZİN ALINARAK TADİLAT YAPILABİLİR’

Konu hakkında konuşan Süryani Dernekler Federasyonu Başkanı Evgil Türker, ilçedeki tarihi mekanların bulunduğu alanların tümünün SİT alanı olduğunu hatırlattı. Yaklaşık 17 yıldır SİT alanı ilan edilen ve kimsenin dokunamayacağı bir bölgede, yapının inşa edildiğine dikkat çeken Türker, “Burada ancak tadilat yapılabilir. Tarihi bir yer olduğu için de izin almak gerekir. Öyle kolay kolay inşaat izni verilmez” dedi.

3 ay önce kepçelerin kazı yaparak inşaata başlaması üzerine kentte tepkilerin yükseldiğini dile getiren Türker, “Gelen turistler bile tepki gösterdi. Dilekçe verenler oldu. Ama kısa bir süreliğine inşası durdurulan yapıda çalışmalar bir hafta önce yeniden başladı” diye konuştu.

‘KAYMAKAM DA RAHATSIZ’

“Nasıl izin verildi ve ruhsatı kim verdi?” diye soran Türker, “Bu sorunun cevabını tam bilmiyoruz. Midyat’ın en önemli yerinde yapılan bu inşaat bir soykırımdır. Tarihi dokuya karşı bir soykırımdır” tepkisinde bulundu.



Başta ilçe sakinleri olmak üzere çok sayıda kurumun yanı sıra İlçe Kaymakamı Hüseyin Tekin’in de bu durumdan rahatsız olduğunu kaydeden Türker, şu çağrıda bulundu: “Bu ucubeyi durdursunlar ve yıksınlar. Midyat tarihine ihanettir. Kaymakam beyin yetkisi var mı yok mu bilmiyorum. Ama Midyat’ı seviyor ve turist gelmesini istiyorsak bu inşaat acilen durdurulmalı.” (Mardin/MA)



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