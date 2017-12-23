Nestle’de zam nasıl alındı

Bursa'dan Nestle işçisi, sendika değişim süreci ve sözleşme imzalama sürecini anlattı.

Nestle İşçisi

Bursa

Merhaba ben Bursa Karacabey’de bulunan Nestle fabrikasında çalışan bir işçiyim. Metal fabrikalarında sözleşme dönemine girildi ve yaptığınız eylemleri bizler de çevremizdeki arkadaşlardan duyuyoruz. Hatta bu arkadaşlar bizim aldığımız zammı, sendikacılara örnek gösterdiklerini bile söylüyorlar. Bu bizim için iyi bir şey, iyi bir sözleşme yapmışız ki halen örnek gösteriliyor. İnşallah sizler de iyi bir sözleşme imzalarsınız ve hakkınız olanı alırsınız.

Kardeşlerim önce şunu söylemek isterim; bizim iyi bir sözleşme imzalama sürecimiz uzun soluklu oldu. İlk başta sendika değişmek için girdiğimiz mücadelede bazı arkadaşlarımız işten atıldı ama fabrika önünü terk etmediler. Fabrika önünde gece gündüz direndiler ve kazandılar. Daha sonrasında Öz Gıda-İş’ten istifa ederek Tek Gıda-İş Sendikasında örgütledik ve sözleşme dönemine geldik. Anlaşma sağlanamayınca greve çıktık bir bütün olarak. Fabrikanın önünü evimiz belledik ve orayı hep sıcak tuttuk. Ailemizle, çocuklarımızla hep orada olduk, kalabalık bir şekilde bekledik.

Birliğimizi hiç bozmadık. Bu en önemli olan şey. Birlik içinde hareket ettin mi, bölünmedin mi kazanmaman için hiçbir neden yok. Sözleşme dönemleri her zaman işçileri birleştirmiştir. Çünkü herkesin geleceği bu sözleşmeden çıkacak sonuca bakıyor. Bunu bilerek hem sendikamızı hem de işçi arkadaşlarımızı bu sürece hazırladık ve sendikayla birlikte yol yürüdük. Alınan kararları, patronla ne görüşülmüş, ne denmiş hepsine müdahale ettik. İşçinin onayına sunulmayan hiçbir şeyi kabul etmedik. Bu birliğimizi sendika aracılığıyla patrona gösterdik ve iyi bir sözleşme imzaladık.

Metal fabrikalarında çalışan işçi kardeşlerim de kendi güçlerine güvensinler, birlik içinde olsunlar. Kazanacaklarına inanıyorum. Bu dönemlerde patronlar hep işçiyi bölmek ister, çeşitli oyunlarla... Bu oyunlara gelmeden başınız dik, hakkınızı aramalısınız. Çünkü sizler borç değil hakkınız olanı istiyorsunuz. Emeğinizin karşılığını almak için kardeşçe, yanındaki arkadaşına sahip çıkarak, asla kimseyi yalnız bırakmadan, ailelerinizle birlikte bu sürece dahil olduğunuzda ve sendikanızı da bu mücadeleye zorladığınızda iyi bir sözleşme olacağına inanıyorum. Bütün metal işçilerine kolay gelsin, inşallah istediğiniz gibi bir sözleşme olur.

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