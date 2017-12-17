Yaşam savunucuları: Doğayı metalaştıracak tasarıyı reddedin

Adana'da yaşam savunucuları, Meclise Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu tasarısının reddedilmesi çağrısı yaptı.

Adana’da Sosyal Haklar Derneği, İnsan Hakları Derneği ve Adana Çevre Platformu ortak yaptıkları açıklamada, Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu tasarısıyla tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin ticari meta haline getirilmesi ve işletilmesinin amaçlandığını ifade ederek tasarının Mecliste reddedilmesini istedi.

Açıklama öncesi konuşan Prof. Dr. Beyza Üstün, hak mücadelesinin artık insan hakları ile sınırlı olmadığını, tüm canlıları ilgilendiren bir alana döndüğünü belirterek “Bu mücadele ile sadece bugün yaşananlara dair mücadele etmiyoruz. Halkları yerinden eden, canlıların yaşam ortamını yok edip bugünden itibaren sermayenin ipoteğine sokan düzenlemelere karşı mücadele ediyoruz” dedi.

2007, 2008 krizinden sonra çevreyi sermaye birikimine sokma çabalarına karşı birlikte durmaya devam edeceklerini ifade eden Üstün, “Sadece bugün yapılanlara itiraz etmiyoruz. Hem belleği yok ediyorlar; Sur, Cizre, Nusaybin'de olduğu gibi; hem de şimdi kıyı çizgisinin hem deniz hem kara tarafına müdahalelerle orman ve dereleri sermaye birikimine sokuyorlar. Yapılanları yasal hale getiriliyor. Aslında suçlar yasallaştırılıyor. Oralarda yaşayan insanları oradan uzaklaştırarak sermayenin kullanımına açmayı amaçlıyorlar” dedi.

‘GDO İLE OYNAYAN ŞİRKETLERİN GİRİŞİ HIZLANACAK’

Kasım ve haziran ayında ormanların, kıyıların sermaye birikimine açılması için yasanın Cumhurbaşkanının onayı ile geçirildiğini ifade eden Üstün, “Bu yasa aslında son nokta. Sadece doğal alanları değil o alandaki bitkiler hayvanlar tek tek patentli olarak pazarda satılabilir, genetik olarak taşınabilir. Ya da dışarıdan genetik farklı genlerin getirilmesini sağlıyorlar. Bundan sonra GDO ile oynayarak sermaye biriktiren şirketlerin de bu coğrafyaya hızlıca girişini sağlayan bir süreç olacak” dedi.

YASAYI MECLİSTEN GERİ ÇEVİRİN

Üç kurum adına basın açıklamasını okuyan Yaşar Gökoğlu, yasanın tabiatı ve biyolojik çeşitliliği korumadığını söyledi. Yasa tasarısının muhtemelen bütçe görüşmeleri ardından Meclise gönderileceğini ve OHAL döneminden faydalanılarak geçeceğini ifade eden Gökoğlu, bu tasarıyla tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin ticari meta haline getirilmesi ve işletilmesinin amaçlandığını söyledi. Milletvekillerine seslenen Gökoğlu “Yasayı Meclisten geri çevirin” dedi. (Adana/EVRENSEL)

www.evrensel.net