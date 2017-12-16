İHD ve TİHV'den işkencenin 'tek tip elbise' paneli

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı 'İşkencenin değişen yüzü ve tek tip elbise' paneli düzenledi.

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından Tütün Deposu’nda “İşkencenin değişen yüzü ve tek tip elbise” konulu panel düzenlendi. Panele, insan hakları savunucuları ve sanatçı Jülide Kural katıldı. Panelin yapıldığı salona, “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek”, “Tek tip elbise işkencedir”, “Tek tip elbiseye hayır, tek tipleştirmeye hayır!” yazılı pankartlar asıldı.

Panel, insan hakları ihlallerinin anlatıldığı video gösterisinin ardından başladı. Panelin moderatörlüğünü İHD İstanbul Şubesi Başkanı avukat Gülseren Yoleri yaparken TİHV Genel Sekreteri Dr. Metin Bakkalcı, TİHV Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Avukat Gülizar Tuncer konuşmacı olarak yer aldı.

‘MİLYONLARCA İNSAN İŞKENCE GÖRDÜ’

İlk olarak konuşan Metin Bakkalcı, “İşkencenin değişen yüzü” başlıklı bir sunum yaptı. İnsan Hakları Anıtı’nın fotoğrafını gösteren Bakkalcı, Türkiye’de milyonlarca insanın işkence gördüğünü söyledi. TİHV’e de, 570 kişinin (2017 için) rehabilitasyon için kendilerine başvuru yaptığını söyleyen Bakkalcı, bu rakamın sadece kendilerine başvuruları kapsadığını hatırlattı. Cezaevlerindeki 2 Ekim itibarı ile 228 bini aştığını söyleyen Bakkalcı, 4 misli cezaevi nüfusunun arttığını belirtti. Meselenin çatışma ve OHAL dönemi olduğunu belirten Bakkalcı, “Bugün dünün bir sonucudur. Dün yaşananlardan dolayı bugün yaşanmıştır. Kendini iktidar hissedenlerin iktidarlarını sürdürmek için öteki olarak tanımladıklarına uyguladığı bir şiddet meselesi söz konusu” diye konuştu.

‘TÜRKİYE'DE BASKILAR GİDEREK ARTTI’

Daha sonra TİHV Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı konuştu. İşkenceye ilişkin cezasızlığın çok derin olduğunu belirten Fincancı, bu cezasızlığa karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Fincancı, “Tedbir adı altında bugün Türkiye’de baskı uygulandığını görüyoruz. Türkiye’de norm yok. Yargı sistemi sadece emre itaat etme sistemi üzerinden yürüyen bir süreç. Bu bizi zorluyor. Ama bugün Türkiye’de tüm vatandaşlar her an evi basılacak ve tutuklanacak gibi hissettiği için farkındalık artmış durumda. Bu bir yandan umut verici bir durum” dedi.

“Son dönemde en fazla görülen işkence yönteminin sokak ortasında kaba dayak uygulamadır” diyen Fincancı, belgelemenin bu anlamda önemli olduğunu çünkü işkencenin ancak belgelendiğinde ceza alabileceğini belirtti.

İşkenceleri kapatmak için gözaltı merkezlerinde sağlık kontrollerinin yapıldığını hatırlatan Fincancı, İHS ve TİHV olarak bir tutum belgesi yayınladıklarını ve “Bu işlemi böyle yapamazsınız dedik” diye belirtti. Urfa’da aynı uyarıyı dikkate almadıklarını belirten Fincancı, Urfa’da çok ağır işkenceler yaşandığını söyledi.

‘HERKESE TEKTİP BİR DÜŞÜNCE DAYATIYORLAR'

Son olarak söz alan Avukat Gülizar Tuncer, tektip kıyafet dayatmasına dikkat çekerek konuşmasına başladı. FETÖ sanıklarına uygulanmaya başlandığını, henüz sol, sosyalist ve yurtseverlere yönelik bir uygulama olmadığını belirten Tuncer, “Filistinler’e uygulanan işkence sistemlerini öğrenip uyguluyorlar. İşkence ve adam öldürme suçu teşvik ediliyor, medya yargı bunu birlikte yapıyor. Savcılar, tetikçi kılığındaki işkenceyi öven iki gazeteciye yönelik harekete geçmedi. Böyle bir dönem yaşıyoruz. Tek tipi de böyle bir döneme özgü olarak bilmeliyiz. Aslında tek tip kıyafet hepimize dayatılıyor. Hepimize bu iktidar gibi düşünün giyinin baskısı yapılıyor. Cezaevinde olmak olmamak fark etmiyor. Herkese tektip bir düşünceyi dayatıyorlar. Sadece cezaevindekiler değil aslında biz de hedefteyiz. İdeolojik şekillendirme hali. İstiyorlar ki herkes aynı tek tip düşünsün” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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