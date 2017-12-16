Erdoğan’ın ‘İşgal devleti’ dediği İsrail ile işler yolunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘işgal ve terör devleti’ dediği İsrail ile Türkiye’nin ticareti AKP döneminde dörde katlandı. Sırada boru hattı var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘işgal ve terör devleti’ dediği İsrail ile Türkiye’nin ticareti AKP döneminde dörde katlandı. Sırada boru hattı var

Son bir yılda iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi yüzde 14 artarken, İsrail’den Türkiye’ye doğalgaz boru hattı projesi için de görüşmeler sürüyor.

Cumhuriyet’ten Emre Deveci’nin haberi şöyle:

“Kudüs gerilimi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan İsrail için “terör devleti” ve “işgal devleti” nitelemeleri geldi ancak Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ilişkiler artarak sürüyor. Son bir yılda iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi yüzde 14 artarken, İsrail’den Türkiye’ye doğalgaz boru hattı projesi için de görüşmeler sürüyor. Uzmanlar Kudüs geriliminin bu projeyi etkilemeyeceği görüşünde.

2017’DE YÜZDE 14 ARTIŞ

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, AKP’nin iktiadara geldiği 2002 yılında 1.4 milyar Dolar olan İsail ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi, 2014 yılı itibarıyla dört katına çıkarak 5.8 milyar Dolar ile zirveye ulaştı. 2016 yılında bu rakam biraz düşürek 4.3 milyar Dolar olarak gerçekeleşti ancak 2017’de tekrar yükselişe geçti. 2016 ocak-ağustos döneminde 2.8 milyar Dolar olan hacim, 2017’nin aynı döneminde yaklaşık yüzde 14 artarak 3.2 milyar Dolar’a ulaştı.

MAVİ MARMARA DA ETKİLEMEDİ

2009 yılında 2.6 milyar Dolar olan hacim, 2010 yılında İsrail’in imza attığı Mavi Marmara katliamı ve sonrasındaki siyasi krize rağmen 2014’te 5.8 milyar Dolar ile zirveye ulaştı. Son Kudüs giriliminin de sert söylemlere rağmen ticari ilişkileri etkilemesi beklenmiyor.

KÖRFEZ’E İHRACAT İSRAİL ÜZERİNDEN

Önceki gün Suudi yayın kuruluşu İlaf’a konuşan İsrail İstihbarat ve Nükleer Enerji Bakanı Yisrael Katz, Erdoğan’ın söylemlerinin iki ülke arasındaki ilişkileri etkilemediğini belirterek Türkiye’nin Körfez ülkelerine ihracatının yüzde 25’inin İsrail’e ait Hayfa limanı üzerinden gönderildiğini söyledi.

KUDÜS KRİZİ BORU HATTINI ETKİLEMEZ

Temmuz 2017’de Türkiy’ye gelen İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile doğalgaz boru hattı projesi konusunda üç tur görüşme gerçekleştirdiklerini belirtmiş ve “Görüşmeleri hızlandırmaya ve yıl sonundan önce boru hattının inşa edilmesini sağlayacak çatı anlaşmayı tamamlamaya karar verdik” demişti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Aralık 2017 06:48

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